Por qué carece de sentido que Iowa y New Hampshire abran la temporada electoral en EEUU

Como politólogo que estudia el Congreso y las elecciones, sé que esta influencia en gran medida no cuestionada de los dos estados plantea serias preocupaciones en torno a la equidad, la diversidad y la representación política.

Estas son algunas.

La población de Iowa y New Hampshire no es representativa del país

Los residentes blancos no hispanos son el 84% y el 89% de las poblaciones de Iowa y New Hampshire respectivamente, en comparación con sólo el 58% del país en su conjunto. Iowa y New Hampshire no son representativos de la ciudadanía del país, especialmente en términos raciales.

Esto es importante porque la presidencia es un cargo nacional que afecta a todos. Debido al impulso político, la cobertura mediática y las donaciones que puede proporcionar una victoria en Iowa o New Hampshire, sus elecciones tienen un efecto mayor que las de la mayoría de los otros estados.

Los candidatos lo reconocen y hacen campaña en consecuencia: casi el 80% de todos los eventos de los candidatos republicanos hasta mediados de enero de 2024 habían tenido lugar en Iowa y New Hampshire.

Lo más justo sería escalonar las primarias

Las elecciones estadounidenses se llevan a cabo mediante un sistema descentralizado. Los estados y los partidos optan por celebrar elecciones primarias en diferentes momentos a lo largo del año electoral previo a las convenciones de los partidos.

Incluso si Iowa y New Hampshire fueran un espejo demográfico perfecto del país, el proceso seguiría siendo injusto para los estados que no votan anticipadamente.

En casi todos los casos modernos, las primarias de los dos grandes partidos prácticamente habían concluido en abril, dejando a decenas de estados que aún no habían celebrado primarias esencialmente sin voz en el proceso.

En las primarias demócratas de 2020, por ejemplo, el principal rival de Joe Biden, el senador Bernie Sanders, suspendió su campaña antes de que 26 estados y territorios hubieran siquiera celebrado sus contiendas.

Los estados posteriores podrían tener una especie de ventaja informativa. Por ejemplo, algunos estados probablemente tendrán el beneficio de ver los resultados de algunos de los muchos casos legales de Donald Trump, mientras que los votantes de Iowa y New Hampshire no.

Pero esta ventaja es válida en ambos sentidos. Los ciudadanos de los estados que votan más tarde a menudo ni siquiera ven en su boleta la misma lista de candidatos que los habitantes de Iowa. Ahora que el gobernador Ron DeSantis suspendió su campaña, la mayoría de los votantes del país nunca habrán tenido la oportunidad de opinar sobre él.

¿Cuáles son las alternativas al actual calendario electoral?

Estados diferentes y más diversos podrían ocupar los primeros lugares en el calendario de primarias. Por ejemplo, concentrar la atención en estados más grandes como California, Illinois o Texas ciertamente atraería a una franja más amplia de votantes a la mezcla; pero también haría más difícil hacer campaña de persona a persona.

También es políticamente tenso: los demócratas quisieron trasladar a Carolina del Sur el inicio de sus propias primarias en 2024, pero muchos lo percibieron como una medida para impulsar a Biden, que perdió Iowa y New Hampshire en las primarias de 2020, pero ganó Carolina del Sur.

Una reforma más sustancial podría crear un día único de elección primaria para todos los estados, como se hace con todas las demás elecciones en este país.

A los estados pequeños seguramente no les agradaría esta reforma: con el método actual de elecciones escalonadas, algunos consiguen ser el centro de atención por un día, en lugar de perderse en la maraña de estados más grandes con más votantes y delegados.

Es cierto que las primarias escalonadas también pueden ayudar a los votantes a conocer a los candidatos de manera más íntima, y la ciencia política dice que los votantes piensan en la política en términos personales.

Pero el costo actual (esencialmente privar de sus derechos a las personas en los estados que votan más tarde) podría no valer la pena.

