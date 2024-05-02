Biden vs. Trump, ¿quién va ganando en las encuestas?

Promedio de encuestas

Donald Trump lidera las encuestas presidenciales frente a un Joe Biden muy cuestionado tras su deslucido desempeño en el debate presidencial.

tendría una ventaja de puntos porcentuales sobre , de acuerdo con el promedio de sondeos nacionales de Si las elecciones presidenciales se celebraran hoy,tendría una ventaja desobre, de acuerdo con el promedio de sondeos nacionales de RealClearPolitics (RCP).

A días de las próximas elecciones generales, las encuestas reflejan una intensa pelea por el voto popular entre el presidente demócrata Biden y el republicano Trump. Este último se encuentra inmerso en la carrera electoral mientras enfrenta cuatro procesos penales, relacionados con pagos para asegurar el silencio de una actriz porno, fraude electoral o el manejo indebido de documentos clasificados. Desde marzo del año pasado, la brecha máxima en el promedio de encuestas entre ambos candidatos fue de 4.3 puntos porcentuales a favor de Trump en enero. Sin embargo, a medida que las elecciones se acercan, esta diferencia ha disminuido notablemente, volviendo a acentuarse tras el fallido desempeño del presidente Biden en su primer debate frente al republicano en esta campaña.

La avanzada edad de Joe Biden (81 años) ha sido uno de los argumentos en su contra utilizados con fuerza durante la campaña por Donald Trump (78 años), aunque la diferencia de edad entre ambos no es considerable. A pesar de ello, el presidente aún conserva una ventaja en las encuestas entre los votantes más jóvenes , cuyo respaldo fue crucial para el Partido Demócrata en las elecciones anteriores.

En video Jorge Ramos te explica: ¿se puede ser demasiado viejo para ser presidente de EEUU? Joe Biden, de 81 años, se enfrentará a Donald Trump, de 78 años, en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024. Crédito: Univision

El panorama en los estados

Las elecciones en el país no se deciden mediante el voto popular, sino a través de un proceso de sufragio indirecto: los candidatos deben conquistar cada estado para sumar electores y obtener al menos 270 votos del colegio electoral, de un total de 538. Algunos territorios son más decisivos que otros en el camino a la Casa Blanca. Tanto Biden como Trump tienen respaldo electoral en estados considerados seguros para sus respectivos partidos, como California para los demócratas o Alabama para los republicanos. Por esta razón, concentran sus esfuerzos en obtener la victoria en estados disputados, como Florida o Michigan.

Fuente: Datos de los sondeos facilitados por : Datos de los sondeos facilitados por RealClearPolitics , medio de noticias y análisis político y agregador de datos de encuestas. El promedio de las encuestas más recientes es elaborado también por RCP. La ventaja de un candidato sobre otro en las encuestas incluidas puede estar dentro del margen de error. Imágenes: Associated Press. Nota: El propósito de esta página es reflejar las tendencias y resultados de las encuestas electorales. No debe interpretarse como una predicción definitiva del resultado final de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Los sondeos son herramientas para comprender las opiniones y tendencias actuales, pero el resultado real puede variar por diversos factores como los cambios en la opinión pública, eventos inesperados, etc.