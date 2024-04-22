El juicio a Trump en Nueva York vuelve a hacer historia: por primera vez fiscales presentan alegatos contra un expresidente

Video Juicio penal contra Trump en Nueva York: lo que se sabe de los dos jurados que fueron descalificados

Por primera vez en la historia, unos fiscales presentan este lunes ante un jurado un caso penal contra un expresidente estadounidense: acusan a Donald Trump de haber falseado registros contables para impedir que saliera a la luz información dañina sobre su vida personal durante la campaña electoral de 2016, el popularmente conocido como 'caso Stormy Daniels'.

Un jurado de 12 personas en Manhattan escuchará las declaraciones iniciales de los fiscales y abogados defensores en el primero de cuatro casos penales contra el virtual candidato republicano en llegar a juicio.



Se espera que las declaraciones brinden a los jurados (y a los votantes en las presidenciales de noviembre) una visión más clara de las acusaciones en el centro del caso, así como una idea de lo que se puede esperar de la defensa de Trump.

Los abogados también presentarán un colorido elenco de personajes que se espera testifiquen sobre una saga que más bien parece hecha para los tabloides y que incluye a Stormy Daniels, a una actriz porno que dice que tuvo un encuentro sexual con Trump, y a Michael Cohen, el abogado que, según los fiscales, le pagó para que guardara silencio y no se viera perjudicada su campaña presidencial.

Trump, quien insiste en su inocencia, está acusado de 34 delitos de falsificación de registros comerciales y podría enfrentar cuatro años de prisión si es declarado culpable, aunque no está claro si el juez buscaría ponerlo tras las rejas.

Una condena no impediría que Trump vuelva a ser presidente, pero como se trata de un caso estatal y no federal, no podría intentar perdonarse a sí mismo si llegara a la Casa Blanca.

En qué consiste el caso penal contra Trump en Nueva York

El juicio, que se desarrolla mientras Trump compite por recuperar la Casa Blanca, le exigirá pasar sus días en un tribunal en lugar de en la campaña electoral. Tendrá que escuchar a los testigos contar detalles personales y potencialmente poco halagadores sobre su vida privada.

No obstante, Trump ha tratado de convertir su condición de acusado penal en un activo para su campaña, recaudando fondos a partir de su riesgo legal y criticando repetidamente un sistema de justicia que durante años ha afirmado que está armado en su contra.

La audiencia del caso está a cargo de un jurado que incluye, entre otros, abogados, un profesional de ventas, un banquero de inversiones y una profesora de inglés.

El caso pondrá a prueba la capacidad de los jurados para dejar de lado cualquier parcialidad, pero también la capacidad de Trump para cumplir con las restricciones del tribunal, como una orden de silencio que le prohíbe atacar a los testigos. Los fiscales piden multas en su contra por presuntas violaciones de esa orden.

El caso presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, retoma un capítulo de la historia de Trump cuando su pasado de celebridad chocó con sus ambiciones políticas y, dicen los fiscales, trató de evitar que surgieran historias potencialmente dañinas mediante pagos de silencio.

Uno de esos pagos fueron $130,000 dólares que le adelantó Cohen, exabogado personal de Trump, a Stormy Daniels para evitar que sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump salieran a la luz pública poco antes de las elecciones de 2016.

Los fiscales dicen que Trump ocultó la verdadera naturaleza de los pagos en los registros internos cuando su empresa reembolsó a Cohen, quien se declaró culpable de cargos federales en 2018 y se espera que sea un testigo estrella de la fiscalía.

Trump ha negado haber tenido un encuentro sexual con Daniels y sus abogados argumentan que los pagos a Cohen fueron gastos legales legítimos.

Para condenar a Trump por un delito grave, los fiscales deben demostrar que no solo falsificó o provocó que se ingresaran registros comerciales falsamente, lo que sería un delito menor, sino que lo hizo para ocultar otro delito.

Y aunque no se trate de algo tan grave como los otros tres procesos penales que tiene pendientes, este caso ha adquirido relevancia histórica por ser el primero en llegar a juicio, y probablemente el único antes de las elecciones de noviembre. Las apelaciones y las disputas legales han retrasado los otros tres casos.