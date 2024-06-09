Trump se somete este lunes a la entrevista con un agente de libertad condicional, un paso previo a su sentencia en Nueva York

Video Donald Trump tendrá una entrevista con un oficial de libertad condicional este lunes: aquí los detalles

El expresidente Donald Trump tiene programada para este lunes su preceptiva entrevista con un agente de libertad condicional de Nueva York antes de su sentencia en julio tras haber sido hallado culpable en un caso criminal por alteración de registros comerciales, según tres personas familiarizadas con el plan.

Trump debe hacer la entrevista a través de una videoconferencia desde su residencia en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, dijeron las fuentes a The Associated Press. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a revelar los planes públicamente.

Uno de los abogados de Trump, Todd Blanche, estará presente en la entrevista.

Las personas condenadas por delitos en Nueva York suelen reunirse con funcionarios de libertad condicional sin sus abogados, pero el juez del caso de Trump, Juan Merchán, dijo en una carta el viernes que permitiría la presencia de Blanche.

¿Por qué Trump debe tener una entrevista con un agente de libertad condicional?

El propósito habitual de una entrevista con un agente de libertad condicional previa a la sentencia es preparar un informe que le dirá al juez más cosas sobre el acusado y potencialmente ayudará a determinar el castigo adecuado para el delito.

Estos informes suelen ser elaborados por un agente de libertad condicional, un trabajador social o un psicólogo que trabaja para el Departamento de Libertad Condicional y que entrevista al acusado y, posiblemente, a sus familiares y amigos, así como a las personas afectadas por el delito.

Los informes de sentencia incluyen la historia personal del acusado, sus antecedentes penales y recomendaciones para la sentencia. También incluirá información sobre el empleo y cualquier obligación de ayudar a cuidar a un familiar. Asimismo, es una oportunidad para que el acusado diga por qué cree que merece una pena más leve.

Trump no está obligado a ayudar con la investigación previa a la sentencia, pero si no coopera, ello le podría perjudicar. El virtual candidato republicano a las elecciones presidenciales no cuenta con antecedentes penales, algo que le podría beneficiar.

Como parte del proceso, el equipo legal de Trump puede enviar cartas de amigos y familiares a Merchán. Además, está previsto que el equipo del expresidente presente su recomendación de sentencia el jueves, de acuerdo con reportes en medios.

¿De qué delitos fue encontrado culpable Trump en Nueva York?

Un jurado condenó a Trump por falsificar registros comerciales en su propia empresa como parte de un plan más amplio para comprar el silencio de personas que podrían haber contado historias embarazosas sobre él durante la campaña presidencial de 2016.

Un pago de 130,000 dólares fue para una actriz porno, Stormy Daniels, que afirmó haber tenido un encuentro sexual con Trump. Él ha negado dicho presunto encuentro.

Trump, el virtual candidato republicano a la presidencia dice que es inocente de cualquier delito y que el caso penal fue presentado para perjudicar sus posibilidades de recuperar la Casa Blanca.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo este domingo en un comunicado en el que no brindó evidencias que los aliados del presidente Joe Biden en el Partido Demócrata “siguen intensificando su caza de brujas en curso, abusando todavía más y haciendo mal uso del poder de sus oficinas para interferir en las elecciones presidenciales”.

“Trump y su equipo legal ya están tomando las medidas necesarias para desafiar y derrotar el caso sin ley del fiscal de Manhattan”, dijo.

Merchán ha programado la sentencia de Trump para el 11 de julio. Tiene discreción para imponer una amplia gama de castigos, que van desde la libertad condicional y el servicio comunitario hasta cuatro años de prisión.

"No me importa el juicio": miles de simpatizantes muestran apoyo a Trump en Las Vegas



Miles de seguidores de Trump se agolparon este domingo bajo el intenso sol de Las Vegas para vitorearlo a pesar de sus líos legales en un mitin en Nevada, estado clave en la batalla por las presidenciales de Estados Unidos en noviembre.

El evento es un termómetro del impacto que puede tener en la campaña el resultado del juicio que el expresidente enfrentó el mes pasado en Nueva York.

Para los simpatizantes de Trump, quien todo parece indicar que enfrentará una revancha que promete ser reñida contra el actual mandatario, Biden, el fallo fortalece al republicano.

"No me importa lo que pasó en el juicio, eso no cambia mi voto por él", dijo a la agencia AFP Lindsay Elliott, de 40 años y quien fue con su familia al parque Sunset de Las Vegas. "Creo que (el fallo) lo va a ayudar. Creo que los estadounidenses están hartos de esto y están enojados", apuntó.

Su hija, Mackenzie, quien votará por primera vez en estas elecciones, dijo estar "emocionada" de participar en su primer acto político. "Está mal lo que ocurrió (con el juicio), pero creo que lo fortalecerá y animará más a los electores a ir a votar", agregó la joven de 19 años.

Muchos de los simpatizantes, como Shay Chan, de 25 años, vinieron por primera vez a un acto político de Trump motivados por el histórico fallo judicial de finales de mayo que lo convirtió en un delincuente convicto.

Además de ese caso en Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020.

