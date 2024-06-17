Biden invierte millones antes del debate con Trump en anuncios que lo califican de "delincuente convicto"

Video Encuestas arrojan un empate entre Biden y Trump en la carrera por la presidencia: analizamos los sondeos

La campaña de reelección del presidente Joe Biden gastará $50 millones hasta finales de junio en una campaña que incluye su primer anuncio televisivo hablando de la condena por delitos graves de Donald Trump, señalando que el titular demócrata está tratando de convertir los problemas legales de su oponente republicano en un asunto mayor de cara a las elecciones de noviembre.

El esfuerzo publicitario llega cuando aún faltan meses para el día de las elecciones. Pero la campaña de Biden dice que quiere definir más claramente la elección entre los candidatos antes del primer debate entre ellos en Atlanta el 27 de junio.

La campaña publicitaria donde se hace referencia a Trump como un delincuente convicto incluye más de un millón de dólares destinados a medios que llegan a votantes negros, hispanos y asiáticos y un anuncio que destaca la condena de Trump por 34 delitos graves en Nueva York en un caso de la compra de silencio, que se transmitirá en la televisión del mercado general y en la televisión conectada en dispositivos de transmisión y teléfonos celulares en los estados pendulo, así como por televisión por cable a nivel nacional.

Esfuerzo para poner los problemas legales de Trump en el centro de la campaña presidencial

Además de la condena a Trump, el anuncio, titulado "El carácter importa", señala que el expresidente también fue declarado responsable de agresión sexual y fraude financiero en procedimientos separados. Trump también enfrenta cargos por delitos graves en otros tres casos penales, ninguno de los cuales irá a juicio antes de las elecciones de noviembre.

"En la sala del tribunal, vemos a Donald Trump tal como es", dice el narrador del anuncio. Agrega sobre imágenes de una foto policial de Trump e imágenes de Biden con partidarios: "Esta elección es entre un criminal convicto que solo busca su propio interés y un presidente que lucha por tu familia".

Biden también ha hablado con frecuencia de las 34 condenas a Trump por delitos graves y al mismo tiempo ha criticado al expresidente por afirmar que el caso en su contra tenía motivaciones políticas. Biden sostiene que “es imprudente, peligroso, irresponsable que cualquiera diga que esto fue amañado sólo porque no le gusta el veredicto”.

Hunter, el hijo de Biden, fue condenado la semana pasada en Delaware por tres delitos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018, cuando mintió en un formulario de compra obligatoria de armas al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a las drogas. El presidente ha dicho que aceptará la sentencia y “seguirá respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación”.

Parte central de la estrategia de reelección de Biden consiste en resaltar las propuestas políticas de Trump para un segundo mandato y animar a los demócratas descontentos y a los votantes independientes. Aún así, al producir un anuncio que se apoya en gran medida en la convicción de Trump e incluirlo en una compra publicitaria tan grande, la campaña muestra un nuevo esfuerzo en hacer de los problemas legales de Trump un tema electoral en formas en las que el equipo de Biden se resistió anteriormente.

"Es un marcado contraste, y es uno que importa profundamente al pueblo estadounidense", dijo el portavoz de la campaña de Biden, Michael Tyler, en un comunicado. "Y es por eso que nos aseguraremos de que todos los días recordemos a los votantes cómo está luchando Joe Biden por ellos, mientras Donald Trump dirige una campaña centrada en un hombre y sólo en un hombre: él mismo”.

Trump ha negado haber actuado mal y ha argumentado, sin pruebas, que Biden o funcionarios del Departamento de Justicia orquestaron el caso de Nueva York en su contra por motivos políticos. Él y sus aliados también han planteado la posibilidad de procesar a sus oponentes políticos como venganza si regresa a la Casa Blanca.

La portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo que el gobierno de Biden había “convertido el sistema de justicia en un arma contra el presidente Trump” y que el contraste entre su candidato y Biden “será muy claro en el escenario del debate”.