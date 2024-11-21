La policía revela el reporte de la acusación de agresión sexual contra Hegseth, el elegido por Trump para ser su secretario de Defensa

Una mujer denunció a la policía que fue agredida sexualmente en 2017 por Pete Hegseth después de que él le quitara el teléfono, bloqueara la puerta de una habitación de hotel en California y se negara a dejarla salir, según un detallado informe de investigación publicado el miércoles por la noche.

Hegseth, presentador de Fox News y nominado por el presidente electo Donald Trump para ser secretario de Defensa, dijo a la policía en ese momento que el encuentro había sido consensuado y negó cualquier acto indebido, según el reporte.

Las noticias sobre las acusaciones surgieron la semana pasada cuando funcionarios locales emitieron un breve comunicado confirmando que una mujer había acusado a Hegseth de agresión sexual en octubre de 2017 después de que él hablara en un evento de mujeres republicanas en Monterey.

El abogado de Hegseth no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves temprano. Ha dicho que Hegseth pagó a la mujer en 2023 para evitar la amenaza de una demanda infundada.

El informe policial de 22 páginas fue publicado en respuesta a una solicitud de acceso a registros públicos y ofrece el primer relato detallado de lo que la mujer alegó que sucedió, y que choca con la versión de los hechos de Hegseth. El informe citó entrevistas policiales con la presunta víctima, una enfermera que la atendió, un empleado del hotel, otra mujer en el evento y Hegseth.

El nombre de la mujer no fue revelado y The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales.

Una portavoz del equipo de transición de Trump dijo el jueves temprano que el “informe corrobora lo que los abogados del señor Hegseth han dicho todo el tiempo: el incidente fue investigado completamente y no se presentaron cargos porque la policía encontró que las acusaciones eran falsas”.

El reporte no dice que la policía encontró que las acusaciones eran falsas. La policía recomendó que el informe del caso se derivara a la fiscalía del distrito del condado Monterey para su revisión.

Qué dice el informe policial de la denuncia de agresión sexual contra Pete Hegseth

Los investigadores fueron alertados por primera vez sobre la presunta agresión, según el reporte, por una enfermera que los llamó después de que una paciente solicitara una revisión por una agresión sexual. La paciente dijo al personal médico que creía haber sido agredida cinco días antes, pero no podía recordar mucho sobre lo que había sucedido. Informó que se le podría haber puesto algo en la bebida antes de terminar en la habitación del hotel donde dijo que ocurrió la agresión.

La policía recogió el vestido y la ropa interior sin lavar que ella había llevado esa noche, según el informe.

La pareja de la mujer, que se hospedaba en el hotel con ella, dijo a la policía que estaba preocupado por ella esa noche después de que no regresara a su habitación. A las 2 de la madrugada fue al bar del hotel, pero ella no estaba allí. Ella regresó unas horas más tarde, disculpándose porque “debió haberse quedado dormida”. Unos días después, le dijo que había sido agredida sexualmente.

La mujer, que ayudó a organizar la reunión de la Federación de Mujeres Republicanas de California en la que intervino Hegseth, dijo a la policía que había visto al presentador de televisión comportarse de forma inapropiada durante toda la noche y lo vio acariciando los muslos de varias mujeres. Ella le envió un mensaje de texto a una amiga diciendo que Hegseth daba una “vibra de acosador”, según el informe.

Después del evento, la mujer y otros asistieron a una fiesta posterior en una suite del hotel, donde dijo que confrontó a Hegseth, diciéndole que “no le gustaba cómo trataba a las mujeres”, según el informe.



Un grupo de personas, incluyendo a Hegseth y la mujer, se trasladaron al bar del hotel. Fue entonces cuando “las cosas se volvieron confusas”, le dijo la mujer a la policía.

Ella recordó haber tomado una bebida en el bar con Hegseth y otros, según el informe policial. También le dijo a la policía que discutió con Hegseth cerca de la piscina del hotel, un relato que fue respaldado por un empleado del hotel que fue enviado a gestionar la discusión y habló con la policía, según el informe.

Hegseth alega que fue un encuentro consentido

Pronto, le dijo a la policía, estaba dentro de una habitación del hotel con Hegseth, quien le quitó su celular y bloqueó la puerta con su cuerpo para que ella no pudiera salir, según el informe. También le dijo a la policía que recordaba “decir ‘no’ muchas veces”, según el informe.

Su siguiente recuerdo fue estar acostada en un sofá o cama con Hegseth inclinado sobre ella sin camisa, y sus placas de identificación colgando sobre ella, según el informe. Hegseth sirvió en la Guardia Nacional, donde alcanzó el rango de mayor.

Después de que Hegseth terminara, ella recordó que él le preguntó si estaba “bien”, según el informe. Le dijo a la policía que no recordaba cómo había vuelto a su propia habitación del hotel y que desde entonces había sufrido pesadillas y pérdida de memoria.

En el momento de la presunta agresión en 2017, Hegseth, ahora de 44 años, estaba pasando por un divorcio con su segunda esposa, con quien tiene tres hijos. Ella solicitó el divorcio después de que él tuviera un hijo con una productora de Fox News que ahora es su esposa, según registros judiciales y publicaciones en redes sociales de Hegseth. Su primer matrimonio terminó en 2009, también después de una infidelidad por parte de Hegseth, según registros judiciales.

Hegseth dijo que asistió a una fiesta después del evento y bebió cerveza pero no consumió alcohol de alta graduación, y reconoció estar “animado” pero no borracho.

Dijo que conoció a la mujer en el bar del hotel, y ella lo llevó del brazo de vuelta a su habitación del hotel, lo cual lo sorprendió porque inicialmente no tenía intención de tener relaciones sexuales con ella, según el informe.

Hegseth dijo a los investigadores que el encuentro sexual que siguió fue consentido y agregó que preguntó explícitamente más de una vez si ella estaba cómoda. Hegseth dijo que por la mañana la mujer “mostró signos incipientes de arrepentimiento”, y él le aseguró que no le hablaría a nadie sobre el encuentro.

El abogado de Hegseth dijo que se hizo un pago a la mujer como parte de un acuerdo confidencial unos años después de la investigación policial porque Hegseth estaba preocupado de que ella planeara presentar una demanda que temía podría haberle supuesto un despido de Fox News, donde era un presentador popular. El abogado no reveló el monto del pago.