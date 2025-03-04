En qué se diferencia el discurso del Estado de la Unión con el mensaje que dará Trump al Congreso este martes

Video Lo mejor de Noticias Univision de la mañana | martes 4 de marzo de 2025

La Constitución de los Estados Unidos lo establece claramente en el Artículo II, Sección 3: El presidente, “de vez en cuando, dará al Congreso información sobre el estado de la Unión y recomendará para su consideración las medidas que considere necesarias y convenientes”.

Pero el discurso sobre que dará esta noche el presidente ante el Congreso es algo diferente, técnicamente, al Estado de la Unión, aunque ambos son ceremonias similares que incluyen una transmisión televisada en horario estelar, es una tradición mucho más reciente.

PUBLICIDAD

La más notable diferencia es la nomenclatura: el gobierno de Trump, en lugar de llamarlo estado de la Unión, ha decidido llamarlo "mensaje al Congreso".

El estado de la Unión generalmente analiza la gestión de un presidente en el año anterior y Trump solo lleva poco más de un mes en el cargo.

Ambos presentan planes de gobierno y las expectativas de los presidentes para su gestión en el año que continuará.

¿Quién pronunció el primer discurso sobre el Estado de la Unión?

George Washington, el 8 de enero de 1790 en Nueva York.

¿Tiene que ser un discurso?

No. El 8 de diciembre de 1801, Thomas Jefferson envió copias escritas a ambas cámaras del Congreso para que las leyeran los secretarios de cada cámara. Jefferson quería simplificar lo que creía que era una imitación aristocrática del discurso del monarca británico desde el trono, que consideraba inadecuado para una república. La práctica de enviar copias escritas al Congreso continuó durante más de un siglo.

Más tarde, Woodrow Wilson retomó la tradición de pronunciar el mensaje en persona el 8 de abril de 1913. También se le atribuye haber transformado el discurso de un informe sobre la actividad del poder ejecutivo a un modelo para la agenda legislativa del presidente para el año.

¿Cuándo pasó a ser conocido como el discurso del Estado de la Unión?

Franklin D. Roosevelt aplicó la frase constitucional “Estado de la Unión” tanto al mensaje como al evento. A partir de entonces se convirtió en la terminología popular.

PUBLICIDAD

Según el Congressional Research Service, algunos presidentes “han optado por no pronunciar un discurso sobre el estado de la Unión en enero pasado, antes de dejar sus cargos, o en el año en que asumieron el cargo”.

Pero 1981, el presidente saliente Jimmy Carter entregó un mensaje escrito al Congreso el 16 de enero, y el recién inaugurado presidente Ronald Reagan pronunció un discurso oral en una sesión conjunta del Congreso el 18 de febrero.

Reagan inició así una nueva tradición: su discurso ante el Congreso el año de su toma de posesión no fue explícitamente un discurso sobre el Estado de la Unión.

¿Cómo se ha visto afectado el discurso por la tecnología?

Calvin Coolidge pronunció el primer discurso emitido por radio en 1923. El discurso de Harry Truman en 1947 fue el primero transmitido por televisión.

Lyndon B. Johnson reconoció la importancia de tener una audiencia nacional cuando trasladó el discurso de media tarde a las 9 pm en 1965 para atraer al mayor número de espectadores de televisión.

El discurso de George W. Bush de 2002 fue el primero disponible como transmisión en vivo en el sitio web de la Casa Blanca.

¿Hay un discurso sobre el Estado de la Unión cada año?

No. Los presidentes recientes: Reagan en 1981, George H.W. Bush en 1989, Bill Clinton en 1993, George W. Bush en 2001, Barack Obama en 2009, Trump en 2017 y Biden en 2021, no pronunciaron un discurso oficial sobre el estado de la Unión en su primer año en el cargo.

Y es que se habría producido poco después de sus discursos inaugurales. Sin embargo, muchos de ellos todavía dieron un importante discurso ante el Congreso poco después de su toma de posesión.

PUBLICIDAD

¿Siempre se ha entregado en persona desde que Wilson lo reanudó?

No. Truman envió su mensaje final impreso, al igual que Eisenhower en 1961 y Carter en 1981. Mientras Eisenhower se recuperaba de un ataque cardíaco en 1956, preparó un resumen filmado de siete minutos del mensaje desde su retiro en Key West, Florida, que fue transmitido a nivel nacional. Richard Nixon envió un mensaje impreso en 1973; su personal dijo que un mensaje oral habría llegado demasiado pronto después de su segundo discurso inaugural.

¿Qué presidentes no pronunciaron un mensaje sobre el Estado de la Unión?

William Henry Harrison, que murió 32 días después de su toma de posesión en 1841, y James A. Garfield, que fue asesinado en 1881 después de 199 días en el cargo.

Mira también: