Michael Cohen 'acribillado' por la defensa de Trump y otras claves del día 18 del juicio penal al expresidente en Nueva York

Video Defensa de Trump buscará desacreditar el testimonio de Michael Cohen en un nuevo día de juicio

La defensa legal de Donald Trump arremetió este jueves contra el exabogado Michael Cohen durante su tercer día en la corte de Manhattan, con el único objetivo de convencer a los miembros del jurado de no creer en el testimonio fundamental del testigo estrella de los fiscales en el caso contra el expresidente por alterar registros comerciales.

Los abogados defensores presionaron a Cohen con su historia delictiva y mentiras que dijo en el pasado. Todd Blanche, abogado de Trump acribilló a Cohen con preguntas sobre sus propias fechorías, pintándolo ante el jurado como un fabulista en serie que está empeñado en ver al virtual candidato presidencial republicano tras las rejas.

PUBLICIDAD

Si la defensa tiene éxito en socavar el testimonio de Cohen, las consecuencias determinarían el destino de Trump en el caso.

Esto es lo que pasó en el día 18 del juicio que inició el 15 de abril.

¿Qué información están usando en contra de Cohen los abogados de Trump?

Durante los días que ha estado en el estrado, Cohen ha descrito al jurado las reuniones y conversaciones que dijo haber mantenido con Trump sobre el supuesto plan para silenciar las historias sobre sexo que amenazaban con ensuciar la campaña en 2016. Su participación en esta trama lo convirtió en el testigo principal de los fiscales.

Sin embargo, este jueves durante el contrainterrogatorio, los abogados aprovecharon el accidentado pasado de Cohen para tratar de sembrar dudas en la mente de los jurados sobre su versión de la historia, subrayando el riesgo de la confianza de los fiscales en Cohen.

Cohen reconoció haber mentido al Congreso sobre el trabajo que realizó en una operación inmobiliaria de Trump en Rusia. También testificó que mintió bajo juramento cuando se declaró culpable de cargos federales, incluido el fraude fiscal, en 2018.

Cohen buscaba un empleo en la Casa Blanca, dice la defensa de Trump

La defensa también atacó las motivaciones de Cohen, sugiriendo que se volvió contra Trump después de que se le negó un trabajo en la Casa Blanca.

Blanche confrontó a Cohen con una serie de mensajes de texto que mostraban conversaciones privadas que tuvo en noviembre de 2016.

En un mensaje, Cohen le decía a su hija que aún tenía posibilidades de convertirse en jefe de gabinete del presidente cuando Trump estaba al frente de la Casa Blanca. Otro mensaje muestra a Cohen diciéndole a una amiga que podría trabajar como su asistente una vez que obtenga el puesto.

PUBLICIDAD

“La verdad es, señor Cohen, que usted realmente quería trabajar en la Casa Blanca, ¿correcto?”, preguntó Blanche.

“No, señor”, respondió Cohen.

Las publicaciones de Cohen en internet son usadas en su contra por la defensa

Blanche confrontó a Cohen con publicaciones profanas en las redes sociales, un podcast y libros que escribió sobre el expresidente, logrando que Cohen reconociera que ha ganado millones de dólares difamando a Trump.

En un clip reproducido en la corte el jueves, se pudo escuchar a Cohen usando un improperio y diciendo que realmente espera “que este hombre termine en prisión”, refiriéndose a Trump.

“No me devolverá el año que perdí ni el daño hecho a mi familia. Pero la venganza es un plato que se sirve frío", se oyó decir a Cohen. “Quiero que este hombre caiga”, dice en otra ocasión.

Cohen reconoció que ha seguido atacando a Trump, incluso durante el juicio.

En una publicación en las redes sociales citada por el abogado defensor, Cohen llamó a Trump con un apodo aliterado y explícito, así como un “ignorante con costra de naranja”.

Preguntado sobre si usó la frase, Cohen respondió: “Suena correcto”.

La defensa interroga a Cohen sobre sus grabaciones secretas

Blanche también sugirió que Cohen violó la ética legal cuando se grabó a sí mismo en secreto informando a Trump en septiembre de 2016 sobre un acuerdo para comprar los derechos de la historia de la exmodelo de Playboy Karen McDougal al National Enquirer.

“¿Entiende que no es ético que un abogado grabe una conversación con su cliente?”, le preguntó Blanche a Cohen, que entonces era el abogado personal de Trump.

PUBLICIDAD

Cohen admitió que no era ético, aunque señaló que había algunas excepciones, ninguna de las cuales se aplicaba en su caso, dijo. Cohen había testificado que hizo la grabación para poder reproducirla para el editor del tabloide en ese momento, David Pecker, para demostrar que Trump realizaría el acuerdo.

“Para que lo entienda, ¿usted grabó ocultamente a su cliente para poder reproducir una comunicación privilegiada para un tercero?”, preguntó Blanche a Cohen.

El testigo asintió.

¿Cómo influye el contrainterrogatorio de Cohen al caso de soborno de Trump?

Cohen es el testigo más importante de los fiscales, ya que sitúa a Trump directamente en el centro de la supuesta trama para silenciar a las mujeres que afirmaron haber tenido encuentros sexuales con Trump. El expresidente niega las afirmaciones de las mujeres.

Cohen dijo a los jurados el martes que Trump prometió reembolsarle el dinero que adelantó y que estuvo constantemente informado sobre los esfuerzos tras bambalinas para enterrar historias que se temía que fueran perjudiciales para su campaña de 2016.

Trump, que insiste en que la acusación es un esfuerzo por dañar su campaña para volver a la Casa Blanca, dice que los pagos a Cohen se clasificaron correctamente como gastos legales porque Cohen era su abogado en ese entonces.

La defensa de Trump ha sugerido que el expresidente estaba tratando de proteger a su familia, no a su campaña, aplastando lo que dice que eran historias falsas.

“El (único) crimen aquí es que lo que ellos están haciendo con este caso”, dijo a los periodistas el jueves antes de entrar en la sala del tribunal, flanqueado por un grupo de aliados republicanos del Congreso que incluía al representante Matt Gaetz de Florida, la representante Lauren Boebert de Colorado, y el legislador Bob Good de Virginia y presidente del grupo de extrema derecha House Freedom Caucus.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el siguiente paso en el juicio contra Trump en Nueva York?

El juicio se reanuda el lunes, cuando el abogado Blanche continuará interrogando a Cohen. Dependiendo de cuánto dure el caso de la defensa, es posible que el juicio pase a los argumentos finales el martes.

Blanche ha dicho que espera terminar el interrogatorio del exabogado de Trump el lunes por la mañana.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que descansará su caso una vez que Cohen haya terminado su participación en el estrado, aunque podría tener la oportunidad de llamar a testigos de refutación si los abogados de Trump ponen en sus propios testigos.

La defensa no está obligada a llamar a ningún testigo, y no está claro si los abogados lo harán.

Blanche dijo el martes al juez Juan M. Merchán que la defensa podría llamar a un testigo experto y que aún no se había determinado si Trump subiría al estrado.

En cualquier caso, el juicio se tomará el viernes libre para que Trump pueda asistir a la graduación de bachillerato de su hijo menor, Barron.

Mira también: