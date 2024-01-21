Qué podemos esperar de las primarias de New Hampshire

Video En video: Ron DeSantis pone fin a su campaña y apoya a Trump para la nominación republicana

Las contiendas por las nominaciones republicana y demócrata convergerán en New Hampshire este martes en las primarias de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque en el lado demócrata la contienda será anecdótica.

En el lado republicano, New Hampshire pondrá a prueba el estatus de favorito del expresidente Donald Trump en un estado que ganó por un cómodo margen en las primarias de 2016, pero que tiene un electorado considerablemente más moderado que el que le dio una gran victoria en los caucus de Iowa.

También será una prueba para la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, que quedó este domingo como la única alternativa a Trump después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonó la carrera por la nominación republicana.

Trump ha mantenido una ventaja constante en las encuestas y, antes de la partida de DeSantis, Haley parecía estar en la posición más fuerte entre sus rivales.

En las primarias demócratas, el presidente Joe Biden no aparecerá en la boleta electoral, ya que la contienda viola las reglas del partido nacional que él impulsó, pero sus partidarios han montado una campaña llamando a los votantes a escribir su nombre en las papeletas.

La campaña de Biden no ha respaldado el esfuerzo para que escriban su nombre, pero muchos demócratas de perfil nacional sí la han apoyado. Entre los candidatos demócratas cuyos nombres aparecerán en la boleta se encuentran el representante estadounidense Dean Phillips de Minnesota y la candidata de 2020 Marianne Williamson.

Esto es lo que podemos esperar:

Noche primaria

Las primarias presidenciales de New Hampshire se llevarán a cabo el martes. Las últimas urnas en el estado cierran a las 8:00 pm hora del Este, aunque las urnas en la mayor parte del estado cierran a las 7:00 pm y algunas cierran a las 7:30 pm. En el pequeño Dixville Notch, que tiene solo un puñado de residentes, las urnas abren a medianoche, hora del Este, y cierran unos minutos más tarde, una vez que todos los votantes han emitido sus votos.

Qué hay en la boleta

The Associated Press brindará cobertura tanto para las primarias presidenciales demócratas como republicanas. La boleta de las primarias republicanas incluirá los nombres de 24 candidatos, incluyendo los que se retiraron, como Chris Christie, Asa Hutchinson, Vivek Ramaswamy y, más recientemente, DeSantis.

La boleta demócrata incluirá los nombres de 21 candidatos, incluidos Phillips y Williamson. Biden no aparecerá en ella.

Quién puede votar

Los miembros registrados del partido sólo pueden votar en las primarias de su partido. En otras palabras, los demócratas registrados únicamente pueden votar en las primarias demócratas y los republicanos registrados sólo pueden hacerlo en las primarias republicanas.

Los votantes independientes o no afiliados pueden votar en cualquiera de las primarias. Los nuevos votantes pueden registrarse el día de las primarias en un sitio de votación, pero la fecha límite para cambiar la afiliación partidaria de los votantes que ya están registrados expiró en octubre. Los jóvenes de 17 años que cumplan 18 en las elecciones generales de noviembre podrán votar en las primarias.

Reglas de asignación de delegados

Para los republicanos, los resultados de las primarias estatales se utilizarán para determinar cuántos de los 22 delegados de la Convención Nacional Republicana de New Hampshire ha ganado cada candidato.

Los delegados se asignan a los candidatos en proporción a su participación en el voto estatal, aunque un candidato debe recibir al menos el 10% de los votos para calificar para delegados. Todos los delegados no asignados se otorgan al ganador estatal. A diferencia de otros estados, los delegados republicanos de New Hampshire no se asignan por distrito congresional.

En las primarias demócratas no se asignarán delegados en función de los resultados porque el estado rompió con las reglas establecidas por el Comité Nacional Demócrata, que rige el proceso de nominación, tal como ocurrió con Florida en las primarias de 2016.

El panorama en New Hampshire para Trump y Haley

Trump ganó unas primarias competitivas en New Hampshire en 2016 con el 35% de los votos, más del doble que su competidor más cercano, el entonces gobernador de Ohio, John Kasich. Obtuvo mejores resultados en las áreas predominantemente republicanas del estado, superando a Kasich por una proporción de casi 4 a 1. A Trump no le fue tan bien en las áreas fuertemente demócratas del estado, aunque aún terminó ligeramente por delante de Kasich en esas partes del estado.

