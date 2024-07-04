Cómo afecta el fallo de la Corte Suprema a los casos judiciales pendientes de Trump

Video ¿Qué alcances tiene el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump? Te explicamos

El histórico fallo de la Corte Suprema que otorgó inmunidad al expresidente Donald Trump ante un proceso penal por actos oficiales que llevara a cabo mientras ocupaba el Despacho Oval podría tener un impacto en el resto de los casos penales que enfrenta el exmandatario.

La decisión, que estuvo marcada por las líneas ideológicas de los magistrados del máximo tribunal (las tres juezas liberales se opusieron), sostiene que los presidentes tienen inmunidad absoluta por actos claramente relacionados con su función al frente del Ejecutivo, pero no así cuando se trata de actos privados.

La Corte Suprema dejó en manos de un tribunal inferior determinar si en tres de las cuatro instancias en las que se acusa al expresidente en un juicio pendiente en Washington DC, se trataba de actos oficiales.

El caso contra Trump que llevó la cuestión de la inmunidad a la Corte Suprema fue la demanda del Departamento de Justicia por su rol en los esfuerzos para anular el resultado de las elecciones de 2020, pero el expresidente enfrenta otros dos casos penales en Florida y Georgia, y fue condenado recientemente en un juicio en Nueva York.

De hecho, tras el fallo de la Corte Suprema, los abogados de Trump se apresusaron el mismo lunes a pedir al juez Juan Merchán, que presidió el juicio por falsificación de registros relacionados a los pagos a la actriz porno Stormy Daniels en Nueva York, que anulara la condena y retrasara la sentencia, pevista para el próximo 11 de julio.

En una carta dirigida al juez, los abogados del expresidente le pidieron sopesar la decisión de la Corte Suprema y cómo esta podría influir en el caso de Nueva York.

El martes, los fiscales estuvieron de acuerdo con posponer la sentencia a Trump y Merchán pospuso su sentencia para el próximo 18 de septiembre.



Como era de esperar, Trump intentará usar este fallo histórico de la Corte Suprema para anular, o, cuando menos, retrasar los casos que tiene pendientes.

"Ahora los abogados de Trump presentarán todos los argumentos que puedan basándose en la decisión de la Corte Suprema", dijo a ABC News Bennett Gershman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pace.

Te explicamos qué impacto puede tener la decisión del máximo tribunal en los casos penales que enfrenta el exmandatario:

El caso de interferencia electoral que llevó la cuestión de la inmunidad a la Corte Suprema

La Corte Suprema no desestimó el caso federal de interferencia electoral contra Trump, que lleva el fiscal especial Jack Smith, en Washington, pero ofreció algunas orientaciones específicas sobre cómo abordarlo y devolvió algunos elementos al tribunal inferior, que deberá revisar si los actos por los que se acusa a Trump fueron o no oficiales y por tanto, si gozan de inmunidad.

Ahora será la jueza Tanya Chutkan quien deberá decidir en este caso y considerar si la conducta señalada de Trump se puede incluir como parte de sus deberes presidenciales o cae en el llamado "perímetro exterior" de sus funciones.

En este caso, los magistrados de la Corte Suprema adelantaron que las interacciones de Trump con funcionarios del Departamento de Justicia (para que validaran sus falsas teorías de fraude electoral) eran claramente parte de sus funciones oficiales y por tanto, no puede ser procesado por ellas. Pero el fallo dejó en manos de Chutkan determinar lo mismo con respecto a las interacciones de Trump con el vicepresidente Mike Pence (presionándolo para que interrumpiera la certificación del resultado electoral en el Congreso) o sus conversaciones con funcionarios estatales con respecto a la elección (como la que tuvo con el secretario de Estado de Georgia, pidiéndole que le "encontrara" votos para hacerse con la victoria en ese estado).

Sin embargo, al mismo tiempo, la Corte Suprema limitó la capacidad de la jueza para investigar sobre los motivos del expresidente para cometer estos actos y también prohibió a los fiscales utilizar como prueba en el juicio cualquier testimonio o registro privado de Trump o cualquiera de sus asesores relacionados con actos oficiales, lo que complica aún más el caso.



Con los cambios que implica para el caso el fallo de la Corte Suprema, es posible que se realice una audiencia probatoria, o un "mini juicio" este verano u otoño, para que Chutkan escuche el testimonio de los testigos y procese otras pruebas relevantes, dijo por su parte a la revista Time, Norm Eisen, investigador principal en estudios de gobierno en el think tank The Brookings Institution.

Pero lo que está claro con respecto a este caso es que el hecho de regresarlo al tribunal inferior prácticamente garantiza que el juicio se va a retrasar hasta después de las elecciones. Además, cualquiera de las partes puede apelar la decisión final de Chutkan y el caso podría incluso volver a la Corte Suprema. Si Trump se convirtiera en el próximo presidente, es muy posible que le ordene al Departamento de Justicia abandonar el caso.

