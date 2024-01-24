Cómo New Hampshire hace más evidente una revancha entre Biden y Trump en noviembre

Video Primarias en New Hampshire: Trump vuelve a ganar y Haley se niega a renunciar

Donald Trump derrotó este martes a Nikki Haley en las primarias republicanas de New Hampshire, lo que allana su camino en busca de un segundo mandato en las presidenciales de noviembre frente al demócrata Joe Biden.

Con el 91% de los votos escrutados, Trump ganaba con un 54.5% de los sufragios contra el 43.2% de su exembajadora ante la ONU.

Haley, de 52 años, le felicitó por su victoria en este pequeño estado del noreste, pero afirmó que "la carrera está lejos de haber terminado". Y advirtió a los republicanos de que convertir a Trump en candidato es una "victoria para Biden" el 5 de noviembre.



Trump quiere vengarse de Biden desde su derrota electoral en noviembre de 2020, que nunca ha reconocido. Su determinación es tal que no le detendrán los cuatro juicios penales y varias demandas civiles que pesan contra él.

En un discurso, el magnate inmobiliario de 77 años volvió a burlarse de su rival, instándola a retirarse. También arremetió contra su posible contrincante en noviembre diciendo que, como presidente, es el "peor de la historia" de Estados Unidos, "un país en decadencia".

Trump cuenta con una base de seguidores fieles y ganó los caucus de Iowa el 15 de enero con una enorme ventaja sobre Ron DeSantis, que acabó tirando la toalla pese a quedar segundo, y Haley, tercera.

"Él es un capitalista y éste es un país capitalista. Eso es lo que necesitamos aquí: no un político dirigiendo un país capitalista, sino un capitalista dirigiendo un país capitalista", declaró a la AFP Luis Ferre, de 72 años, un partidario a ultranza de Trump, convencido de que Biden tiene los días contados en el poder.

Biden ya da por seguro que Trump será el candidato

En un comunicado, Biden advirtió que la democracia y las libertades individuales están "en juego" y da por seguro que Trump "será el candidato republicano".

Los resultados confirman que su movimiento MAGA "ha completado su toma de control" sobre el Partido Republicano, afirma en un comunicado usando el acrónimo del lema trumpista 'Make America Great Again' ("Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo").

En la práctica no hay diferencias programáticas trascendentales entre Trump y Haley pero sí de matices y de tono. En migración, por ejemplo, ambos son partidarios de cerrar la frontera con México, pero Trump va más allá acusando a los migrantes de "envenenar la sangre" del país.

De New Hampshire son solo 22 de los 1,215 delegados que nominarán oficialmente al candidato republicano en julio en Milwaukee.

Pero en comparación con estados más conservadores, es revelador para tomar el pulso nacional y de las próximas primarias, dado que los votantes no afiliados están autorizados a votar en las primarias tanto del partido republicano como del demócrata.

"Los números no pintan muy bien para Haley durante el próximo mes", declaró a la AFP Aron Solomon, analista político de la agencia de marketing jurídico Amplify, que vislumbra "una derrota casi segura en casa para la exgobernadora de Carolina del Sur", donde se celebran primarias en febrero.

Biden gana unas primarias en las que no se inscribió

Los demócratas también celebraron primarias este martes en New Hampshire, que ganó Biden, de 81 años, a pesar de que su nombre no figuraba en las papeletas por desacuerdos con la rama local del partido.

Como consecuencia no se otorgarán delegados, lo que la convierte en algo meramente simbólico en el proceso general de nominación que concluirá en agosto.

Biden ha viajado a Virginia (este) con su vicepresidenta Kamala Harris para defender en un mitin el derecho al aborto, amenazado o ya prohibido en gran medida en algunos estados gobernados por los republicanos.

"Donald Trump es el principal responsable de quitar esta libertad en Estados Unidos", afirmó en un discurso interrumpido varias veces por manifestantes propalestinos que protestaban contra la ofensiva israelí en Gaza.

El derecho al aborto, la inmigración y la inflación se perfilan como los principales temas de estas elecciones en un país todavía muy polarizado.