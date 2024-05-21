Juicio a Trump | Cómo el primer testigo de la defensa consiguió sacar de quicio al juez Merchán

Video Juicio a Trump entra en su fase final: Cohen admite haber robado dinero y la defensa cuestiona su credibilidad

Robert Costello, el primer testigo de la defensa en el juicio penal de Donald Trump en Nueva York tras la declaración de Michael Cohen, regresa al estrado este martes después de que su comportamiento el lunes llevara al juez Juan Merchán a interrumpir su testimonio y advertir que podría sacarlo del caso.

Visiblemente molesto, el juez Merchán llegó a parar la sesión para sacar brevemente a los jurados y periodistas de la sala para amonestar a Costello por sus cometarios en voz baja y gestos.

El juez le dijo a Costello que dejara de hacer gestos de desprecio ante sus decisiones, e incluso llegó a advertirle: “Si intentas desafiarme con la mirada una vez más, te sacaré del estrado”, según una transcripción del tribunal.

La caótica escena se desarrolló después de que los fiscales concluyeron la presentación del caso por el que acusan a Trump de falsificar registros comerciales como parte de un plan para enterrar historias que temía que pudieran dañar su campaña de 2016.

El caso está en la recta final y se esperan los alegatos finales el martes después del Día de los Caídos. Los abogados de Trump esperan que el testimonio de Costello ayude a socavar la credibilidad del testigo estrella de la acusación, Cohen.

Los cargos surgen de registros internos de la Organización Trump donde los pagos a Cohen se marcaron como gastos legales. Los fiscales dicen que en realidad se trataba de reembolsos de un pago de 130,000 dólares en dinero para mantener su silencio a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera públicas antes de las elecciones de 2016 sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump, que el expresidente niega.

Trump ha dicho que no hizo nada ilegal y ha criticado el caso como un esfuerzo por obstaculizar su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024. El expresidente calificó al juez de "tirano" en declaraciones a los periodistas al salir del tribunal el lunes e insistió en que el juicio era un "desastre" para el país.

Trump vuelve a intentar que se desestime el juicio

Después de que los jurados se retiraron el lunes, los abogados defensores presionaron al juez para que desestimara los cargos incluso antes de que los jurados comenzaran a deliberar, argumentando que los fiscales no habían probado su caso. La defensa ha sugerido que Trump estaba tratando de proteger a su familia, no a su campaña, al sofocar lo que él dice que eran afirmaciones falsas y difamatorias.

El abogado defensor Todd Blanche argumentó que no había nada ilegal en solicitar la ayuda de un tabloide para publicar historias positivas, negativas sobre sus oponentes e identificar noticias potencialmente dañinas antes de que fueran publicadas. Ninguno de los involucrados “tenía ninguna intención criminal”, dijo Blanche.

"¿Cómo es criminal ocultar una historia falsa a los votantes?", preguntó Blanche.

El fiscal Matthew Colangelo respondió que “las pruebas del juicio respaldan abrumadoramente cada elemento” de los presuntos delitos, y que el caso debería pasar al jurado.

El juez no se pronunció de inmediato sobre la solicitud de la defensa. Estas mociones tan improbables a menudo se hacen en casos penales, pero rara vez se conceden.

La defensa llamó a Costello debido a su papel como antagonista de Cohen desde que su relación profesional se rompió de manera espectacular.

Costello se había ofrecido a representar a Cohen poco después de que la oficina y la casa del abogado fueran allanadas por la policía y cuando Cohen enfrentaba el dilema de si permanecer desafiante ante una investigación criminal o cooperar con las autoridades con la esperanza de obtener un trato más indulgente.

En los años posteriores, Costello ha atacado repetidamente la credibilidad de Cohen e incluso habló ante el gran jurado del año pasado que acusó a Trump, ofreciendo testimonio diseñado para socavar el relato de Cohen. En una entrevista del canal Fox News la semana pasada, Costello acusó a Cohen de mentirle al jurado y utilizar el caso para ganar dinero.

Costello contradijo el testimonio de Cohen que describió a Trump como íntimamente involucrado en todos los aspectos del plan para silenciar a Daniels y dijo al jurado el lunes que Cohen le había dicho que Trump “no sabía nada” sobre el asunto.

“Michael Cohen me dijo muchas veces que el presidente Trump no sabía nada sobre esos pagos, que lo hizo por su cuenta, y lo repitió en numerosas ocasiones”, testificó Costello.

Cohen, sin embargo, testificó el lunes que no existía “ninguna duda” acerca de que Trump dio la aprobación final para realizar los pagos a Daniels. En total, dijo que habló con Trump más de 20 veces sobre el asunto en octubre de 2016.

Emil Bove, otro abogado de Trump, le dijo al juez que la defensa no planea llamar a ningún otro testigo después de Costello, aunque aún pueden llamar al experto en finanzas de campaña Bradley A. Smith para un testimonio limitado.