El caso por mal manejo de documentos clasificados

Los abogados de Trump también alegaron inmunidad presidencial como argumento para solicitar que se desestimara este caso federal contra el expresidente, por retención y mal manejo de documentos clasificados, hallados en Mar-a-Lago, su residencia de Florida.

Los abogados dijeron en febrero que los cargos penales de esta acusación "derivan directamente de actos oficiales del presidente Trump mientras estaba en el cargo", ya que este los habría desclasificado mientras estaba en el cargo.

Este caso, que también lleva el fiscal especial Jack Smith, y que acusa a Trump de retención ilegal de información de defensa nacional y posterior obstrucción a la investigación, se centra mayormente en actos realizados después de haber dejado el cargo.

Sin embargo, el fiscal ha tenido ciertos tropiezos con la jueza del sur de Florida, Aileen Cannon, nombrada por Trump. Cannon ha tardado meses en pronunciarse sobre disputas previas al juicio que, de acuerdo con expertos, no tienen ninguna complejidas. Además, aunque ha rechazado los esfuerzos de Trump por desestimar la acusación, ha dejado ver que podría permitirle presentar sus legalmente dudosas afirmaciones sobre el caso ante un jurado.

"Definitivamente puedo ver a la jueza Cannon usando esto como un vehículo adicional para retrasar (el juicio)", dijo a ABC News Cheryl Bader, profesora de derecho de Fordman; aunque agregó que de todas formas era poco probable que el juicio ocurriera antes de las elecciones.

El caso estatal por interferencia electoral en Georgia

El fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad también podría tener un impacto en el caso estatal de Georgia contra Trump y 14 de sus aliados por conspirar para intentar anular los resultados electorales de 2020 en ese estado. La acusación de este caso, liderado por la fiscal Fani Willis, sostiene que Trump mantuvo contacto con funcionarios estatales, personas ajenas al gobierno federal, como el secretario de Estado de Georgia, buscando revertir el resultado electoral. En este punto hay semejanzas con el caso federal de Smith sobre interferencia electoral, por lo que habría que definir si esas conversaciones implicaron actos oficiales del mandatario, o no.

El énfasis de este caso estatal en la conducta relacionada con funcionarios estatales y otros individuos podría ayudar a la fiscalía, pues es menos probable que ese tipo de interacciones sea considerada un acto oficial, agregó la profesora Bader a ABC News.



Pero este caso está actualmente en pausa, mientras una corte de apelaciones considera la impugnación de Trump a la decisión del juez Scott McAfee de no descalificar a la fiscal de distrito Fani Willis por el romance con uno de los miembros de su equipo.

Si el caso regresa al juez McAfee y se retoma, se espera que Trump use el fallo del lunes de la Corte Suprema sobre la inmunidad presencial para seguir retrasándolo. El juez McAfee seguramente tendrá que realizar el mismo análisis sobre la inmunidad presidencial que deberá llevar a cabo Chutkan, pero en este caso, la forma en la que se ha planteado la acusación, basándose en la ley RICO contra el crimen organizado, supondrá un nuevo problema a resolver.

"El beneficio habitual de ese cargo es que cada acusado puede ser considerado responsable de los malos actos de sus coacusados", dijo a CNN Michael Moore, quien fue fiscal estadounidense en Georgia durante la presidencia de Barack Obama. Pero el nuevo estándar de inmunidad de la Corte Suprema pone en peligro el uso de gran parte de esa ley en el caso. "Creo que el caso probablemente esté perdido en lo que se refiere a Trump", agregó Moore.

El juicio de Nueva York en el que fue hallado culpable

Apenas se supo el fallo de la Corte Suprema los abogados de Trump dieron el primer paso para intentar anular la condena por falsificación de registros para ocultar pagos de soborno a una actriz porno, y que el juez retrasara la audiencia de sentencia.

Tras la solicitud de la defensa de Trump y que la fiscalía no pusiera reparos para que las partes puedan analizar el impacto de la decisión del máximo tribunal, el juez Merchán acordó posponer para el 18 de septiembre la audiencia de sentencia al expresidente, que fue hallado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Sin embargo, pese a que el juez pospuso la audiencia, la mayoría de los expertos no creen que este caso se vaya a ver afectado por la histórica decisión de la Corte Suprema.

Claire Finkelstein, profesora de derecho en la Universidad de Pennsylvania, dijo a la revista Time que es poco probable que el fallo afecte la condena penal estatal de Nueva York . Estos hechos no solo ocurrieron cuando Trump era candidato presidencial, en 2016, si no que el fallo de la Corte Suprema no otorga inmunidad a los presidentes por actos relacionados con cuestiones personales. "No considero que pagar a una estrella del porno y falsificar registros comerciales sea algo más que una capacidad personal", dijo la experta.

"Hay toda una montaña de otras pruebas que respaldarían el veredicto del jurado, por lo que no veo que realmente tenga ningún impacto apreciable, si es que tiene algún impacto, en el caso de Nueva York", dijo por su parte el profesor Gershman a ABC News.

