Aniversario de la derogación de Roe vs. Wade: así está del derecho al aborto en EEUU antes de las elecciones

El aborto en EEUU está en manos de jueces, legisladores estatales y votantes cuando se cumplen dos años desde que la Corte Suprema emitiera el fallo que anuló Roe vs. Wade.

La decisión del 24 de junio de 2022 en Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization dio pie a una frenética actividad política, manifestaciones de activistas y, sobre todo, numerosas demandas. Así, la cuestión del aborto se puso en el centro del debate electoral en todo el país.

El aborto, antes de Dobbs un derecho constitucional, ha pasado a quedar prohibido en todas las etapas del embarazo, con limitadas excepciones, en 14 estados controlados por los republicanos. En otros tres, está prohibido después de las primeras seis semanas, lo que es antes de que muchas sepan que están embarazadas. La mayoría de los estados liderados por demócratas han tomado medidas para proteger el derecho y se han convertido en santuarios para pacientes de otros estados que buscan atención.

Eso ha cambiado el panorama del acceso a la interrupción del embarazo, convirtiéndolo en un desafío logístico y financiero en los estados conservadores. Pero no ha reducido la cantidad total de procedimientos realizados cada mes en el país.

Las nuevas limitaciones obligan a las mujeres a viajar fuera de su estado

Las prohibiciones en estados liderados por republicanos han llevado a muchas mujeres a tener que viajar. Eso se traduce en gastos en gasolina o boletos de avión, hoteles y comidas; más logística por resolver, incluido el cuidado infantil.

Un nuevo estudio realizado por el Instituto Guttmacher, que aboga por el derecho de las mujeres a decidir, encontró que de poco más de un millón de abortos realizados en clínicas, hospitales y consultorios médicos, más de 161,000 (o el 16%) fueron para personas que cruzaron las fronteras estatales para obtenerlo.

Más de dos tercios de los abortos realizados en Kansas y Nuevo México fueron a mujeres de otros estados, particularmente texanas.

Desde que entró en vigor en Florida la prohibición del aborto de seis semanas en mayo, muchas tuvieron que viajar más lejos que antes, ya que en todo el sureste la mayoría de los estados tienen prohibiciones.

Las pacientes de bajos ingresos y aquellas que carecen de permiso legal para estar en el país tienen más probabilidades de no poder viajar.

En Alabama, el Fondo Yellowhammer, que anteriormente ayudaba a las residentes a pagar el procedimiento, dejó de hacerlo desde que enfrentó amenazas de litigio por parte del estado.

Jenice Fountain, directora ejecutiva de Yellowhammer, dijo que conoció recientemente a una mujer que viajó desde Alabama a la vecina Georgia para hacerse un aborto, pero descubrió que su embarazo estaba demasiado avanzado. Entonces se fue a Virginia, gastó el dinero del alquiler y necesitaba ayuda para no perder su vivienda.

“Estamos haciendo que la gente use cada centavo que tiene para salir de su estado, o que use cada centavo que tiene para tener otro hijo”, dijo Fountain.

Las píldoras son más comunes que las intervenciones

Casi dos tercios de los abortos conocidos el año pasado se realizaron con píldoras en lugar de procedimientos.

Un informe encontró que las píldoras se recetan de forma remota y se envían por correo a unas 6,000 mujeres al mes que viven en estados con prohibiciones del aborto.

Los envían proveedores médicos en estados con leyes destinadas a protegerlos de ser procesados por esas recetas. Las leyes de Colorado, Massachusetts, Nueva York, Vermont y Washington protegen específicamente a los proveedores médicos que recetan las píldoras a pacientes en estados con prohibiciones.

La creciente importancia de las píldoras, que se utilizaban en aproximadamente la mitad de todos los abortos justo antes del fallo Dobbs, se ha convertido en un nuevo campo de la batalla legal por el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud reproductiva.

Este mes, la Corte Suprema rechazó unánimemente un esfuerzo de los opositores al aborto que buscaban revocar o revertir la aprobación de la mifepristona por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), uno de los dos medicamentos que generalmente se usan juntos para abortos con medicamentos.

