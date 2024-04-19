Juicio a Trump en Nueva York: ya se designó al jurado completo y los suplentes ¿qué sigue?

Video Juicio penal contra Trump en Nueva York: lo que se sabe de los dos jurados que fueron descalificados

Con un jurado completo de 12 personas y seis suplentes, el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York entrará en una nueva fase la próxima semana, comenzando con las declaraciones de apertura y posteriormente la presentación de los testigos.

Este viernes, el jurado, que incluye a un ingeniero de software, un banquero de inversiones, un profesor de inglés y varios abogados, tomó su forma final después de que los abogados pasaron días interrogando a docenas de posibles miembros sobre si pueden juzgar imparcialmente al expresidente Donald Trump.

Justo después de que el jurado fuera elegido, los equipos de emergencia acudieron a un parque fuera del juzgado, donde un hombre se había prendido fuego. El hombre sacó panfletos que defendían teorías de conspiración y los distribuyó por el parque antes de empaparse en una sustancia inflamable y prenderse fuego, dijeron las autoridades. Estaba en estado crítico el viernes por la tarde.

Trump ha pasado la semana sentado en la sala del tribunal mientras los abogados presionaban a los posibles miembros del jurado en una búsqueda de cualquier parcialidad que les impidiera escuchar el caso.

Durante las pausas del proceso, Trump criticó el caso en las redes sociales o ante las cámaras de televisión en el pasillo, calificándolo de “caza de brujas” por motivos políticos.

El expresidente Donald Trump se presenta para la selección del jurado en su juicio en un tribunal de lo penal en Manhattan, el viernes 19 de abril de 2024, en Nueva York. (Curtis Means/DailyMail.com vía AP, foto compartida) Imagen Curtis Means/AP

Esto es un vistazo de lo que se espera que pase en los próximos días:

Declaraciones de apertura

El juez dijo que los abogados presentarán declaraciones de apertura el lunes por la mañana antes de que los fiscales comiencen a exponer su caso alegando un plan para encubrir historias negativas que Trump temía que perjudicarían su campaña presidencial de 2016.

El juicio que se desarrolla en Manhattan coloca los problemas legales de Trump en el corazón de su reñida carrera contra el presidente Joe Biden, y es probable que su oponente argumente que no es apto para regresar como presidente.

Mientras tanto, Trump está utilizando la fiscalía como un grito de guerra político, presentándose como víctima mientras hace malabarismos con su doble papel de acusado criminal y candidato presidencial.

La jornada del lunes terminará a las dos de la tarde debido a la celebración de la Pascua judía, y el martes mantendrá ese mismo horario.

Quiénes serán los posibles testigos

Posteriormente, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, donde se dirime el caso, llamará a su primer testigo.

Los fiscales de Manhattan han dicho que quieren interrogar a Trump sobre su reciente juicio por fraude civil que resultó en una sentencia de 454 millones de dólares después de que un juez descubriera que Trump había mentido sobre su riqueza durante años. Sin embargo, el juez Juan M. Merchán dijo que se reservaría su opinión y emitiría una decisión en los próximos días.

Una de las posibles testigos es Stormy Daniels, la actriz porno que recibió $130,000 de un abogado de Trump a cambio de su silencio sobre el encuentro sexual que alega haber mantenido con el expresidente durante un torneo de golf en Lake Tahoe.

Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, también es uno de los posibles testigos. Él confirmó que hizo el pago a Daniels con su propio dinero siguiendo las instrucciones expresas de Trump. Según Cohen, Trump le reembolsó el dinero a través de pagos que fueron registrados falsamente como honorarios legales.

Personajes clave en el juicio contra Donald Trump por falsificación de registros comerciales: el expresidnete Donald Trump, el juez Juan Merchán, la actriz porno Stormy Daniels, el exabogado de Trump Michael Cohen, el exeditor del National Enquirer David Pecker, la exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca Hope Hicks, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, y el abogado defensor Todd Blanche. Imagen AP Photo

El exeditor del tabloide The National Enquirer, David Pecker, podría estar en la lista de los testigos, luego de que, cuando era editor de la publicación, acordó con Cohen poner en marcha un esquema de “atrapar y matar” historias que pudieran afectar negativamente a Trump durante la campaña de 2016.

Pecker negoció los acuerdos de silencio con Daniels y con una exmodelo de Playboy, Karen McDougal, quien también dice haber mantenido un encuentro sexual con Trump.

Hope Hicks, exmiembra de la campaña de Trump en 2016 y exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca es otra posible testigo. Cuando trabajaba en la campaña de Trump en 2016, Hicks habló con Trump y Cohen en relación a la posibilidad de un pago para Daniels. Hicks también habló con Cohen después que el exabogado de Trump transfirió el pago a Daniels.

De qué se acusa a Trump

El juicio se centra en un pago de $130,000 dólares que Michael Cohen, exabogado y reparador personal de Trump, le hizo a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump se hicieran públicas en los últimos días de la carrera por la presidencia en 2016.

Los fiscales dicen que Trump ocultó la verdadera naturaleza de los pagos en los registros internos cuando su empresa reembolsó a Cohen, quien se declaró culpable de cargos federales en 2018 y se espera que sea un testigo estrella de la fiscalía.

Trump ha negado haber tenido un encuentro sexual con Daniels y sus abogados argumentan que los pagos a Cohen fueron gastos legales legítimos.

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales. Podría recibir hasta cuatro años de prisión si es declarado culpable, aunque no está claro si el juez optaría por ponerlo tras las rejas. Es casi seguro que Trump apelará cualquier condena.

Trump está involucrado en cuatro casos penales, pero no está claro que otros lleguen a juicio antes de las elecciones de noviembre. Las apelaciones y las disputas legales han provocado retrasos en los otros tres casos que acusan a Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 y de acaparar ilegalmente documentos clasificados.

