Chris Christie pone fin a su campaña por la candidatura presidencial republicana

Chris Christie puso fin este miércoles a su campaña para conseguir la candidatura del Partido Republicano a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre con un anuncio durante una asamblea ciudadana en New Hampshire, horas antes de que dos de sus rivales, Ron DeSantis y Nikki Haley, se enfrentaran en el quinto debate de las primarias conservadoras.

"Esta noche tengo claro que no hay camino para ganar la nominación", dijo Christie a los votantes reunidos en la asamblea. "Es por eso que suspenderé mi campaña para presidente de los Estados Unidos".

"Quiero prometerles esto: me aseguraré de que de ninguna manera se permita que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Y eso es más importante que mi propia ambición personal".

El anuncio se da a apenas días de lo caucus del estado, que marcan el arranque de las primarias presidenciales.

¿La salida de Christie beneficia a Haley?

Christie estuvo bajo intensa presión para abandonar la campaña mientras los críticos de Donald Trump trabajan para unirse detrás de una alternativa republicana viable al expresidente.

Quienes han estado pidiendo a Christie que se retirara, estiman que eso ayudaría a Haley a aglutinar el voto conservador moderado de una manera que pueda acumular apoyos contra Trump, luego de que la candidatura de DeSantis perdió el fuelle con el que empezó, cuando se pensaba que era la alternativa con más posibilidades contra el polémico exmandatario.

Sin embargo, según fuentes de NBC News, no se espera que Christie haga ningún respaldo a la espera de los resultados del caucus de Iowa el próximo lunes.

Christie, el candidato más anti-Trump entre los republicanos

El abandono tomó a muchos por sorpresa dado que Christie había apostado el éxito de su campaña en las primeras primarias del país en New Hampshire, que están a menos de dos semanas. Apenas la víspera insistió en que no tenía planes de abandonar.

“Me encantaría quitarme del camino a alguien que realmente se postulara como anti Donald Trump”, dijo en un ayuntamiento en Rochester, New Hampshire, mientras argumentaba que ninguno de sus rivales había dado el paso al frente.

Sin Christie en el panorama, el expresidente Trump se deshace de uno de los críticos más incisivos que ha tenido a lo largo de la campaña por la nominación del 2024.

Al contrario del resto de los competidores del exmandatario, desde el principio Christie viene denunciando lo que considera que es un peligro para el Partido Republicano y el país, la posibilidad de una nueva presidencia de Trump.

Su discurso no tuvo mucho eco entre el electorado republicano, como demuestra que Trump sigue estando en un muy bien consolidado primer lugar en las encuestas y que Christie era percibido como el candidato con más rechazo de cuantos han participado en estas primarias del 2024.