El testimonio de David Pecker: por qué es importante en el juicio criminal contra Trump

Video Juicio penal contra Donald Trump: quién es David Pecker, primer testigo de la fiscalía en declarar

Después de las presentaciones de los argumentos iniciales de las partes ante el jurado en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump por la presunta falsificación de registros comerciales para ocultar crímenes electorales, el lunes la fiscalía llamó a su primer testigo: David Pecker.

Pecker fue editor del tabloide National Enquirer y expresidente de American Media Inc, la compañía que lo publica. No es el más conocido de los testigos de la acusación, pero no por eso su testimonio deja de tener importancia.

De hecho, podría ser un testigo fundamental en el caso.

Quién es David Pecker

Pecker estuvo relacionado comercial y amistosamente con Trump desde que ambos colaboraron en el lanzamiento de la revista Trump Style en 1997. Aunque la revista dejó de publicarse en 2002 los dos hombres originarios de Nueva York mantuvieron una relación amistosa.

En sus argumentos de apertura del lunes, el fiscal Matthew Colangelo dijo que fue precisamente Pecker quien alertó a Trump, en medio de la campaña electoral de 2016, que la actriz porno Stormy Daniels estaba vendiendo la historia de un supuesto encuentro sexual que habrían mantenido en Lake Tahoe en 2006.

Según los fiscales, fue esa alerta la que desencadenó los hechos que llevaron a Trump a hacerle el pago Daniels, y al National Enquirer a hacerle un pago a la modelo de Playboy Karen McDougal, quien también sostenía haber tenido una aventura por varios meses con Trump.

Colangelo dijo que Pecker ayudó a negociar el pago a Daniels como parte de un acuerdo al que había llegado con Trump de “atrapar y matar” historias negativas contra el hoy expresidente, comprando sus derechos de publicación para nunca difundirlas.

Poco tiempo después, el exabogado de Trump Michael Cohen le pagó a Daniels $130,000 a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad en el que prometía no hablar de su supuesta relación con Trump.

A diferencia del caso de Daniels, el pago recibido por McDougal de $150,000 fue hecho directamente por el National Enquirer, lo que admitió haber hecho ante fiscales federales en 2018.

Qué dijo David Pecker

Pecker respondió las preguntas de los fiscales por aproximadamente 30 minutos antes de que el juez Juan Merchán diera por concluida la sesión del martes a las 12:30 pm para que uno de los jurados antendiera una emergencia dental.

Aún así hubo tiempo suficiente para que Pecker ilustrara cómo era la línea editorial del National Enquirer que hizo posible la práctica de “atrapar y matar”, que la Fiscalía alega fue acordada en una conspiración entre el exeditor y Trump para beneficiar al entonces candidato presidencial republicano.

Pecker explicó cómo, bajo su dirección, el National Enquirer practicaba el “periodismo de chequera” en el que sus reporteros tenían la libertad de pagar hasta $10,000 para conseguir una historia y que cualquier suma mayor debía ser aprobada por él.

Pecker también dijo que era él quien tenía la “última palabra” sobre lo que se publicaba en el tabloide.

Según Colangelo, el esquema de “atrapar y matar” historias negativas sobre el entonces candidato presidencial republicano fue acordado por Trump, Pecker y Cohen en una reunión sostenida en Nueva York, en la que se determinó que Pecker sería los “ojos y oídos” de la campaña.

La Fiscalía dijo también que aparte de los alegatos de Daniels y McDouglas, el esquema logró atrapar y matar una tercera historia negativa cuando le pagó $30,000 a Dino Sajudin, un portero de la Trump Tower que alegaba que el expresidente había tenido un hijo fuera del matrimonio.

Pecker dejó de ser el jefe editorial del National Enquirer en el año 2020 y llegó a un acuerdo de inmunidad criminal con los fiscales a cambio de su testimonio en el juicio.

Este martes seguirá rindiendo testimonio.

Lo que dice la Fiscalía y la defensa

El fiscal Matthew Colangelo explicó que "este caso trata sobre una conspiración criminal y un encubrimiento".

"El acusado Donald Trump orquestó un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales de 2016. Luego encubrió esa conspiración criminal mintiendo en sus registros comerciales de Nueva York una y otra y otra vez" para ocultar pagos sobre la presunta relación sexual y así no dañar su campaña, algo que constituye un delito según Colangelo.

"Fue fraude electoral, puro y simple".

Por su parte, el abogado defensor Todd Blanche alegó en sus argumentos iniciales que la actriz porno Stormy Daniels quería avergonzar al expresidente Donald Trump.

Blanche dijo que la afirmación de Daniels de que sostuvo un encuentro sexual con Trump era "falsa" y "siniestra".

"Fue un intento de avergonzar al presidente Trump, de avergonzar a su familia", dijo Blanche.

Después de reconocer que la actriz porno sí había firmado un acuerdo de confidencialidad en octubre de 2016 a cambio de $130,000 dólares, Blanche dijo al jurado que los pagos a Cohen "no fueron un reembolso".

"Los 34 cargos, damas y caballeros, en realidad son solo pedazos de papel", dijo Blanche, añadiendo que "nada de esto fue un delito", añadió.

Si la defensa logra demostrar eso, Trump podría evitar ser condenado. Pero el exabogado de Trump Michael Cohen cumplió condena en una prisión federal después de declararse culpable de violar las leyes federales de campaña cuando facilitó el pago de $130,000 a Stormy Daniels.

Lo que tiene que demostrar la Fiscalía es que esos pagos de Trump a Cohen no fueron honorarios, sino el dinero que el expresidente le debía por haber desembolsado de su propio bolsillo los dólares para silenciar a la actriz porno.