En Iowa, Haley obtuvo mejores resultados en las zonas del estado más favorables a los demócratas, pero terminó con más votos que el expresidente en un solo condado. Para ser competitiva contra Trump en New Hampshire, seguramente necesitará vencer a Trump directamente en los bastiones demócratas del estado. Si Trump logra grandes márgenes en estas áreas, incluidas Concord y Portsmouth, es probable que esté en camino a una victoria decisiva en todo el estado.

Muchas ciudades de New Hampshire informan todos o casi todos sus votos a la vez. The Associated Press analizará esos resultados anticipados y los comparará con resultados electorales anteriores, lo que puede ayudar a determinar si los resultados anticipados proporcionan una indicación clara del ganador.

La contienda demócrata se complica por el factor de inscripción de Biden, el principal precandidato. AP, una fuente clave de Univision Noticias en estos eventos electorales, informará los resultados de la votación de los 21 candidatos incluidos en la boleta, así como de los “votos por escrito no procesados”. Una vez que esas boletas sean clasificadas y contabilizadas por nombre serán reportadas como: “Joe Biden por escrito” y “otros votos por escrito”.

AP analizará los resultados de las ciudades a medida que comiencen a informar los totales de inscripciones específicas de los candidatos para determinar si el esfuerzo a favor de Biden ha prevalecido. El secretario de Estado de New Hampshire ha expresado optimismo sobre la capacidad de los funcionarios electorales locales para tabular e informar los votos por escrito, pero cualquier retraso en la determinación de la participación de Biden ralentizará la rapidez con la que AP pueda declarar un ganador.

AP declarará los ganadores de ambas primarias, así como la determinación del segundo lugar en la contienda republicana. AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando se determine que no existe un escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha.

No existe un recuento automático en las primarias presidenciales de New Hampshire, pero cualquier candidato que reciba al menos el 9% de los votos emitidos puede solicitar un recuento pagando una tarifa. La tarifa se reembolsa si la persona que la solicitó es declarada ganadora.

Participación y el voto anticipado

Al 28 de diciembre de 2023, había alrededor de 873,000 votantes registrados en New Hampshire. Los republicanos registrados representan el 31% de los votantes, en comparación con el 30% de los demócratas. Los votantes independientes o no afiliados representan el 39% de todos los electores.

En las recientes primarias presidenciales demócratas en New Hampshire, la participación fue del 43% de los votantes elegibles (aquellos que están registrados como demócratas o que no están afiliados) en 2020 y del 41% en 2016. En el lado republicano, la participación fue del 23% de los votantes elegibles en 2020, cuando Trump se postuló para la reelección, y el 44% en 2016, cuando Trump se postuló por primera vez.

La votación previa a las elecciones no representa una parte considerable del total de votos en las elecciones de New Hampshire, ya que se limita a los votantes que no pueden emitir su voto en persona el día de las elecciones. En las primarias de 2020, los votos emitidos antes del día de las elecciones representaron apenas el 7% de los votos de las primarias demócratas y el 4% de los votos de las republicanas.

Cuánto tiempo toma el conteo de votos

En las primarias de New Hampshire de 2020, AP informó por primera vez los resultados a las 12:13 am hora del Este para la contienda demócrata y a las 12:14 am para la contienda republicana, para reflejar el pequeño puñado de votos emitidos por el estado a la medianoche. Los primeros resultados nocturnos se informaron por primera vez a las 7:32 pm hora del Este para los republicanos y las 7:34 pm para los demócratas.

La tabulación de la noche de las primarias terminó a la 1:12 am hora del Este para la contienda demócrata con el 93% del total de votos contados, y a la 1:14 am para los republicanos con el 92% de los votos contados.

Las áreas de Manchester y Concord tienden a informar resultados más rápido que el resto del estado. Los informes de votación en la mitad norte de New Hampshire tienden a estar a la zaga de los de otras partes del estado.

