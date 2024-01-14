Christie fuera de las primarias republicanas: bueno para Haley, malo para DeSantis y Trump

Esta semana, Chris Christie le dio el gusto a muchos dentro del Partido Republicano y desistió de seguir aspirando a la nominación presidencial para 2024. Y lo hizo de una manera sorpresiva, sin esperar el resultado de las primarias de New Hampshire de la próxima semana, donde su campaña había hecho una gran inversión de tiempo, dinero y esperanzas.

Christie no tenía una vía hacia la victoria, como reconoció él mismo en el evento de campaña en Windham, New Hampshire, en el que hizo el anuncio el miércoles pasado.

Quienes esperaban y exigían su salida de la carrera presidencial cuestionaban que estuviera restándole votos a la exembajadora y exgobernadora Nikki Haley, en quien algunos ven una posible alternativa a Donald Trump.

Ahora que Christie dejó la competencia, esos mismos esperan que el gesto ayude a ganar a Haley más impulso del que ha logrado hasta ahora, cuando está debatiendo el segundo lugar en las encuestas al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Cristie era el candidato anti-Trump

"Mi objetivo nunca fue ser sólo una voz contra el odio y la división y el egoísmo en el que se ha convertido nuestro partido bajo Donald Trump (…) Voy a asegurarme de que no facilito de ningún modo que Donald Trump vuelva nunca a ser presidente de Estados Unidos. Y eso es más importante que mi ambición personal", dijo.

Tras el anuncio, Christie no apoyó en un primer momento a ninguno de sus rivales, y en su lugar siguió criticándoles en sus declaraciones por no atacar de forma directa a Trump por temor a enojar a los leales seguidores del favorito.

En un reflejo de sus frustraciones, un micrófono abierto antes de que comenzara el acto captó sus palabras contra la exembajadora Haley, antes del debate que mantendrían ella y el gobernador DeSantis, en Des Moines, la capital de Iowa.

"La van a vapulear", "No está a la altura", se le oyó decir, aunque se desconoce en qué contexto hizo esa observación.

Primera opción, Christie; segunda, Haley

Un sondeo de CNN/UNH realizado en New Hampshire esta semana mostraba que la ventaja de Trump se había reducido a menos de 10 puntos porcentuales.

El sondeo indica además que cerca del 65% de los simpatizantes de Christie optarían por Haley como segunda opción en caso de que no pudieran votar por el exgobernador.

Los aliados de Haley esperan que una gran parte de los simpatizantes del exgobernador de Nueva Jersey opte por ella para convertir la pugna en un duelo de dos aspirantes con Trump, el gran favorito para obtener la candidatura republicana.

Haley ha crecido en New Hampshire en las últimas semanas. Una encuesta del Emerson College publicada este jueves, indica que desde noviembre Trump ha perdido terreno y Haley lo ha ganado. Trump perdió 5 puntos y está en 44% de apoyo, mientras que Haley ganó 10 y se ubica en 28%.

Christie está en torno al 10% en ese mismo estado, por lo que, incluso sumándole todos sus seguidores, Haley todavía quedaría por detrás del expresidente.

Algunos analistas indican que Haley no tiene que salir con un triunfo para apuntalar su opción y que un convincente segundo lugar le serviría para llegar con un buen impulso a las primarias en su estado, Carolina del Sur. Y si lograra imponerse allí, podría alterar la dinámica de las primarias republicanas.

A la espera del respaldo de Christie

De cualquier manera, esa transacción de trasvase de votos no va a ser tan sencilla para Haley, considerando que Christie no le ha dado su respaldo expreso.

En su discurso de despedida de la campaña, Christie dirigió críticas por partes iguales a Trump, a Ron DeSantis y a Haley, a esta última por el episodio en el que no citó la esclavitud como la causa de la Guerra Civil estadounidense cuando se le preguntó sobre el tema semanas atrás en un evento electoral.

Además, Christie, quien desde el inicio de la campaña fue el único candidato en enfrentarse y denunciar a Trump como “no apto” para volver a ser presidente, fustigó que DeSantis y Haley prometan que votarán por él si resulta elegido como nominado, incluso en el caso de que sea condenado de un crimen en alguno de los juicios que tiene abiertos.

“Cualquiera que no esté dispuesto a decir que (Trump) no es apto para ser presidente de Estados Unidos tampoco es apto para ser presidente de Estados Unidos”, dijo Christie.

