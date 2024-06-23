Cómo Biden y Trump se preparan para el primer debate de la campaña electoral

El presidente Joe Biden comenzó el viernes pasado en Camp David un intenso período de preparativos privados para lo que podría ser el debate presidencial más trascendental en décadas.

El equipo del virtual candidato demócrata es consciente de que no puede permitirse una actuación decepcionante cuando se enfrente a su rival republicano, Donald Trump, en directo en televisión el 27 de junio. El equipo del presidente, de 81 años, espera ataques agresivos contra su estado físico y mental, su gestión de la economía, la situación de la inmigración e incluso su familia.

Trump, de 78 años, planea permanecer en la campaña electoral antes de viajar a su propiedad de Florida la próxima semana para dos días de reuniones privadas como parte de un proceso de preparación informal.

Los aliados del expresidente lo están presionando para que se mantenga concentrado en sus planes de gobierno, pero esperan que se le ponga a prueba con preguntas agudas sobre su incesante obsesión con el fraude electoral, su papel en la erosión del derecho al aborto y su bagaje legal sin precedentes.

El debate de CNN estará lleno de novedades, con el potencial de ser clave en la carrera presidencial. Nunca antes en la era moderna los dos principales candidatos se habían encontrado tan pronto en la temporada de elecciones generales. Nunca antes dos candidatos a la Casa Blanca se habían enfrentado a edades tan avanzadas, con dudas generalizadas sobre su estado. Y nunca antes un participante en un debate electoral general había sido declarado culpable por un delito grave.

La reunión en la etapa de debate se produce apenas dos semanas antes de que Trump sea sentenciado por 34 cargos de delitos graves en su juicio por dinero en secreto en Nueva York.

"Se puede argumentar que este será el debate más importante, al menos en mi vida", dijo el estratega demócrata Jim Messina, de 54 años, quien dirigió la campaña del presidente Barack Obama en 2012.

La presión que tiene el presidente Biden antes del debate

Las reglas básicas para el debate del 27 de junio, el primero de los dos programados, son bastante inusuales.

Los candidatos acordaron reunirse en un estudio de CNN en Atlanta sin audiencia. El micrófono de cada candidato estará silenciado, excepto cuando sea su turno de hablar. No se permitirán accesorios ni notas escritas previamente en el escenario. Los candidatos recibirán únicamente un bolígrafo, una libreta y una botella de agua.

No habrá declaraciones de apertura. Un lanzamiento de moneda determinó que Biden se ubicaría en el podio a la derecha del espectador, mientras que Trump pronunciaría la declaración final.

El siguiente debate no será hasta septiembre. Así que cualquier tropiezo el 27 de junio será difícil de borrar o reemplazar rápidamente.

Biden llegó a Camp David el jueves por la noche y se espera que se reúna con sus principales asesores de campaña hasta el debate. Al partir, saludó a los periodistas cuando le preguntaron cómo iba la preparación del debate.

Los asesores del presidente se han mostrado reacios a compartir detalles sobre sus preparativos, dirigidos por el exjefe de gabinete Ron Klain. Pero han señalado que se está preparando para ser agresivo y no rehuiría usar el término “delincuente convicto” para describir a su oponente.

Un asesor que no está autorizado a hablar públicamente sobre la estrategia del debate señaló que Biden ha sido cada vez más contundente en comentarios recientes sobre Trump y planea llevar ese tema al debate. Eso es mientras intenta proyectarse como “el líder sabio y firme” en contraste con Trump, dijo el asesor.

Entre algunos operadores políticos, existe la sensación de que Biden puede tener más que perder dada su lucha por generar impulso en medio de señales de debilidad dentro de su coalición política. Sin embargo, Trump y sus aliados han puesto un listón extraordinariamente bajo al sugerir durante meses que Biden se enfrenta a graves limitaciones físicas que le dificultan permanecer de pie durante 90 minutos o encadenar dos frases.

