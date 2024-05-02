Biden vs. Trump, ¿quién va ganando en las encuestas?
Esta página dejó de actualizarse tras la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial. Puedes consultar en este enlace quién va ganando las encuestas entre Kamala Harris y Donald Trump.
A días de las próximas elecciones generales, las encuestas reflejan una intensa pelea por el voto popular entre el presidente demócrata Biden y el republicano Trump. Este último se encuentra inmerso en la carrera electoral mientras enfrenta cuatro procesos penales, relacionados con pagos para asegurar el silencio de una actriz porno, fraude electoral o el manejo indebido de documentos clasificados.
Desde marzo del año pasado, la brecha máxima en el promedio de encuestas entre ambos candidatos fue de 4.3 puntos porcentuales a favor de Trump en enero. Sin embargo, a medida que las elecciones se acercan, esta diferencia ha disminuido notablemente, volviendo a acentuarse tras el fallido desempeño del presidente Biden en su primer debate frente al republicano en esta campaña.
El panorama en los estados
Las elecciones en el país no se deciden mediante el voto popular, sino a través de un proceso de sufragio indirecto: los candidatos deben conquistar cada estado para sumar electores y obtener al menos 270 votos del colegio electoral, de un total de 538.
Algunos territorios son más decisivos que otros en el camino a la Casa Blanca. Tanto Biden como Trump tienen respaldo electoral en estados considerados seguros para sus respectivos partidos, como California para los demócratas o Alabama para los republicanos. Por esta razón, concentran sus esfuerzos en obtener la victoria en estados disputados, como Florida o Michigan.
