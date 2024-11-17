Qué mueve a toda prisa el gobierno de Biden antes de que Trump regrese a la Casa Blanca

Video Quién es RFK Jr, el escéptico de las vacunas que Trump podría designar a cargo de la salud

En la administración del presidente Joe Biden trabajan a contrarreloj para distribuir miles de millones de dólares en subvenciones y numerosas otras medidas para tratar de preservar al menos parte del legado del presidente saliente antes de que Donald Trump asuma el cargo en enero.

“Hagamos que cada día cuente”, dijo Biden en un discurso a la nación después de que la vicepresidenta Kamala Harris admitiera su derrota ante Trump en las elecciones presidenciales.

Trump ha prometido rescindir los fondos no gastados en proyectos de desarrollo de energía limpias de la Ley de Reducción de la Inflación.

“Solo hay una administración a la vez”, dijo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves. “Eso es cierto ahora, y también lo será después del 20 de enero. Nuestra responsabilidad es hacer un buen uso de los fondos que el Congreso nos ha autorizado y que somos responsables de asignar y desembolsar a lo largo de los últimos tres años”.

Pero Trump controlará más que la ejecución de los presupuestos en enero. Con el apoyo de las mayorías republicanas de ambas Cámaras, su administración también puede buscar nuevas regulaciones para deshacer las adoptadas bajo la presidencia de Biden.

Estas son algunas de las medidas que en la administración Biden está buscando resolver antes de la llegada de Trump.

1. Aplicar el gasto aprobado para infraestructuras

Los funcionarios del gobierno de Biden esperan que los proyectos de infraestructuras financiados en virtud de la ley perduren más allá del mandato del demócrata y están trabajando para garantizar que el dinero siga fluyendo.

El viernes, Buttigieg anunció más de 3,400 millones de dólares en ayudas para proyectos diseñados para mejorar el servicio ferroviario de pasajeros, fondos para los puertos, seguridad vial y para fomentar la fabricación nacional de materiales de transporte sostenibles.

"Estamos invirtiendo en mejores sistemas de transporte que lleguen a todos los rincones del país y en los trabajadores que fabricarán materiales y construirán proyectos", dijo. “Las comunidades van a ver desplazamientos más seguros, aire más limpio y cadenas de suministro más fuertes con las que todos contamos”, agregó.

2. Acelerar los objetivos medioambientales

Los anuncios de importantes subvenciones medioambientales se han acelerado en los últimos meses, en lo que los funcionarios de la Casa Blanca describen como “una carrera a toda velocidad hacia el final” del mandato de cuatro años de Biden.

La Agencia de Protección Ambiental estableció recientemente una fecha límite a nivel nacional para la eliminación de las tuberías de plomo y anunció casi 3,000 millones de dólares para ayudar a los sistemas de agua locales a cumplir con la normativa. La agencia también anunció que las empresas de petróleo y gas por primera vez tendrán que pagar una tasa federal si emiten metano peligroso por encima de ciertos niveles.

El Departamento de Energía, por su parte, anunció un préstamo de 544 millones de dólares a una empresa de Michigan para impulsar la fabricación de carburo de silicio de alta calidad para equipar vehículos eléctricos. El préstamo es uno de los 28 acuerdos por un total de 37,000 millones de dólares concedidos en virtud de un programa de préstamos para energía limpia que se revivió y amplió con Biden.

“Hay una nueva urgencia por hacerlo todo. Estamos viendo grandes cantidades de dinero fluyendo", dijo Melinda Pierce, directora legislativa del Sierra Club. Biden y sus aliados "realmente quieren terminar el trabajo que comenzaron".

3. La ayuda militar a Ucrania en la guerra con Rusia

La secretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo a los periodistas esta semana que Biden quiere "gastar lo que el Congreso ha asignado y autorizado antes de dejar el cargo". "Así que vamos a trabajar muy duro para asegurarnos de que eso suceda", agregó.

La administración Biden tendría que apresurarse a destinar 7,100 millones de dólares en armas (4,300 millones de dólares del complemento de 2024 y 2,800 millones de dólares pendientes debido a que el Departamento de Defensa recalcula el valor de los sistemas enviados) antes de que Trump preste juramento.

También hay otros 2,200 millones de dólares disponibles para sistemas de armas en contratos a largo plazo. Sin embargo, los paquetes de ayuda recientes han sido mucho más pequeños, alrededor de 200 millones a 300 millones de dólares cada uno.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha dicho que los fondos ya están comprometidos, lo que debería dificultar su recuperación porque la administración entrante tendría que revertir esa decisión.

4. Presión para confirmar rápidamente las nominaciones judiciales

Otra prioridad para la Casa Blanca es lograr la confirmación del Senado de tantos jueces federales como sea posible antes de la investidura de Trump el 20 de enero.

Esta semana, el Senado votó 51-44 para confirmar a la exfiscal April Perry de Illinois. Más de una docena de nominados judiciales pendientes han avanzado desde el Comité Judicial del Senado, ocho nominaciones judiciales están esperando las votaciones del comité y seis están esperando las audiencias.

Trump ha instado a los republicanos a oponerse a los esfuerzos para confirmar a los nominados judiciales. "No se debe aprobar a ningún juez durante este período porque los demócratas están buscando imponer a la fuerza a sus jueces mientras los republicanos luchan por el liderazgo", escribió en el sitio de redes sociales X el 10 de noviembre, antes de que los republicanos del Congreso eligieran a sus nuevos líderes.

5. La condonación de préstamos estudiantiles

El Departamento de Educación se ha apresurado a finalizar una nueva norma federal que cancelaría los préstamos estudiantiles para las personas que enfrentan dificultades financieras. La propuesta, uno de los únicos planes de préstamos estudiantiles de Biden que no ha sido detenido por los tribunales federales, se encuentra en un período de comentarios públicos programado para finalizar el 2 de diciembre.

Después de eso, el departamento tendría un ajustado período para finalizar la regla y comenzar a implementarla, un proceso que generalmente lleva meses. Al igual que otros esfuerzos de Biden, casi con certeza enfrentaría un desafío judicial.

Además, la administración Biden tiene margen para acelerar la cancelación de préstamos estudiantiles para las personas a las que ya se les prometió alivio porque fueron engañadas por sus universidades, dijo Aaron Ament, funcionario del Departamento de Educación de la administración de Barack Obama y presidente de la Red Nacional de Defensa Legal Estudiantil.

El secretario de Educación, Miguel Cardona, podría decidir ese caso y otros en lugar de entregarlos a la administración Trump, que se espera que sea mucho más amigable con las universidades con fines de lucro. "Es una obviedad", dijo Ament. "Hay una buena cantidad de casos que han estado en el escritorio de Cardona. Es difícil imaginar que esos temas se queden intactos".

Trump aún no ha dicho qué hará con la condonación de los préstamos estudiantiles. Sin embargo, él y los republicanos han criticado los esfuerzos de Biden.

