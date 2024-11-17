El nominado de Trump al Pentágono pagó a la mujer que lo acusó de agresión sexual, pero niega alguna acción indebida

Pete Hegseth, el elegido del presidente electo, Donald Trump, para ocupar el cargo clave de secretario de Defensa, pagó a una mujer que lo acusó de agresión sexual para evitar la amenaza de una demanda infundada, según el abogado de Hegseth.

Hegseth fue acusado de agresión sexual en 2017 tras acudir a un evento de mujeres republicanas en Monterey, California, según un comunicado emitido por la ciudad, en el que indicó que no se presentaron cargos.

Su abogado, Timothy Parlatore, dijo a la agencia AP este domingo que el encuentro sexual fue consensuado y que la mujer que hizo la acusación días después. Esa afirmación no fue confirmada en el comunicado de las autoridades de la ciudad.

Parlatore agregó que se hizo un pago a la mujer como parte de un acuerdo confidencial unos años después de la investigación policial, porque Hegseth creía que la presentación de una demanda podría haber causado su despido de Fox News, donde entonces era un popular conductor. Parlatore no reveló el monto del pago.

“Fue falsamente acusado y mi posición es que fue víctima de un chantaje”, dijo Parlatore, calificando el caso como una “extorsión exitosa”.

El diario The Washington Post fue el primer medio en reportar el pago realizado por Hegseth. El periódico informó que obtuvo una copia de un memorando enviado al equipo de transición de Trump la semana pasada por una mujer que dijo ser amiga de la mujer que acusó a Hegseth. En ese documento, agregó, la mujer detalló las denuncias de agresión sexual.

El equipo de transición de Trump no ofreció comentarios el domingo sobre el memorando.

Qué se sabe sobre la denuncia de presunta agresión sexual contra Pete Hegseth

La mujer que denunció la presunta agresión, cuyo nombre, edad y sexo no fueron revelados, tenía moretones en el muslo derecho, según el comunicado de las autoridades locales. En el incidente no hubo armas involucradas, aseveró la mujer a la policía.

La presunta agresión ocurrió en algún momento entre las 11:59 de la noche del 7 de octubre de 2017 y las 7:00 de la mañana del día siguiente, de acuerdo con el comunicado.

Hegseth estaba en Monterey en ese momento para dirigirse a la Federación de Mujeres Republicanas de California durante una cena celebrada en la convención del grupo, según publicaciones en redes sociales y materiales promocionales de la época.

Las autoridades de Monterey dijeron que no proporcionarían detalles incluidos en el informe policial, porque incluía análisis y conclusiones de funcionarios del orden público que están exentos de divulgación bajo la ley estatal de registros públicos.

En el momento de las acusaciones en 2017, Hegseth, ahora de 44 años, afrontaba el divorcio de su segunda esposa, con quien tiene tres hijos. Ella solicitó el divorcio después de que él tuviera un hijo con una productora de Fox News que ahora es su esposa, según registros judiciales y publicaciones en redes sociales de Hegseth.

Su primer matrimonio terminó en 2009, también después de una infidelidad por parte de Hegseth, según registros judiciales.

Luego de que las acusaciones surgieran por primera vez la semana pasada, Steven Cheung, un portavoz del equipo de transición de Trump que ha sido nombrado director de comunicaciones de la Casa Blanca, emitió un comunicado diciendo que el presidente electo está “nominando candidatos de alto calibre y extremadamente calificados para servir en su gobierno”.

“El señor Hegseth ha negado vigorosamente todas y cada una de las acusaciones, y no se presentaron cargos. Esperamos su confirmación como secretario de Defensa de Estados Unidos para que pueda comenzar desde el primer día a hacer que Estados Unidos sea seguro y grandioso de nuevo”, dijo Cheung.

