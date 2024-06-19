Qué país tendrá más beneficiados por el plan de Biden para regularizar a más de 500,000 indocumentados

Video Orden ejecutiva de Biden beneficiará a miles de indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses

El plan anunciado por el presidente Joe Biden para regularizar el estatus migratorio de más de 500,000 personas que han permanecido de forma irregular en los Estados Unidos durante años podría beneficiar, en su mayoría, a inmigrantes de origen mexicano.

Esto de acuerdo con cifras divulgadas tras el anuncio de Biden por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo que, del total de potenciales beneficiarios, 320,000 inmigrantes son de origen mexicano.

Esto representa el 58% de los aproximadamente 500,000 cónyuges y 50,000 hijos de ciudadanos estadounidenses. El gobierno mexicano ha celebrado la medida y el hecho de que la “gran mayoría” de los individuos potencialmente elegibles sean originarios de ese país.

Biden anunció el plan durante el 12 aniversario de la implementación en el 2012 del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), durante el gobierno del presidente Barack Obama.

Ese esquema buscaba la regularización migratoria de cientos de miles de migrantes sin documentos que fueron traídos siendo niños a los Estados Unidos de forma irregular por sus padres.

La mayoría del más de medio millón de beneficiarios de ese programa son de origen mexicano.

El nuevo plan contempla una ruta para que personas que han vivido en los Estados Unidos durante décadas sin estatus legal, apliquen ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para obtener la residencia permanente.

También provee de mayor certeza a los beneficiarios de DACA, también llamados “dreamers”, para obtener de forma más ágil autorizaciones laborales.

México celebra plan de Biden para regularizar algunos indocumentados

El gobierno de México celebró el hecho de que la “gran mayoría” de los potenciales beneficiarios del esquema anunciado por Biden serían de origen mexicano.

“Es la ruta correcta para garantizar una migración segura, ordenada, regular y humana”, dijo la cancillería mexicana en un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) añadió que México había reiterado al gobierno estadounidense la necesidad de implementar políticas de protección y de regularización a los mexicanos que viven en los Estados Unidos.

En su conferencia matutina del martes, antes del anuncio formal del plan, López Obrador calificó como una “muy buena noticia” que su homólogo estadounidense busque la regularización de personas indocumentadas, en su mayoría mexicanas.

“Es muy buena la noticia que van a regularizarse familias mexicanas en Estados Unidos, sobre todo los estudiantes, los jóvenes. Es digno de reconocimiento que el presidente Biden actúe de esta forma”, declaró.

También se refirió positivamente sobre Biden y el impulso que ha dado a las medidas en apoyo de personas indocumentadas.

“Que él tome esta decisión habla muy bien de que es un hombre con convicciones y que está ofreciendo opciones, alternativas para el tema migratorio, y lo ha venido haciendo”, dijo.

Además, López Obrador reconoció que el presidente estadounidense haya retomado una propuesta que él mismo le planteó hace seis meses para regularizar a mexicanos sin estatus legal migratorio que han vivido cinco años o más en territorio estadounidense.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que consideraba positivo el plan de Biden al evitar la separación de familias, otorgándoles estatus legal a los cónyuges e hijos de estadounidenses sin tener que salir del país.

El plan anunciado por Biden establece que, para ser elegibles, las personas indocumentadas deben haber residido en territorio estadounidenses por 10 años o más, hasta antes del 17 de junio, cuando fue presentado el esquema.

Los posibles beneficiarios deben estar casados con ciudadanos estadounidenses y cumplir con los requisitos legales.

De acuerdo con la Casa Blanca, los posibles beneficiarios han residido en EEUU en promedio durante 23 años y ahora podrán aplicar al programa sin tener que salir del país a sus naciones de origen para solicitar su regularización, como lo establecen las reglas anteriores.

Una vez que las solicitudes sean analizadas caso por caso por el DHS, las personas que sean acogidas dentro del programa tendrán hasta tres años para solicitar la residencia permanente y podrán optar por un permiso de trabajo de hasta tres años.

Los hijos de ciudadanos estadounidenses deben ser menores de 21 años para aplicar al esquema.



