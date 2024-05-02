Juicio a Trump en Nueva York: el expresidente se enfrenta a más sanciones por desacato y habla testigo clave

Video Juez advierte a Trump que puede ir a prisión si continúa violando la orden mordaza y lo multa con $9,000

Donald Trump enfrenta posibles sanciones adicionales en su juicio en Nueva York por los pagos de silencio a Stormy Daniels. Este jueves se celebró otra audiencia por desacato y da declaraciones un abogado que representó a dos mujeres que dijeron haber tenido encuentros sexuales con el expresidente.

El testimonio del abogado Keith Davidson se considera un elemento vital para el caso de la Fiscalía que alega que Trump y sus aliados planearon enterrar historias poco halagadoras en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016.

PUBLICIDAD

Davidson es uno de los múltiples actores clave que se espera sean llamados al estrado antes del testigo estrella de los fiscales, Michael Cohen, exabogado e intermediario personal de Trump.

Los fiscales piden multas de $1,000 dólares por cada uno de los cuatro comentarios de Trump que, según dicen, violaron una orden de silencio del juez que le prohibe atacar a testigos, jurados y otras personas estrechamente relacionadas con el caso. Tal sanción se sumaría a una multa de $9,000 que el juez Juan M. Merchán impuso el martes en relación con nueve violaciones distintas de la orden de silencio.

El juez Merchán escuchó este jueves los argumentos de las partes y como en la anterior oportunidad se tomará algunos días para decirdir la sanción. No quedó claro de inmediato cuándo Merchan podría pronunciarse sobre la solicitud de nuevas sanciones, pero la perspectiva de un castigo mayor subraya los desafíos que enfrenta Trump, potencial candidato republicano a la Casa Blanca, para adaptarse al papel de acusado criminal sujeto a un rígido protocolo judicial que no controla. También queda por ver si cualquier reprimenda del tribunal llevará a Trump a ajustar su comportamiento dado el beneficio que cree obtener para su campaña alegando que el proceso está motivado políticamente.

Durante un receso de un día del juicio el miércoles, Trump volvió a condenar el juicio, aunque no hizo comentarios que pudieran ir en contra de la orden de silencio.

"No hay delito", dijo a sus seguidores en Waukesha, Wisconsin. "Tengo un juez corrupto, es un juez totalmente conflictivo".



Las cuatro declaraciones de Trump por las que se realiza esta nueva audiencia por desacato y que incluyen comentarios a periodistas y entrevistas que atacan la integridad de Michael Cohen, fueron hechas por el expresidente antes de que Merchan le advirtiera el martes que nuevas violaciones de la ley mordaza podrían resultar en penas de cárcel.

PUBLICIDAD

Otro testigo importante

Este jueves regresa al estrado Keith Davidson, un abogado que representó a Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal en sus negociaciones con el tabloide The National Enquirer y el entonces abogado de Trump, Michael Cohen.

Davidson testificó que organizó una reunión en su oficina de Los Ángeles durante el verano de 2016 para ver si la empresa matriz del tabloide, American Media, Inc., estaba interesada en la historia de McDougal. Al principio objetaron, diciendo que ella “carecía de pruebas documentales de la interacción”, testificó Davidson.

Pero el tabloide, a instancias de su editor, David Pecker, finalmente compró los derechos, y Davidson testificó que entendía (y McDougal prefería) que nunca se publicaría la historia. Una razón para esto, dijo, es que había una “afiliación tácita” entre Pecker y Trump y un deseo de la compañía propietaria del Enquirer de no publicar historias que pudieran dañar a al magnate.

¿De qué trata este juicio?

El juicio, ahora en su segunda semana de testimonios, ha expuesto la parte más vulnerable de las prácticas del periodismo sensacionalista y las protecciones, a cambio de un precio, otorgadas a Trump durante su exitosa candidatura a la presidencia en 2016.

El caso se refiere a dinero pagado para silenciar historias vergonzosas, incluidas las de una actriz porno y una exmodelo de Playboy, y a reembolsos de Trump que, según los fiscales, fueron intencionalmente fraudulentos y diseñados para ocultar el verdadero propósito de los pagos en medio de las elecciones.

PUBLICIDAD

El exeditor de The National Enquirer, David Pecker, testificó la semana pasada que se ofreció a ser los “ojos y oídos” de la campaña de Trump y describió en detalle su papel en la compra de una historia sórdida a un portero de la ciudad de Nueva York que luego se determinó que no era cierta, así como acusaciones de una relación extramatrimonial con la exmodelo de Playboy Karen McDougal.

El objetivo era evitar que las historias salieran a la luz, una preocupación que se señaló especialmente después de la divulgación de una grabación de 'Access Hollywood' de 2005 en la que se le escuchó describir cómo agarraba a mujeres sin su permiso.

Cohen, exabogado y reparador personal de Trump, realizó un pago separado de 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, para evitar que salieran a la luz sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump en 2006.

Luego, la compañía de Trump reembolsó a Cohen y registró los pagos como gastos legales, dijeron los fiscales al acusar al expresidente de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, un cargo punible con hasta cuatro años de prisión.

Mira también: