"¡Eso es mentira!": el momento que puede poner en peligro el caso contra Trump en su primer juicio criminal

Video Defensa de Trump llama "mentiroso compulsivo" a Cohen: detalles del día 18 de juicio al expresidente

El exabogado personal del Donald Trump y testigo estrella de la Fiscalía, Michael Cohen, fue sometido a un duro interrogatorio por parte del abogado principal del expresidente, Todd Blanche, en la audiencia de ayer jueves del juicio penal por falsificación de registros comerciales al que está siendo sometido el virtual candidato presidencial republicano.

El interrogatorio, que estuvo dirigido a destruir la credibilidad de Cohen, pudo haber alcanzado su objetivo cuando el testigo contradijo una declaración hecha previamente bajo juramento sobre el objeto de una llamada telefónica importante para el caso de la Fiscalía.

El primer juicio criminal contra Trump intenta establecer que el expresidente sabía de los reembolsos que se le hicieron a Cohen del dinero que él le dio a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hablara sobre una supuesta relación sexual que tuvo con el exmandatario. El dinero fue declarado como pagos de honorarios de abogado, cuando en realidad era para compensar a Cohen de la plata que sacó de su propio bolsillo. Eso, según la ley de Nueva York, es un delito que solo prevé una multa.

Sin embargo, la Fiscalía de Nueva York dice que esa operación se hizo para encubrir otros delitos. Alega que a través del pago a Daniels, Trump intentó ocultar al público información dañina para proteger su campaña presidencial de 2016, lo que constituyó una violación a la ley federal sobre contribuciones a campañas electorales. Esto permitió a la Fiscalía elevar los cargos a la categoría de "delitos graves", lo que en este caso implica una pena de prisión.

Qué sucedió en el tecer día del testimonio de Michael Cohen

Blanche inició su interrogatorio en el tercer día del testimonio de Cohen confrontando al testigo con mensajes de texto y publicaciones en redes sociales que mostraban el resentimiento que siente contra Trump, y haciéndole admitir que quería verlo condenado en el juicio.

También, y a pesar de que Cohen es de por sí un testigo problemático que ha admitido haber mentido tanto ante al Congreso como frente a un juez federal, Blanche lo sometió a una serie de preguntas dirigidas a resaltar su historial de mentiras y dañar aún más su credibilidad.

Durante un momento en el interrogatorio, Blanche destacó una llamada que Cohen le hizo al guardaespaldas de Trump, Keith Schiller, quien se encontraba con el entonces candidato presidencial republicano, el 24 de octubre de 2016.

Cohen había testificado a principios de esta semana que el propósito de esa llamada había sido “discutir con Trump el problema de Stormy Daniels y su resolución”, en referencia a la actriz porno que alegaba haber mantenido un encuentro sexual con Trump en 2016, cuya historia buscaban mantener fuera de los medios.

Los fiscales preguntaron a Cohen sobre la llamada para ayudar a establecer el conocimiento directo de Trump en el soborno a la actriz porno. El testigo dijo que mantuvo informado a su jefe durante cada paso del proceso de pago a Daniels.

“¡Eso es mentira!”, dijo Blanche en voz alta y añadiendo: “No hablaste con el presidente Trump esa noche, hablaste con Keith Schiller. Puedes admitirlo”.

El airado Blanche presentó un mensaje de texto enviado por Cohen a Schiller antes de realizar la llamada, en el que el abogado decía que necesitaba ayuda para lidiar con un bromista telefónico de 14 años que lo llamaba repetidamente, sin mencionar a Daniels.

Blanche dijo que era imposible que Cohen hubiera tenido tiempo suficiente para discutir el problema del bromista con Schiller y luego hablar con Trump sobre el asunto de Daniels en una llamada que solo duró 1 minuto y 36 segundos.

“Creo que también hablé con el presidente Trump y le dije que se estaba trabajando en todo lo relacionado con el asunto de Stormy Daniels y que se iba a resolver”, respondió.

"No te preguntamos lo que crees; este jurado no quiere escuchar lo que crees que pasó", respondió Blanche, seguido por una objeción de la Fiscalía que fue sostenida por el juez Juan Merchán.

La importancia del testimonio del jueves

El intercambio puede resultar significativo para la resolución del caso ya que la carga de probar las acusaciones contra Trump recae en la Fiscalía y el daño a la credibilidad del testimonio de Cohen con las preguntas de Blanche podría crear dudas en el jurado.

Cohen es un testigo clave para la Fiscalía ya que su testimonio sitúa a Trump en el supuesto plan llevado a cabo en 2016 para silenciar durante la campaña electoral de ese año a las mujeres que afirmaron haber tenido relaciones sexuales con Trump.

Trump está acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales para esconder los reembolsos hechos a Cohen por el soborno a Daniels, registrándolos en la contabilidad de la Organización Trump como honorarios legales.

Trump se declaró inocente de todos los cargos y ha negado repetidamente haber tenido una relación sexual con Daniels.