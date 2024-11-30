Cómo el hijo mayor de Trump se volvió una poderosa fuerza política en EEUU a la sombra del padre

Video Quién es RFK Jr, el escéptico de las vacunas que Trump podría designar a cargo de la salud

Cuando Donald Trump, junto con el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, Elon Musk y Robert F. Kennedy Jr. se reunieron a bordo del avión del presidente electo para comer unas hamburguesas de McDonald’s, Donald Trump Jr. estaba sentado en el centro de ese poderoso cuarteto.

El lugar central ocupado por el hijo mayor de Trump, como se capturó en una foto ampliamente compartida en internet, refleja cómo se ha convertido en un operador prominente en la órbita política de su padre y un posible heredero de su movimiento MAGA.

Trump Jr. ya ha tenido un impacto desproporcionado en el futuro de la Casa Blanca. Hizo una fuerte campaña para que su padre eligiera a su buen amigo, el senador de Ohio JD Vance, como su compañero de fórmula.

“Ejercí el 10,000% de mi capital político”, dijo Trump Jr. sobre su esfuerzo de convencer a su padre en una entrevista con Tucker Carlson la noche de la elección. “Podría recibir de nuevo un favor de mi padre como hasta el año 2076. Lo usé todo.”

Como presidente honorario del equipo de transición del presidente electo republicano, Trump Jr. es parte de un grupo central de personas que decide quién ocupará los principales cargos en el próximo gabinete, y su influencia es clara.

Trump Jr. impulsó en particular a varias personalidades, como la exrepresentante demócrata Tulsi Gabbard, a quien el presidente electo ha nombrado para ser directora de inteligencia nacional, y Kennedy Jr., quien está en línea para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Otro aliado cercano, Sergio Gor, estará a cargo de la oficina de personal. Él y Trump Jr. dirigen una compañía editorial, Winning Team Publishing, que ha publicado dos de los libros del expresidente.

La familia Trump tendrá un papel en la Casa Blanca

El joven Trump ha dicho que no tiene planes de unirse al gobierno de su padre de la manera en que lo hizo su hermana menor Ivanka Trump durante el primer mandato del republicano. Su hermano Eric también es presidente honorario de la transición, pero no ha sido tan influyente políticamente. La esposa de Eric, Lara, ha estado más involucrada, sirviendo como copresidenta del Comité Nacional Republicano.

Se espera que Trump Jr. continúe siendo un defensor vocal de su padre y su agenda, y ha dejado claro que quiere ser una voz influyente desde el exterior, según una persona familiarizada con su pensamiento que habló bajo condición de anonimato para discutir la planificación interna.

El estilo del presidente electo —audaz, poco delicado y combativo— se destila en su hijo. Donald Trump Jr. a menudo adopta un enfoque más agresivo que su padre, como en sus llamados a perturbar el gobierno en la forma en que se sumerge en las guerras culturales con entusiasmo.

“Probablemente es la mejor encarnación de la idea de no aceptar tonterías del Partido Republicano”, dijo Scott Jennings, un estratega político republicano.

La actitud de Trump Jr. y la forma en que se comunica no lo hacen parecer un político regular, dijo Jennings, y eso es parte del atractivo.

“Creo que eso es algo sobre los Trump que probablemente es ampliamente cierto, pero sobre todo para él: ellos simplemente no participan en el parloteo político normal que los políticos anteriores a Trump fueron educados o entrenados para hacer”.

La juventud de Donald Trump Jr. motivó la campaña de su padre

El hombre de 46 años es conocedor del mundo en línea de la política conservadora y está sintonizado con los problemas culturales que resuenan con los fieles del movimiento MAGA.

Las publicaciones en la cuenta X de Trump Jr., donde tiene más de 13 millones de seguidores, a menudo están salpicadas de signos de exclamación y emojis. En Instagram publica con frecuencia memes conservadores.

Se mueve entre entrevistas en medios establecidos como Fox News y una variedad de pódcasts influyentes entre los conservadores jóvenes, y él mismo es anfitrión de su propio pódcast dos veces por semana, 'Triggered with Don Jr'.

Durante la campaña, impulsó al expresidente a hacer apariciones en pódcasts como parte de un esfuerzo por alcanzar a los jóvenes, incluido el popular pódcast de Joe Rogan.

El estilo agresivo de Trump Jr. tiene un atractivo particular con los hombres jóvenes.

“Creo que esa es una de las razones por las que a muchos de estos jóvenes les gusta porque así es como hablan”, dijo Jennings.

Más allá de su actividad política, el padre de cinco hijos también se desempeña como vicepresidente ejecutivo en el principal negocio familiar de la organización Trump, ha lanzado una nueva plataforma de criptomonedas y recientemente anunció que se está uniendo a una firma de capital de riesgo que invierte en negocios enfocados en conservadores.

En una época anterior, Trump Jr. apareció con su padre en 'The Apprentice', el reality show que ayudó a impulsar la primera campaña presidencial de su padre.

Cuando Donald Trump lanzó su candidatura a la Casa Blanca en 2015 y enfrentó el escepticismo de sectores del Partido Republicano, el alcance de Trump Jr. ayudó a su padre a ganar más apoyo, especialmente entre los conservadores que veían a alguien que defendía sus puntos de vista y como un apasionado cazador y pescador que es un firme defensor del derecho de la Segunda Enmienda a portar armas.

Desde entonces, ha sido cada vez más visible en la política republicana, haciendo campaña no solo por su padre sino por candidatos afines. Fue un partidario de Vance en su carrera por el Senado de Ohio en 2022, instando a su padre a hacer lo mismo, y este año brindó su apoyo decididamente a los exitosos candidatos republicanos al Senado Jim Banks en Indiana, Bernie Moreno en Ohio y Tim Sheehy en Montana.

Trump Jr. ayudó a negociar el acercamiento de Kennedy Jr. cuando el demócrata convertido en independiente suspendió su campaña presidencial, trabajando para incorporarlo al movimiento de MAGA y respaldar a su padre. Planteó la idea de que Kennedy se uniría al gobierno, diciendo en una entrevista con el presentador conservador Glenn Beck que le encantaba la idea.

“Me gusta mucho la idea de darle algún tipo de rol en alguna entidad importante de tres letras o lo que sea y dejar que la destruya”, dijo Trump Jr., en referencia a las muchas siglas de las agencias gubernamentales.

Los dos congeniaron, y Trump Jr., un aficionado a las actividades al aire libre, compartió imágenes en las redes sociales en octubre de un día que pasó con Kennedy disfrutando de la afición favorita de este último: la cetrería.

La elección del activista antivacunas Kennedy para dirigir las agencias de salud pública del país seguramente atraerá un escrutinio riguroso durante los procedimientos de confirmación en el Senado, incluso con una mayoría republicana.

Trump Jr., en una entrevista reciente en Fox News, reconoció que algunas de las elecciones de su padre enfrentarán resistencia.

“Van a ser verdaderos disruptores”, dijo. “Eso es lo que quiere el pueblo estadounidense.”

