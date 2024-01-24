¿Existe alguna posibilidad de que Nikki Haley le arrebate a Donald Trump la nominación republicana?

Video Primarias en New Hampshire: Trump vuelve a ganar y Haley se niega a renunciar

Después de perder decisivamente frente al expresidente Donald Trump en las elecciones primarias de New Hampshire, una semana después de quedar de tercera en los caucus de Iowa, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, prometió a sus seguidores que continuará su campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano.

Haley respaldó su promesa con una compra de medios de $4 millones en su estado natal de Carolina del Sur, que tendrá sus primarias el 24 de febrero y donde Trump la aventaja por 37.2 puntos porcentuales según el agregador de encuestas FiveThirtyEight.



Ante la enorme ventaja que las encuestas le dan al expresidente sobre Haley en su propio estado natal, y a nivel nacional, ¿qué oportunidad real tiene la exgobernadora de ganar la nominación presidencial republicana?

PUBLICIDAD

El innecesario traspie de Haley en Nevada

Antes de las elecciones primarias de Carolina del Sur, los votantes de Nevada dirán a quién prefieren para optar a la presidencia por el Partido Republicano. Pero días antes de que esto ocurra, ya conocemos quién será el receptor de los delegados de ese estado: Donald Trump.

Nevada vive una situación inusual en su contienda por la nominación presidencial republicana. El 6 de febrero, el estado llevará a cabo una elección primaria, y dos días después el Partido Republicano celebrarán un caucus, cuyos resultados serán los únicos que otorguen los delegados que viajarán a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

Haley optó por participar en la votación sancionada por el estado, mientras que Trump solo competirá en el caucus, por lo que salvo que ocurra alguna algún imprevisto, el expresidente se quedará con todos los delegados de ese estado, dificultando aún más el camino de Haley a la nominación.

El “dulce estado" de Carolina del Sur podría tener reservada una amarga sorpresa para Nikki Haley

El próximo enfrentamiento cara a cara entre los dos aspirantes que quedan en las primarias republicanas ocurrirá en Carolina del Sur el próximo sábado 24 de febrero.

Allí Haley, no solo se enfrentará al obstáculo que supone la enorme ventaja que Trump tiene sobre ella en las preferencia de los electores del estado, sino que además tuvo que sufrir la humillación de ver como los principales oficiales estatales republicanos electos han manifestado su apoyo a Trump.

PUBLICIDAD

Entre ellos se encuentran el senador Tim Scott, a quien Haley designó para suplir la vacante dejada por la renuncia del exsenador Jim de Mintt en 2013 y el actual gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, quien sirvió como vicegobernador del estado durante el mandato de Haley.

A pesar de sombrío panorama que enfrenta en Carolina del Sur, Haley se refirió a él como “mi dulce estado natal”, en el discurso de despedida que dio Concord, New Hampshire, el martes por la noche, después de que se declarará la victoria de Trump en ese estado.

Haley dijo que la carrera estaba “lejos de terminar”y se comprometió a permanecer en ella, contraviniendo los deseos de Trump manifestados a través de un memorando público en el que la llamaba a renunciar si perdía en New Hampshire o “ser absolutamente DEMOLIDA y AVERGONZADA en su estado natal de Carolina del Sur”.

Haley también se enfrenta al hecho de que el perfil de los votantes republicanos de Carolina del Sur es más cercano al de los de Iowa, que a los de New Hampshire. Esto significa que son más religiosos, más ‘conservadores’ y más adeptos a apoyar a Trump.

Trump ha aprovechado este hecho para calificar a Haley de liberal, sin ninguna prueba, mientras que su campaña se prepara planean para atacarla por su récord en materia de inmigración, su llamado a aumentar la edad de jubilación, y por haber enviado a China empleos de Carolina del Sur.

Una derrota en su estado natal por un gran margen supondría una humillación para Haley así como un fuerte golpe para sus esperanzas de lograr la nominación de su partido, no solo en 2024 sino también de cara al futuro.

El calendario de las primarias republicanas no ayuda a Haley

Las primarias republicanas apenas están comenzando. Aún queda por delante un contingente de estados cuyos electorados más moderados y menos ultraconservadores y religiosos como los que Haley tuvo que enfrentar en Iowa y Carolina del Sur, lo cuales podrían favorecer su candidatura.

PUBLICIDAD

Un memorando escrito por la directora de la campaña de Haley, Betsy Ankey, señala estados como Virginia, Texas, Maine, Massachusetts y Minnesota como "un terreno fértil importante para Nikki” a la vez que acusa a los medios y a la clase política de querer coronar a Trump.

La campaña de Trump, sin embargo, insiste que Haley debe renunciar antes de que los estados que podrían favorecer la candidatura de la exgobernadora puedan dejar saber su decisión.

A pesar de la derrota en New Hampshire, un grupo de multimillonarios de Wall Street está planeando un evento de recaudación de fondos el 30 de enero en Nueva York a favor de Haley, según informó Bloomberg News.

Citando una fuente anónima, el reporte indica que el evento es parte de una campaña de recaudación de fondos para Haley entre las primarias de New Hampshire y Carolina del Surque tiene planeado eventos en Miami y Palm Beach, en Florida y en ciudades de California y Texas en las dos primeras semanas de febrero.

Bloomberg informó que los boletos para el evento de recaudación de fondos en la ciudad de Nueva York comienzan en $3,300 y se pueden comprar por hasta $33,200. Bloomberg señaló que Puck News fue el primero en informar sobre la recaudación de fondos.

Haley también ha intensificado sus ataques contra la edad y agudeza mental de Trump, algo que algunos de sus críticos califican de demasiado poco y demasiado tarde, y piensan que la exgobernadora debería haber hecho hace meses para que hubiera tenido algún efecto en su favor.