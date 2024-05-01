Trump vuelve a hacer campaña con todas las miradas puestas en si viola la orden mordaza tras ser advertido con cárcel por el juez de Nueva York

Video Juez advierte a Trump que puede ir a prisión si continúa violando la orden mordaza y lo multa con $9,000

Donald Trump aprovecha este miércoles el descanso en el juicio penal en Nueva York para hacer campaña en Michigan y Wisconsin, donde todas las miradas estarán puestas en lo que diga y en si vuelve a violar la orden mordaza después de que el juez le advirtiera que podría ser sancionado con cárcel.

El martes, el juez Juan Merchán le impuso una multa de $9,000 dólares por desacato a la orden de no hacer declaraciones públicas sobre personas relacionadas con el 'caso Stormy Daniels', en que está acusado de alterar registros comerciales para ocultar el soborno con que buscó comprar el silencio de la actriz porno sobre un supuesto encuentro sexual en plena campaña presidencial de 2016.

Al imponer la sanción, el juez advirtió a Trump continuaba violando sus órdenes, “impondría un castigo de prisión”.

Una vuelta de tuerca más en el complicado y sin precedentes equilibrismo que hace el expresidente al postularse para regresar a la Casa Blanca mientras enfrenta cuatro procesos penales, entre ellos, el primero en llegar a juicio, el de Nueva York.



Trump hace campaña insistiendo en su táctica de denunciar que los casos en su contra son "injerencia electoral", declararse víctima de una caza da brujas y atacar al juez, los fiscales y hasta a los posibles testigos en sus mítines y en las redes sociales, algo que funciona bien con sus partidarios pero que potencialmente lo ha puesto en un serio aprieto.

Mientras insiste en que simplemente está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, sus ofensivas publicaciones en su cuenta Truth Social y del sitio web de su campaña siguen siendo anotadas por los fiscales y denunciadas ante el juez Merchán, quien el jueves preside una nueva audiencia sobre el asunto.

Y aunque el presidente Joe Biden ha parecido optar por mantenerse al margen de los problemas legales de su prácticamente seguro contrincante en las elecciones de noviembre, el fin de semana aprovechó el ambiente más relajado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde los mandatarios suelen hacer discursos llenos de chistes, para referirse a ello.

Biden llamó a Trump 'Sleepy Don', devolviéndole el mote de 'Sleepy Joe' tras los reportes de que el expresidente se había quedado dormido en varios momentos durante el juicio de Nueva York. También habló de los tiempos tormentosos que debe atravesar Trump haciendo un juego de palabras con "Stormy", el nombre artístico de la actriz cuyo soborno desató el caso y que significa "tormentoso".

Los fiscales de Manhattan han argumentado que Trump y sus asociados participaron en un plan ilegal para influir en la campaña presidencial de 2016 comprando y luego enterrando historias perjudiciales para él. El expresidente se declaró no culpable.

Las visitas de Trump a Wisconsin y Michigan marcan su segundo viaje a los estados indecisos en apenas un mes. En los más recientes eventos, se centró principalmente en la inmigración, llamando "animales" a las personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente y que son sospechosas de cometer delitos.

Wisconsin y Michigan se encuentran entre un puñado de estados en disputa que se espera que decidan las elecciones de 2024.

Para que Trump gane ambos estados, debe tener buenos resultados en áreas suburbanas como las áreas fuera de Milwaukee y Saginaw, Michigan, donde realizará los mítines este miércoles. Tuvo un desempeño inferior en las áreas suburbanas durante las primarias de este año, aun cuando su victoria nunca estuvo en duda.

Con información de AP y AFP.