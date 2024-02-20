¿EEUU apoya un cese el fuego en Gaza? Esta es su propuesta al Consejo de Seguridad de la ONU

Video Humo y disparos: las imágenes del asalto israelí al Hospital Nasser en Gaza

Estados Unidos lanzó una propuesta de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU que respaldaría un alto el fuego temporal en Gaza después de anunciar su veto a otra respaldada por los países árabes que exigía un alto el fuego humanitario inmediato en el territorio afectado por la guerra entre Israel y Hamas.

El proyecto de resolución de EEUU, obtenido el lunes por The Associated Press, subraya que un alto el fuego temporal "tan pronto como sea posible" requiere la liberación de todos los rehenes tomados de Israel después del ataque de Hamas el 7 de octubre, y llama al levantamiento de todas las restricciones en la entrega de ayuda humanitaria.

La iniciativa de EEUU sostiene que ambas acciones "ayudarían a crear las condiciones para un cese sostenible de las hostilidades", como se solicitó en una resolución adoptada por el consejo el 22 de diciembre.

La resolución propuesta dice que la ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, donde aproximadamente 1.5 millones de palestinos han buscado refugio, "no debería proceder en las circunstancias actuales".

Advierte además que un mayor desplazamiento de civiles, "incluido potencialmente a países vecinos", en aparente referencia a Egipto, tendría serias implicaciones para la paz y seguridad regionales.

La embajadora de EEUU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo en un comunicado el domingo que Estados Unidos ha estado trabajando en un acuerdo para la liberación de rehenes durante meses y que incluiría un alto el fuego de al menos seis semanas, "desde el cual podríamos tomar el tiempo y los pasos para construir una paz más duradera".

Según Thomas-Greenfield, el presidente Joe Biden ha tenido múltiples llamadas durante la última semana con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los líderes de Egipto y Qatar para impulsar el acuerdo. Qatar dijo el sábado que las conversaciones "no han avanzado como se esperaba".

"Aunque persisten brechas", dijo Thomas-Greenfield, "los elementos clave están sobre la mesa" y sigue siendo la mejor oportunidad para reunir a los rehenes con sus familias y permitir una pausa prolongada en los combates que permitiría que la ayuda vital llegue a los civiles palestinos que la necesitan desesperadamente.

Qué dice la resolución de los países árabes y por qué EEUU la rechaza

En cambio, la resolución respaldada por los países árabes no lograría esos resultados, "e incluso podría ir en contra de ellos", dijo Thomas-Greenfield. "Por esa razón, Estados Unidos no respalda la acción en esta resolución. Si se somete a votación tal como está redactada, no será adoptada".

Se espera que el Consejo de Seguridad vote este martes sobre la resolución respaldada por los países árabes y circulada por Argelia, que representa a las 22 naciones árabes.

Además de un alto el fuego, el borrador argelino, obtenido por AP, también exige la liberación inmediata de todos los rehenes y reitera las demandas del consejo de que Israel y Hamas "cumplan escrupulosamente" con el derecho internacional, especialmente la protección de civiles, y rechaza el desplazamiento forzado de civiles palestinos.

Las naciones árabes, respaldadas por muchos de los 193 países miembros de la ONU, han estado exigiendo un alto el fuego durante meses a medida que la ofensiva militar de Israel en respuesta al ataque de Hamas se ha intensificado, con el número de palestinos muertos superando los 29,000, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que la mayoría son mujeres y niños.

El presidente del Grupo Árabe este mes, el embajador de Túnez ante la ONU, Tarek Ladeb, dijo a los periodistas de la ONU el miércoles pasado que unos 1.5 millones de palestinos que buscaron refugio en la ciudad sureña de Rafah en Gaza enfrentan un "escenario catastrófico" si Netanyahu sigue adelante con una posible evacuación de civiles y una ofensiva militar en la zona fronteriza con Egipto..

La resolución argelina también expresa "grave preocupación por la situación humanitaria urgente y en deterioro" en Gaza y reitera el llamado del consejo a un acceso humanitario sin restricciones en todo el territorio, donde los funcionarios de la ONU afirman que una cuarta parte de la población de 2.3 millones se enfrenta a la inanición.