"Es como la prueba del espejo. Ponle un espejo debajo de la nariz a Biden, y si se empaña, gana, ¿verdad? Ese es aproximadamente el umbral para Biden", dijo entre risas el estratega republicano y aliado de Trump David Urban. "¿Puede Biden demostrar que es mentalmente ágil? Esa es la gran pregunta", agregó.

Sin embargo, Trump buscó cambiar las expectativas en una entrevista el jueves con The All-In Podcast en la que se alejó marcadamente de sus típicas burlas de Biden. Dijo que Biden “destruyó” al candidato a vicepresidente Paul Ryan en su debate de 2012.

"Supongo que será alguien que será un polemista digno", dijo Trump sobre Biden. "No quiero subestimarlo".

Los asesores de Biden han descartado las preocupaciones sobre su edad y su preparación mental. Están luchando contra lo que alegan es una edición engañosa de videoclips para sugerir que está confundido.

Pero aunque algunos demócratas proyectan confianza, los aliados de Biden también dicen que ha pasado gran parte de las últimas dos semanas viajando (por Europa y la Costa Oeste de Estados Unidos), lo que limita su capacidad de preparación. Otros señalan que los presidentes en ejercicio suelen tener dificultades en el debate inaugural de las elecciones generales de la temporada, por cuestión de agenda.

Messina planteó ambos puntos incluso cuando buscaba resaltar los riesgos políticos para Trump. Sugirió que Trump estaba asumiendo un riesgo político innecesario al debatir con Biden, dada la ventaja inicial de Trump en muchas encuestas.

"Yo no habría participado en el debate si fuera él", dijo Messina sobre Trump. "Si estás empatado o un poco por delante del titular, ¿por qué querrías darle ese aire? Decidió que quería hacer esto para noquearlo, y si no lo hace, entonces creo que está en un verdadero problema".

La confianza con que llega Trump al debate

El equipo de Trump ve el enfrentamiento como una oportunidad para demostrar un claro contraste con la capacidad de liderazgo y el historial de gobierno de Biden.

Y aunque restan importancia a sus preparativos, los asesores de Trump tienen la costumbre de insistir en que no se prepara para los debates cuando, en realidad, lo hace, a su manera. En lugar de debates simulados con atriles y horas dedicadas a leer, se espera que el expresidente se base en una serie de conversaciones sobre políticas y estrategias con asesores y aliados políticos.

Trump también hará apariciones públicas durante los próximos días.

Este sábado estuvo en un mitin en Philadelphia y en una conferencia de conservadores cristianos en Washington. También tiene una recaudación de fondos en New Orleans el lunes antes de ir a su residencia de Florida para reuniones.

"Biden necesita ensayos con sus responsables para encontrar alguna manera de explicar este desastre que ha hecho en nuestra nación", dijo el portavoz de Trump, Brian Hughes. "El presidente Trump siempre está dispuesto a presentar a los estadounidenses su historial de éxitos y las debilidades y fracasos de Biden", sostuvo.

El bando de Biden es consciente de que Trump probablemente se centrará en su hijo Hunter, como hizo el entonces presidente en el escenario del debate hace cuatro años. Hunter Biden fue condenado recientemente por tres delitos graves relacionados con la compra de un arma mientras supuestamente era adicto a las drogas. Los republicanos también han criticado los negocios extranjeros de Hunter Biden cuando Joe Biden era vicepresidente.

Los aliados de Biden también están preocupados; sin embargo, su famoso y combativo rival podría tener buen comportamiento.

“Para ambas campañas, el objetivo aquí es llegar a una audiencia de votantes moderados, independientes e indecisos en estados péndulo que, en muchos sentidos, serán el factor decisivo en esta elección”, dijo el exfuncionario de la administración Biden Bill Russo.

“Trump tiene aquí una especie de oportunidad de oro. Si puede fingir que es un ser humano razonable durante 90 minutos mientras está en el centro de atención, tiene mucho que ganar”, añadió Russo. "La verdadera clave aquí es qué Trump aparece", añadió.

