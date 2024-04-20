Lo que se sabe del hombre que murió tras prenderse fuego cerca de la corte en donde se celebraba el juicio a Trump

Video Lo que se sabe del hombre que se prendió fuego frente a corte donde se realiza juicio a Trump: nuevas imágenes

Las imágenes de un hombre joven que se prendió fuego cerca de la corte donde se llevaba a cabo el juicio criminal contra el expresidente Donald Trump han causado gran impacto. El hombre murió horas después en el hospital, tras las serias quemaduras autoinfligidas.

El joven fue identificado luego como Maxwel Azzarello, de 37 años, residente en San Agustín, Florida y según un reporte del diario The New York Times, en sus últimos tiempos se había inmerso en una espiral de paranoia y teorías conspirativas.

Azzarello arrojó algunos panfletos antes de rociarse con un acelerador y prenderse fuego muy cerca del palacio de justicia en donde se celebraba el juicio penal contra el expresidente Trump. Al menos uno de esos panfletos hablaba sobre “multimillonarios malvados”, aunque hasta donde pudieron ver los testigos, no hacía referencia a Trump.

Al menos una persona usó un extintor para intentar apagar las llamas y un paramédico corrió hacia él e intentó prestarle ayuda. La policía lo socorrió y lo llevaron con urgencia a la unidad de quemados de un hospital, en estado crítico. Horas después, durante la noche del viernes, informaron su muerte, a causa de las serias quemaduras autoinfligidas.

El departamento de policía de Nueva York dijo que Azzarello no parecía estar dirigiendo su acto a Trump ni a otras personas involucradas en el juicio. No está claro que lo llevó a cometer ese incidente en ese lugar.

¿Quien era Max Azzarello y qué lo llevó hasta allí?

Según el reporte de The New York Times, hasta el verano pasado, Azzarello había tenido una vida más bien normal. Se graduó de antropología y políticas públicas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapell Hill y en 2012 se tituló de Máster en planificación urbana y regional en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Jueva Jersey.

Un amigo de sus años de estudiante lo recuerda como "la persona más inteligente que he conocido" y alguien a quien le importaba el mundo.

Como profesional realizó varios trabajos de marketing, ventas y tecnología, según su perfil de Linkedin. También trabajó en 2013 en la campaña de un representante de Long Island.

Desde el año pasado se había instalado en San Agustín, Florida, en donde vivía en un apartamento cerca del río Matanzas. El administrador de su edificio lo recuerda como un vecino agradable y correcto, aunque agregó que “Tenía opiniones políticas que yo no consideraría convencionales. Llamó a nuestro gobierno y al gobierno mundial un esquema Ponzi”, citó el Times.

En los últimos tiempos, sus publicaciones en línea mostraban una tendencia paranoica y difundían teorías de la conspiración.

Problemas de salud mental tras la muerte de su madre

La madre de Azzarello falleció en abril de 2022 en Long Island, según una publicación del hombre en Instagram, que alababa el coraje de su madre, quien luchó hasta el último momento contra una enfermedad.

Después de esa pérdida, sus conocidos notaron un cambio en él, dijo uno de ellos a The New York Times. Tras el duelo, Max comenzó a poner publicaciones alarmantes.

En junio del año pasado hizo una publicación que una compañera de clase calificó como un "manifiesto" y que la dejó verdaderamente preocupada, al punto de llamar a otras personas conocidas para hablar sobre Max. También lo llamó a él y a miembros de su familia e intentó a intervenir porque, según ella, era obvio que estaba atravesando una crisis.

Unos meses después, en el verano pasado, el propio Azzarello contó en Facebook que había estado en un centro de tratamiento de salud mental.

Pero días después comenzaron a registrarse pequeños incidentes de desorden público cometidos por él. Lanzó una copa de vino sobre la firma del expresidente BIll Clinton en el muro de un hotel, estuvo gritando y maldiciendo con un megafóno fuera de ese mismo hotel en ropa interior y también otro día destrozó un letrero de una oficina y se subió a la camioneta de un extraño a analizar su contenido.

Tras estos incidentes, Azzarello empezó a escribir sobre preocupaciones inconexas en un documento que publicó en Facebook. No parecían que fueran dirigidas contra un partido en específico, sino que mostraba un sentimiento antigubernamental en general y contra las criptomonedas, a las que calificó como una amenaza para la humanidad.

Azzarello llegó a Nueva York y se hospedó en el Hotel Soho 54, en el Bajo Manhattan, antes de dirigirse a un espectáculo de carreras cerca de la corte en la que se elegía al jurado para el primer juicio penal a Donald Trump. Una vez allí, lanzó panfletos, se roció con acelerador y se prendió fuego.



Si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien que los tiene, llama o manda un mensaje de texto al 988 para contactar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio.