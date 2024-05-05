Juicio a Trump en Nueva York: qué hay previsto esta semana y cinco claves de las audiencias previas

Video Juicio penal contra Trump: qué busca la fiscalía con el testimonio de Hope Hicks, exasesora del expresidente

Esta semana sigue la fase de testimonios en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump en Nueva York, tras audiencias en las que los miembros del jurado escucharon una prueba potencialmente fundamental: una grabación de 2016 de Trump discutiendo un plan para comprar el silencio de una modelo de Playboy.

Además, los testigos profundizaron en registros bancarios, acuerdos de confidencialidad y mensajes de texto que sugerían esfuerzos por mantener en silencio las historias negativas sobre Trump.

PUBLICIDAD

Las audiencias de los próximos días serán realizadas en su horario habitual excepto el miércoles, cuando el juez pausará para ver otras de sus causas activas. El viernes 17 de mayo también se hará una pausa para que el exmandatario pueda asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hijo Barron.

Aquí te presentamos las claves de lo más reciente en este proceso judicial:

El testimonio de Hope Hicks y la grabación de Trump

Hope Hicks, antigua confidente de Trump que durante años fue central en su equipo, describió en detalle un momento fundamental de la campaña de 2016: la divulgación por parte de The Washington Post de una grabación del programa Access Hollywood de 2005 en la que Trump se jactaba de manosear los genitales de mujeres sin su permiso.

Hicks reconoció haber estado “preocupada, muy preocupada” cuando un periodista se acercó a ella para pedirle comentarios antes de revelar la historia. "Tuve la sensatez de creer que esta iba a ser una historia masiva y que dominaría el ciclo de noticias durante los próximos días", testificó Hicks. "Este fue un acontecimiento perjudicial", consideró.

La grabación, hecha pública pocos días antes de un debate con la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, es relevante para el caso porque los fiscales creen que ayuda a explicar los esfuerzos de Trump y sus aliados en las semanas restantes de la campaña para tratar de frenar cualquier historia dañina que pudiera surgir.

De hecho, después del lanzamiento de la cinta, Hicks dijo que le pidió a Michael Cohen, entonces abogado de Trump, que indagara en un rumor sobre otra grabación potencialmente dañina. "De todos modos, no existía tal cinta", dijo Hicks, "pero en cierto modo la buscó por mí", agregó.

PUBLICIDAD

La defensa insinuó que Trump era una víctima

Puede que Trump sea un acusado penal, pero un elemento de su defensa salió a la luz la semana pasada cuando uno de sus abogados sugirió que Trump podría haber sido en realidad una víctima.

El abogado Emil Bove dio a entender durante un contrainterrogatorio notablemente tenso que su cliente había sido objeto de extorsión por parte de Keith Davidson, un testigo crucial y el abogado que negoció acuerdos de silencio para dos mujeres: la exactriz porno Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal, quienes alegaban haber tenido encuentros sexuales con Trump. Trump lo niega.

Bove mencionó a un grupo de celebridades que, según sugirió, habían sido obligadas a lo largo de los años a pagar a los clientes de Davidson sumas astronómicas para suprimir videos o historias dañinas. Entre ellos se encontraba el actor Charlie Sheen, de quien Bove dijo que Davidson había “tomado sumas de dinero”. Davidson estuvo en desacuerdo con la palabra usada por Bove, pero dijo que había estado involucrado en "acuerdos válidos" con Sheen.

Davidson también reconoció que fue objeto de una investigación del FBI, pero que nunca fue acusado, por supuestamente intentar extorsionar a Hogan para evitar la publicación de un video sexual de la estrella de la lucha libre profesional.

En 2016, sugirió Bove, Davidson conocía bien el concepto de 'exprimir' a celebridades como Trump. "Y usted hizo todo lo que pudo para acercarse lo más posible a esa línea en estas negociaciones sin cruzarla, ¿verdad?", preguntó Bove.

PUBLICIDAD

"Hice todo lo que pude para asegurarme de que mis actividades fueran legales", respondió Davidson.

La grabación de Cohen sobre la compra de silencio de McDougal

El testigo clave de la fiscalía, Cohen, todavía no ha testificado. Pero su voz se escuchó en la sala del tribunal en quizás la prueba más vívida hasta el momento. Los fiscales reprodujeron una grabación de septiembre de 2016 que Cohen hizo de sí mismo informando al entonces candidato presidencial sobre un plan para comprar el silencio de McDougal con un pago de 150,000 dólares.

McDougal estaba preparada para presentar su relato de una relación extramatrimonial con Trump, una revelación que el expresidente y sus aliados estaban decididos a evitar en los últimos días de las elecciones.

“¿Cuánto tenemos que pagar por esto?", se puede escuchar a Trump decir en un momento. Luego discuten si el pago debe realizarse en efectivo o con cheque y, posteriormente, la grabación se corta.

Aunque la existencia de la grabación salió a la luz en el verano de 2018 y el público la conoce desde hace mucho tiempo, su divulgación al jurado fue un momento dramático destinado a establecer que el pago del dinero por el silencio se realizó con el conocimiento de Trump. Parecía visiblemente irritado mientras se reproducía la grabación.

La descripción de Cohen como un “patán”

La grabación no fue la única vez que Cohen apareció ante el tribunal durante la semana pasada. Cuando lo hizo, por lo general lo hizo bajo una luz negativa.

PUBLICIDAD

Davidson dijo que conoció a Cohen en 2011, cuando le dijeron que necesitaba devolver una llamada enojada de Cohen por una publicación de un blog relacionada con Daniels y Trump. Davidson dijo que el manager de Daniels describió a Cohen como "un idiota" que había sido "muy, muy agresivo y amenazó con demandarme".

Cuando Davidson llamó a Cohen y se presentó, “me encontré con una avalancha de insultos, insinuaciones y acusaciones. Eso duró bastante tiempo”.

Davidson también relató una conversación telefónica con Cohen un mes después de las elecciones de 2016 en la que el abogado de Trump parecía "deprimido y abatido" y se quejaba de haber sido ignorado para un puesto en la nueva administración de Trump.

“Dijo algo como: 'Jesucristo'. ¿Puedes (improperio) creer que no voy a ir a Washington?'”, describió Davidson a Cohen. “'Después de todo lo que he hecho por ese (improperio) tipo. No puedo creer que no vaya a Washington. Le he salvado el (improperio) a ese tipo tantas veces que ni siquiera lo sabes'”.

Las caracterizaciones poco caritativas pueden ayudar al equipo de Trump en sus esfuerzos por socavar la credibilidad de Cohen. Pero también podrían ayudar a los fiscales a distanciarse de Cohen, indicando sutilmente a los miembros del jurado que él es simplemente alguien con información.

El problema de los constantes comentarios de Trump

Una cuestión secundaria a lo largo del juicio es qué hacer con los comentarios de Trump fuera del tribunal. En repetidas ocasiones ha hablado sobre los testigos y ha sugerido parcialidad en el jurado, todo a pesar de la orden de silencio del juez destinada a impedirle realizar diatribas verbales contra actores clave en el caso.

PUBLICIDAD

A Trump se le impuso una multa de 9,000 dólares: 1,000 dólares por cada una de las nueve violaciones de la orden de silencio que identificó el juez. Posteriormente, los fiscales solicitaron una multa adicional de $4,000 por lo que dijeron eran violaciones adicionales de la orden.

Sin embargo, no está claro qué puede hacer el juez Juan M. Merchán, si es que puede hacer algo, en caso de que continúen las violaciones. Merchán planteó la posibilidad de que vaya a la cárcel, un resultado sin precedentes para un expresidente estadounidense. Eso también correría el riesgo de inflamar la base de Trump mientras busca la presidencia nuevamente y podría incidir en la carrera por la Casa Blanca este 2024.

Los abogados de Trump insisten en que necesita cierta libertad para poder responder a las críticas implacables, incluso de testigos, y que su candidatura significa que es objeto de una cobertura noticiosa incesante.

Merchán no parecía convencido, pero la cárcel, al menos por ahora, no parece ser el resultado deseado por nadie.

"Debido a que cada una de estas declaraciones se hizo antes de que el tribunal declarara al acusado en desacato por violar esta orden nueve veces anteriores, y debido a que preferimos minimizar las interrupciones en este procedimiento, todavía no buscamos la cárcel", dijo el fiscal Chris Conroy.

Mira también: