New Hampshire la apuesta de Nikki Haley para mantener viva sus esperanzas presidenciales

Video En video: Ron DeSantis pone fin a su campaña y apoya a Trump para la nominación republicana

Con el colapso de la candidatura del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el proceso de definición de la candidatura presidencial del Partido Republicano llega al estado de New Hampshire convertido en una contienda entre dos personas.

Esto no quiere decir que se trate de una contienda especialmente competitiva. Según el agregador de encuestas FiveThirtyEight, el expresidente Donald Trump cuenta con una ventaja de 53.9 puntos porcentuales a nivel nacional sobre la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, su rival más cercana. Dicho promedio, calculado al 21 de enero, no toma en cuenta el retiro de la candidatura de DeSantis, quien aparece como un apoyo del 11.1% y quien manifestó su respaldo al expresidente en el discurso con que puso fin a su esfuerzo electoral.

Enfrentando un panorama tan sombrío, puede Haley realmente mantener la viabilidad de sus aspiraciones presidenciales.

¿Es New Hampshire, la gran y última esperanza de Nikki Haley?

Después de un decepcionante tercer lugar en los caucus de Iowa, Haley está centrando la continuidad de su precandidatura en una buena actuación en las primeras elecciones primarias del país en el estado de New Hampshire, las cuales tendrán lugar el martes.

En teoría, Haley tiene buenas razones para esto.

New Hampshire es un estado con un alto porcentaje de votantes republicanos con educación universitaria y votantes independientes. Dos grupos en los que Haley ha encontrado la mayoría de su apoyo.

Según un análisis de ABC News, no solo los republicanos con educación universitaria están a la cabeza del surgimiento de la candidatura de Haley, sino que además constituyen el grupo de votantes donde el apoyo a la exgobernadora crece con más rapidez.

Haley mantiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Trump entre los independientes de New Hampshire, un grupo con derecho a participar en las elecciones primarias de cualquiera de los partidos, según una .

En un comunicado a los medios, el secretario de Estado de New Hampshire, Dave Scanlan, predijo que la participación de los votantes republicanos superará a la de los demócratas, quienes no tienen una elección competitiva.

Según Scanlan, la ventaja de participación republicana será de más de 230,000, lo cual representa buenas noticias para Haley, ya que tal pronóstico indica una alta intención de voto de los independientes en la primaria republicana.

Puede Nikki Haley ganar la primaria republicana de New Hampshire

Nada de lo anterior significa que Haley pueda ganar la primaria de New Hampshire.

Según FiveThirtyEight Trump cuenta con un 50.3% en la intención de voto contra un 36.3% para Haley. Sin embargo, la ex gobernadora de Carolina del Sur podría superar ese pronóstico.

Haley no solo cuenta con el apoyo de el popular gobernador republicano del estado, Chris Sununu sino que, según una encuesta de CNN/Universidad de New Hampshire publicada el día antes del anuncio del fin de la campaña del exgobernador de New Jersey Chris Christie, encontró que dos de cada tres partidarios de sus partidarios eligieron a Haley como su segunda opción. Según esa encuesta el apoyo de Christie era del 12%.

El problema que enfrenta Haley es que Trump se podría beneficiar más que Haley de la salida de DeSantis. La misma encuesta indica que la mayor parte del tímido apoyo de DeSantis favorecerá a Trump en New Hampshire donde el 62% de los partidarios de DeSantis nombró a Trump como su segunda opción y solo el 30% nombró a Haley.

El consenso indica que Haley no necesita ganar la primaria pero si tiene que obtener un segundo lugar con el apoyo suficiente que demuestre a votantes y donantes republicanos institucionalistas por igual que su candidatura tiene el impulso suficiente para competir creiblemente en su estado natal de Carolina del Sur donde tiene previsto un evento de campaña a manos de 24 horas del cierre de los comicios en New Hampshire.

La campaña de Trump, sin embargo, dice que Haley “debe ganar” en New Hampshire para continuar en la campaña.

En un memorando que circuló el fin de semana, la campaña del expresidente dice que si no lo hace, tendrá dos opciones: “suspender su campaña y respaldar a Trump o prepararse para ser “absolutamente DEMOLIDA y AVERGONZADA en su estado natal de Carolina del Sur”.