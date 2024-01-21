Ron DeSantis abandona la carrera por la nominación presidencial republicana y apoya a Trump

Video En video: Ron DeSantis pone fin a su campaña y apoya a Trump para la nominación republicana

"No tenemos un camino claro para la victoria. Por eso, hoy suspendo mi campaña. Estoy orgulloso de haber cumplido el 100% de mis promesas y no voy a parar", dijo DeSantis en un video publicado en X (antes Twitter) en el que mostró su apoyo a Trump.



"Está claro para mí que una mayoría de votantes republicanos quiere darle a Donald Trump otra oportunidad", agregó el gobernador. "Trump es superior al actual incumbente, Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso. Tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana", agregó.

DeSantis también agradeció a los votantes que le apoyaron durante su campaña por la nominación del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Resultados decepcionantes llevaron a DeSantis a anunciar el fin de su campaña

El ambicioso gobernador entró en la contienda presidencial de 2024 con grandes ventajas en su intento de enfrentarse a Trump, y las primeras encuestas de las primarias sugerían que DeSantis estaba en una posición fuerte para conseguirlo.

Él y sus aliados amasaron una fortuna política muy superior a los 100 millones de dólares y presumía de un historial legislativo significativo en temas importantes para muchos conservadores, como el aborto y la enseñanza de cuestiones raciales y de género en las escuelas, pero tales ventajas no sobrevivieron frente a realidad de la política presidencial en 2024.

DeSantis luchó por conectar con los votantes a nivel personal bajo las implacables luces brillantes del escenario presidencial, pero al final la poca simpatía de los votantes comenzó a reflejarse.

El anuncio del fin de su campaña se da tras una nueva ola de despidos en el comité de acción política o super PAC, Never Back Down, encargado de la coordinación de la mayor parte de las tareas de organización de los eventos de campaña de DeSantis y el virtual fin de su campaña en el estado de New Hampshire.

El decepcionante resultado que obtuvo en los caucus de Iowa, donde DeSantis había invertido enormes cantidades de tiempo y dinero, así como el fin de la campaña del exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, cuyo apoyo se espera que se traslade mayoritariamente hacia la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, supusieron un cambio sísmico en las ya sombrías expectativas del gobernador.

Su 'abdicación' de cara a las primarias de New Hampshire

El cese de las actividades de campaña de DeSantis en New Hampshire puso de manifiesto la dificultad del gobernador de Florida para hacer campaña en ese estado de tendencia moderada, después de haberse definido como un candidato muy similar a Trump pero sin el drama que habitualmente rodea al expresidente.

Según el agregador de encuestas FiveThirtyEight, DeSantis contaba con solo el 5.2% de las preferencias en New Hampshire, frente a un 33.9% de Haley y un 47.1% de Trump.

Desde un anuncio de alto perfil plagado de fallos técnicos hasta constantes trastornos en su personal y estrategia de campaña, DeSantis luchó por encontrar su equilibrio en las primarias. Y ahora, el futuro del político de 45 años está en entredicho tras suspender su candidatura presidencial después de una sola votación.

Tras abandonar la contienda presidencial de 2024, DeSantis vuelve a centrar ahora su atención en el resto de su segundo y último mandato como gobernador de Florida, que concluye en enero de 2027.

Sus oponentes reaccionan ante la salida de DeSantis

Tras el anuncio de DeSantis este domingo Haley dijo que el gobernador de Florida "corrió una gran carrera".

"Quiero decirle a Ron que hizo una gran carrera. Ha sido un buen gobernador y le deseamos lo mejor. Dicho esto, ahora quedan un hombre y una mujer. Había 14 personas en esta carrera. Había muchos hombres", dijo Haley ante una multitud en Seabrook, Nuevo Hampshire, según reportes de CNN.

Y añadió: "Esto se reduce a: ¿Qué quieren? ¿Quieren más de lo mismo o quieren algo nuevo?”.

Por la noche Trump se pronunció al respecto de la decisión de DeSantis. "Solo quiero dar las gracias a Ron y felicitarle por hacer un trabajo muy bueno", dijo el expresidente durante un mitin en New Hampshire.

"Ha sido muy amable y me ha apoyado. Se lo agradezco, y también estoy deseando trabajar con Ron", agregó Trump quien describió a DeSantis como "una persona realmente estupenda".