Es probable que el problema vuelva a aparecer ya que la decisión se basó en una cuestión de forma y no fue sobre el fondo del asunto.

El aborto está en la boleta electoral de 2024

"Este podría ser el último aniversario de Dobbs que celebremos", dijo en una entrevista Kelsey Pritchard, portavoz de Susan B. Anthony Pro-Life America, señalando que si los demócratas ganan la presidencia y recuperan el control de ambas cámaras del Congreso, el derecho al aborto podría consagrarse en la ley.

El tema también se presentará directamente ante los votantes en al menos cuatro estados. En Colorado, Florida, Maryland y Dakota del Sur se votarán enmiendas constitucionales estatales que protegerían o ampliarían el acceso al aborto.

Una medida de Nueva York busca prohibir la discriminación contra alguien que se someta a un aborto. Además, hay intentos de incluir preguntas sobre el acceso al aborto en las boletas electorales de este año en Arkansas, Missouri, Montana, Nebraska y Nevada.

También hay presión para una medida electoral en Arizona, donde la Corte Suprema del estado dictaminó este año que se podía hacer cumplir una prohibición del aborto de 1864. Con la ayuda de algunos republicanos, los demócratas de la Legislatura pudieron derogar esa decisión.

Generalmente, el derecho al aborto se amplía cuando los votantes deciden. En las siete votaciones estatales relacionadas con la política del aborto desde 2022, han ganado las propuestas a favor del derecho a decidir.

Y también en el debate presidencial del jueves

Desde que se anuló Roe, "el movimiento por el derecho al aborto descubrió que a los estadounidenses les importa más de lo que se podría haber previsto", dijo Mary Ziegler, profesora de la facultad de derecho de la Universidad de California en Davis.

Según una encuesta de Fox News publicada el miércoles, el 47% de los votantes considera que el aborto es "extremadamente importante" a la hora de decidir entre Biden y Trump.

Mientras, Donald Trump busca ser vago en la cuestión. Por un lado, insiste en que debe ser una cuestión que decidan los estados, en un aparente intento de no alienar a los votantes, mientras presume de haber nominado a los tres jueces de la Corte Suprema que inclinaron la balanza contra anular Roe vs. Wade.

"Debes seguir tu corazón en este tema, pero recuerda, también debes ganar elecciones", dijo Trump en un mensaje por video a principios de abril.

No ha hecho campaña con ninguna promesa de ilegalizar el aborto mediante legislación federal, como la derecha religiosa le ha presionado para que haga. "Lo mejor que puede hacer si su posición es impopular es no aclararla", dice Ziegler.

Por su parte, los demócratas confían en que su posición a favor del derecho de las mujeres a decidir vuelva a dar réditos electorales y han convertido a la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer en el cargo, en una abanderada del asunto que ha recorrido el país durante meses para movilizar a mujeres y jóvenes.

Todavía depende de los tribunales, incluida la Corte Suprema

El fallo Dobbs y sus consecuencias dieron lugar a numerosas batallas legales, muchas sobre cómo deberían aplicarse las excepciones que lo permitan y han impactado particularmente en mujeres que querían quedar embarazadas pero experimentaron complicaciones que pusieron en peligro su vida.

Un grupo de mujeres que tuvieron graves complicaciones en el embarazo pero a las que se les negó el aborto en Texas presentaron una demanda, alegando que la prohibición estatal es vaga en cuanto a qué excepciones se permiten. La Corte Suprema de Texas, totalmente republicana, no estuvo de acuerdo en un fallo de mayo.

La Corte Suprema también escuchó argumentos en abril sobre la demanda del gobierno federal contra Idaho, que dice que su prohibición de los abortos en todas las etapas del embarazo puede extenderse a las mujeres en emergencias médicas. La administración Biden dice que eso viola la ley federal.

Mientras tanto, jueces de Iowa, Montana, Utah y Wyoming han suspendido las prohibiciones.

Con información de AP y AFP.

