Los precios de los alimentos no bajarán rápido y las deportaciones que planea Trump podrían complicarlo: expertos

Durante la campaña electoral, Trump arremetió contra la amplia escalada de los precios de los alimentos, desde el tocino hasta los cereales. “Los bajaremos”, aseguró a los compradores durante una visita en septiembre a un supermercado de Pensilvania.

Sin embargo, el alza de los precios de los alimentos que afectó a Estados Unidos y a otras partes del mundo en 2021 y 2022 fue el resultado de una combinación de factores más compleja. En la ecuación entran la pandemia, la guerra de Rusia en Ucrania y brotes de gripe aviar.

Hasta octubre de este año, los precios de los alimentos consumidos en casa habían subido 28% desde 2019, según cifras del gobierno publicadas.

Ese golpe a las finanzas de muchos hogares pesó en las urnas el pasado 5 de noviembre. Alrededor de 7 de cada 10 votantes, entre ellos el 70% de las mujeres y el 63% de los hombres, dijeron estar muy preocupados por el costo de los alimentos, según AP VoteCast, una encuesta realizada a más de 120,000 votantes. Solo 1 de cada 10 se declaró poco o nada preocupado.

La mala noticia es que algunos economistas creen que los planes de Trump de fijar aranceles a alimentos importados y deportar a trabajadores indocumentados podrían acelerar el alza de los precios de los alimentos.

Los planes de Donald Trump y los precios de los alimentos en EEUU

Trump ganó decisivamente entre los votantes que dijeron estar “muy preocupados” por la economía. Alrededor de 6 de cada 10 votantes de ese grupo le apoyaron, mientras que 4 de cada 10 apoyaron a la vicepresidenta Kamala Harris, su rival demócrata. Harris se impuso entre los votantes que se declararon algo preocupados, no demasiado preocupados o nada preocupados por la economía.

Cuando se le preguntó cómo desaceleraría el alza de los precios de los alimentos en un foro en Michigan en septiembre, Trump dijo que los aranceles ayudarían a los agricultores estadounidenses. El republicano ha hablado de un arancel del 60% sobre los productos fabricados en China y un arancel “universal” del 10% al 20% sobre los demás productos extranjeros que entren a Estados Unidos. En algunos discursos, ha mencionado porcentajes incluso mayores.

Trump dijo que los agricultores estadounidenses estaban siendo “diezmados” porque Estados Unidos permite la entrada de muchos productos agrícolas en el país.

Desde 2021, Estados Unidos importa el 60% de su fruta fresca, el 38% de sus verduras frescas (excluyendo papas y setas) y el 10% de su carne de res, según el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA por sus siglas en inglés).

“Vamos a tener que parecernos un poco a otros países”, dijo. “No vamos a permitir que entre tanto (alimento importado). Vamos a dejar trabajar a nuestros agricultores”, dijo Trump.

¿Cuál sería el impacto de los aranceles que planea Trump en los precios de los alimentos?

David Ortega, profesor de economía y política alimentaria en la Universidad Estatal de Michigan, explicó que los productores de alimentos dependen de bienes importados como fertilizantes, equipos y materiales de embalaje. Si se ven obligados a pagar más por esos productos tendrían que subir los precios, dijo Ortega a la agencia AP.

Los agricultores de Estados Unidos también podrían tener problemas para vender sus productos en el extranjero, dado que otros países probablemente respondan a los aranceles estadounidenses con medidas similares, dijo. Alrededor del 20% de la producción agrícola estadounidense se exporta cada año, según el USDA.

La Asociación de Marcas de Consumo, que representa a grandes empresas de alimentos como Coca-Cola y Nestlé y a gigantes como Procter & Gamble, dijo que muchos de sus miembros necesitan ingredientes que se cultivan fuera de Estados Unidos, como el café, los plátanos y el chocolate.

“Existe una desconexión fundamental entre el objetivo declarado de reducir los precios de los alimentos y una política arancelaria que solo sirve para aumentar esos costos”, afirmó a AP Tom Madrecki, vicepresidente de campañas y proyectos especiales de la asociación.

¿Y del plan de Trump de deportar a miles de inmigrantes indocumentados?

Ortega dijo que los planes de Trump de deportar a las personas que están ilegalmente en Estados Unidos también podrían impulsar los precios de los comestibles. Hay más de 2 millones de trabajadores indocumentados en toda la cadena alimentaria de Estados Unidos, explicó, incluyendo un estimado de 1 millón de trabajadores que trabajan en granjas, 750,000 en restaurantes y 200,000 en la producción de alimentos.

Sustituir esa fuerza de trabajo requeriría que los empleadores paguen más prestaciones legales y sueldos competitivos para atraer a nuevos empleados, lo cual se vería reflejado al final en el precio de los productos.

Trump dijo que la reducción de los costos energéticos con una mayor producción de petróleo y gas también reduciría los precios de los alimentos. “Si haces donas, si haces autos, hagas lo que hagas, la energía es un gran problema, y vamos a conseguirlo. Mi ambición es conseguir que tu factura energética baje un 50% en 12 meses”, afirmó el republicano en el foro con votantes Michigan.

Sin embargo, la energía representa una parte relativamente pequeña del costo de producción y venta de alimentos. Por cada dólar gastado en alimentos en 2022, algo menos de 4 céntimos se destinaron a costos energéticos, según el USDA. La producción agrícola costó 8 céntimos, mientras que el procesamiento de alimentos costó 14 céntimos.

Joseph Glauber, investigador senior del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, dijo que los precios de la energía son importantes, pero ya han bajado significativamente en el último año. “Creo que sería difícil para la administración Trump tener mucho impacto en los precios de la energía a corto plazo”, dijo Glauber a AP.

Cuando se le preguntó si Trump tenía planes más allá de la energía y los aranceles para reducir los costos de los comestibles, un portavoz de su equipo de transición no dio más detalles. “El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump por un margen rotundo, dándole un mandato para implementar las promesas que hizo en la campaña electoral. Él cumplirá”, dijo Karoline Leavitt.

