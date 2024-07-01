Trump busca anular el veredicto de su caso penal en Nueva York horas después del fallo de la Corte Suprema: reportes

Video ¿Qué alcances tiene el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump? Te explicamos

Los abogados de Donald Trump pidieron este lunes al juez de Nueva York que presidió su juicio por alterar los registros comerciales de sus empresas para ocultar un escándalo sexual, que anule su condena y retrase su sentencia prevista para mediados de este mes, según reportes de medios estadounidenses.

De acuerdo con informaciones de la agencia AP y del diario The New York Times, en una carta dirigida al juez Juan M. Merchán, la defensa citó el fallo de la Corte Suprema de EEUU, que este lunes determinó que el expresidente gozaba de cierta inmunidad.

Los abogados piden, según los reportes, que el juez retrase la sentencia, que se conocerá el 11 de julio, mientras sopesan la decisión del alto tribunal y cómo podría influir en el caso de Nueva York.

La carta no se hará pública hasta el martes, tras lo cual los fiscales tendrán la oportunidad de responder, dice The New York Times.

¿Por qué Trump cree que puede anular el veredicto del caso en Nueva York?

La Corte Suprema dictaminó este lunes por primera vez que los expresidentes gozan de amplia inmunidad judicial.

Por seis votos de los magistrados conservadores contra tres, el alto tribunal dictaminó que un presidente "no está por encima de la ley", pero tiene "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo.

"Por lo tanto, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales", dijo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Este histórico caso tiene repercusiones importantes para el poder ejecutivo y la carrera por la Casa Blanca.

Trump se mostró optimista luego de que se diera a conocer la decisión de la Corte Suprema.

En mensajes en su red Truth Social, Trump calificó el dictamen de "gran victoria" para la "Constitución y democracia".

"La histórica decisión de hoy de la Corte Suprema debería poner fin a toda la caza de brujas del corrupto Joe Biden contra mí", dijo.

Sin embargo, puede que esa inmunidad no aplique para el caso de Nueva York en el que Trump fue condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, derivados de lo que los fiscales dijeron que fue un intento de encubrir un pago de soborno a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Ya que "en cuanto a los actos no oficiales de un presidente, no hay inmunidad", añadió Roberts, que envió el caso nuevamente a un tribunal inferior para determinar cuáles de los cargos que enfrenta el expresidente implican una conducta oficial.

Además, el esfuerzo para anular la condena podría ser una posibilidad remota. El caso de Manhattan se centra en actos que el Sr. Trump tomó como candidato, no como presidente.

¿Qué otros casos se ven afectados por la decisión de inmunidad de la Corte Suprema?

Con esta decisión, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, también retrasó aún más un juicio federal a Donald Trump, con una sentencia sobre los límites de la inmunidad penal de un presidente que hace prácticamente imposible que se celebre antes de las elecciones de noviembre.

Trump es acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos, así como de obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión conjunta del Congreso celebrada el 6 de enero de 2021 para certificar la victoria de Biden.

El expresidente de 78 años también está acusado de conspirar para negar a los estadounidenses el derecho a votar y a que se cuenten sus votos.

¿Qué sigue ahora tras la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad de Trump?

La Corte Suprema envió nuevamente el caso a un tribunal menor, por lo que ahora la responsabilidad pasó nuevamente a la sala de la jueza Tanya Chutkan en la Corte Distrital de Washington.

Cuándo retoma el caso lo decidirá ella. Pero en el pasado dijo que, antes de hacerlo, le daría al equipo legal de Trump unos tres meses para preparar su defensa.

"Parece imposible que pueda realizarse un juicio antes de las elecciones (...) Creo que sigue abierta la puerta a que se le puede enjuiciar por muchas de sus fechorías en relación con sus esfuerzos para revertir el resultado legítimo de las elecciones del 2020, pero eso solo puede ocurrir su pierde las elecciones", dijo al medio Politico el profesor de Derecho Constitucional Edward Foley en Ohio State University.

