Un hombre se prende fuego frente a la corte donde se celebraba el juicio a Trump en Nueva York; murió horas después

Al menos una persona usó un extintor para intentar apagar las llamas y un paramédico corrió hacia el hombre e intentó prestarle ayuda. El hombre murió horas después en el hospital. El incidente ocurrió tras concluir la selección de los jurados suplentes del juicio criminal contra Donald Trump.

Univision
Video Imágenes sensibles: un hombre se prende fuego frente a la corte donde se realiza el juicio penal a Trump

Un joven se prendió fuego frente a la corte donde se llevaba a cabo el juicio criminal contra el expresidente Donald Trump.

Horas después murió en el hospital, informó The New York Times.

Al menos una persona usó un extintor para intentar apagar las llamas y un paramédico corrió hacia el hombre e intentó prestarle ayuda en el Parque Collect Pond, justo frente a la sede del tribunal.

El Departamento de Policía de Nueva York informó inicialmente que el hombre había sido transportado a un hospital cercano en estado crítico. También indicó que recibieron una llamada alrededor de la 1:30pm (hora local) de que un hombre parecía haberse prendido fuego en las cercanías de Center Street.

El hombre fue trasladado en camilla con el cuerpo casi completamente quemado. Se desconice cuáles fueron las motivaciones detrás del violento acto contra sí mismo.

Los periodistas, que salían de la corte tras concluir la selección del jurado suplente en el proceso penal contra el exmandatario republicano, fueron recibidos por las luces intermitentes de las ambulancias y el sonido de las sirenas de la policía que acudían al lugar para atender la emergencia.

"Todavía se puede ver el humo que sale del lugar donde la persona se prendió fuego y el aire tiene un olor acre", indicó una reportera que cubría el juicio.

También se observan escombros quemados y lo que parecen ser algunos trozos de papel o volantes esparcidos en el área en que el hombre decidió quemarse.

Testigos citados por el diario The New York Times indicaron que el joven arrojó panfletos al aire antes de quemarse en un área muy cerca de donde se reunían seguidores de Trump. Agregaron que se mantuvo de pie pese a que las llamas lo consumían. Poco después, colapsó.

Terminó la selección del jurado

El incidente ocurrió a pocos minutos de que acabara la audiencia del viernes donde fueron seleccionados los cinco últimos jurados suplentes que estarán encargados de determinar la responsabilidad penal de Trump en la presunta falsificación de documentos para ocultar los pagos que el exmandatario hizo a una actriz porno en 2016 para callar una relación extramarital.

Son 12 jurados y seis suplentes en total los que conocerán el caso contra el expresidente y virtual candidato republicano.

La fiscal Susan Hoffinger insistió a los miembros del jurado que este caso “solo se trata de si la evidencia” demuestra que Trump es culpable más allá de toda duda razonable. También preguntó a los posibles miembros del jurado si podrían mantener la mente abierta si el exabogado de Trump, Michael Cohen, testifica.

Cohen es una pieza clave en el juicio, ya que fue el encargado de hacer el pago a la actriz porno Stormy Daniels con su propio dinero. Luego, según la acusación, recibió una compensación en forma de honorarios profesionales, lo que constituye un delito.

El juez de la causa, Juan Merchán, le comunicó al jurado que espera que "comencemos el juicio el lunes". También los instruyó para que no discutan el caso con otros ni lo investiguen. "Hay 18 jurados en total y no podemos empezar hasta que todos estén presentes", les advirtió Merchán. Son 12 principales y seis suplentes.

Video Lo que se sabe del hispano que hará parte del jurado en el juicio penal contra Trump en Nueva York
Donald Trump

