De una multa a amenaza de cárcel: los momentos que marcaron el noveno día del juicio criminal a Trump en Nueva York

Video Juez advierte a Trump que puede ir a prisión si continúa violando la orden mordaza y lo multa con $9,000

Fue otro mal inicio de semana judicial para Trump.

El expresidente recibió una multa de $9,000 este martes en su noveno día de juicio por violar la orden mordaza que impide que haga comentarios sobre los testigos y otras personas vinculadas con la corte o el caso. Además de la multa, su desobediencia le costó una amenaza del juez de encarcelarlo si continúa el desacato.

Testigos clave en el juicio en contra de Donald Trump en Nueva York subieron al estrado este martes para dar su testimonio en el caso en el que se acusa al expresidente de alterar registros comerciales para ocultar pagos de soborno a una actriz porno.



Entre los llamados al estrado estuvieron el banquero Gary Farro, el director ejecutivo de los archivos de C-SPAN y Keith Davidson, un abogado que representó a la exmodelo de Playboy Karen McDougal y a la actriz porno Stormy Daniels en las negociaciones para pagar por su silencio.

Y de forma paralela, mientras en la corte se escuchaban los testimonios por el ‘caso Stormy Daniels’, un panel de cinco jueces en la corte de apelaciones de nivel medio de Nueva York rechazó la solicitud del expresidente de suspender el proceso mientras apela varias decisiones previas al juicio, incluida la negativa del juez Merchán, que preside este caso, a recusarse.

Estos son los momentos que marcaron otro día del histórico juicio a Trump en Nueva York.

1. Trump es multado por violar la orden mordaza impuesta por el juez

Los comentarios incendiarios de Trump sobre el caso y personas vinculadas con este finalmente tuvieron consecuencias.

El juez Merchán declaró este martes al expresidente en desacato a la corte por supuestas violaciones de una orden de mordaza que le prohíbe hablar públicamente sobre testigos y otros involucrados.

Trump deberá de pagar una multa de $9,000 y se le ordenó retirar nueve publicaciones, siete de su red social Truth Social y dos de la página de su campaña.

El juez le dio unas cuantas horas para borrar los comentarios, mientras que la multa debe ser abonada esta misma semana. Los mensajes en cuestión fueron borrados mientras la corte estaba en receso para el almuerzo. Los enlaces a los antiguos posts de Truth Social redirigían a un mensaje de “No encontrado”, mientras que los del sitio web de Trump redirigían a una página de error 404.

Conociendo la insistencia de Trump en violar la ley mordaza el juez adelantó que “el acusado queda advertido de que la corte no va a tolerar continuas violaciones deliberadas de sus órdenes y que, si es necesario y apropiado según las circunstancias, impondrá una pena de prisión", señaló en su resolución.

El jueves Merchán presidirá una nueva audiencia sobre otras violaciones de la orden mordaza que la fiscalía atribuye a Trump por opinar e incluso hacer amenazas veladas a testigos, miembros de la corte o del jurado.

2. Exabogado de Stormy Daniels relata las complicaciones para pactar el soborno con el exabogado de Trump

Un abogado que anteriormente representó a la exmodelo de Playboy Karen McDougal y a la actriz porno Stormy Daniels fue uno de los testigos llamados al estrado este martes.

Keith Davidson es conocido por representar a personas que intentan vender cintas sexuales de celebridades u otra información embarazosa. Representó a McDougal, que afirmó que había tenido una aventura de un año con Trump a mediados de la década de 2000, y a Daniels, que dijo que tuvo un único encuentro sexual con el republicano en 2006. Trump ha negado ambas interacciones.

Davidson representó a ambas en las negociaciones para ocultar los encuentros sexuales en las que también estuvieron involucrados Dylan Howard, entonces editor jefe de The National Enquirer y el exabogado de Trump Michael Cohen en 2016.

Davidson contó que intentaron vender la historia del encuentro sexual entre Daniels y Trump pese a que la acusación era antigua, ya que cobró importancia tras la publicación de la cinta “Access Hollywood”, en la que Trump hacía comentarios vulgares sobre su trato a las mujeres.

La agente de Stormy Daniels, Gina Rodríguez, llegó a un acuerdo de seis cifras con Howard para que el tabloide adquiriera los derechos de su historia sobre el encuentro sexual, pero según Davidson, Howard se echó para atrás.

En su lugar, el editor le dijo a Rodríguez que llamara a Michael Cohen y cerrara el acuerdo directamente con él, pero ella se negó a hablar con Cohen tras una incómoda interacción previa. Rodríguez pidió a Davidson que interviniera y negociara el acuerdo con Cohen, declaró el abogado.

Davidson testificó que, al negociar con Cohen, subió el precio a $130,000 dólares, incluyendo sus honorarios por su trabajo en el acuerdo para ocultar la historia.

En su testimonio de este martes, Davidson dio detalles de esas negociaciones. Dijo que tuvo que ser demasiado insistente con Cohen para que desembolsara el dinero para silenciar a Daniels y que el pacto de soborno estuvo a punto de derrumbarse en varias ocasiones.

Al principio, Cohen ofreció varias excusas para el retraso del pago, culpando a una avería en las computadoras e incluso a la festividad judía de Yom Kippur. “Las cosas que decía no tenían sentido”, dijo Davidson de Cohen. El abogado pensó que Cohen le estaba dando largas y dejaría el asunto “hasta después de las elecciones”.

A medida que se acumulaban las excusas, Davidson dijo que comprendió que Cohen “no tenía autoridad para desembolsar el dinero realmente”. Más tarde, envió un correo electrónico informando a Cohen que el acuerdo que involucraba la historia de Daniel sobre un supuesto encuentro sexual con Trump estaba cancelado.

Por ello, Davidson escribió a Howard diciendo que Daniels y su agente habían acordado llevar su historia a otro medio y “eso sería un bombardeo total”.

Y también escribió a Cohen. “Le hice saber que el nivel de insatisfacción era bastante alto. Me dijo: 'Maldita sea. Lo haré yo mismo'", declaró Davidson.

Según los fiscales, el 27 de octubre de 2016 Cohen pagó a Daniels $130,000 a través de su abogado, mediante una empresa fantasma, a cambio de su silencio.

El testimonio de Davidson continuará el jueves, ya que el miércoles la corte está en receso.

El expresidente y virtual candidato presidencial republicano ha estado haciendo campaña en sus horas libres, pero está obligado a estar la corte cuando esta entra en sesión, al menos cuatro días a la semana.



