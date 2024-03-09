Cambiar Ciudad
Joe Biden

Biden lamenta haber dicho "ilegal" en el Estado de la Unión para referirse a un indocumentado acusado de un asesinato

El presidente Joe Biden, dijo este sábado que lamenta haber usado la palabra "ilegal" para describir a un inmigrante indocumentado durante su discurso sobre el estado de la Unión. "Se trata de personas indocumentadas. No debería haber utilizado ilegal", afirmó el mandatario en una entrevista con MSNBC.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Seguridad fronteriza, economía y libertad reproductiva: lo destacado del discurso del Estado de la Unión de Biden

El presidente Joe Biden, dijo este sábado que lamenta haber usado la palabra "ilegal" para describir a un inmigrante indocumentado durante su discurso sobre el estado de la Unión, lo que suscitó críticas de miembros de su propio partido.

" Se trata de personas indocumentadas. No debería haber utilizado ilegal", afirmó el mandatario en una entrevista con la cadena MSNBC.

Biden recordó que, durante su discurso pronunciado el jueves ante las dos cámaras del Congreso, resaltó las diferencias entre sus políticas y las del expresidente Donald Trump.

"Hablé de las diferencias entre Trump y yo. Uno de los aspectos que mencioné fue la cuestión fronteriza y cómo él se refiere a estas personas, diciendo que envenenan la sangre", explicó Biden.

"Yo no voy a tratar a nadie de manera tan irrespetuosa. Mire, ellos son quienes han construido nuestro país. Son la razón por la que nuestra economía está creciendo. Y sí debemos controlar la frontera, hacerlo de una manera más ordenada, pero no comparto su visión para nada", añadió.

El incidente ocurrió el jueves cuando Biden respondió improvisando a los gritos de la congresista republicana de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, quien lo interrumpió mientras pronunciaba su discurso sobre el estado de la Unión.

La legisladora pidió a Biden que dijera el nombre de Laken Riley, una estudiante de Georgia asesinada por un inmigrante venezolano, a lo que el presidente respondió diciendo: "Laken Riley era una joven inocente que fue asesinada por un inmigrante ilegal. Es cierto. Pero, ¿cuántas de las miles de personas asesinadas lo son por inmigrantes ilegales?".

Críticas y desconcierto tras palabra usada por Biden

El uso del término "ilegal" generó críticas por parte de legisladores del Partido Demócrata, al que pertenece Biden. Por ejemplo, el congresista demócrata Chuy García, nacido en México, se declaró "profundamente decepcionado por escucharle usar la palabra ilegal".

Además, el legislador Joaquín Castro opinó que el lenguaje de Biden fue "peligrosamente cercano" al utilizado por Trump, quien se refería a los migrantes como "ilegales".

Al día siguiente, la Casa Blanca defendió a Biden, destacando la "compasión" que ha guiado las políticas migratorias del presidente, según dijo su portavoz, Karine Jean-Pierre, en un encuentro con un reducido grupo de periodistas de distintos medios.

La campaña de Biden también instó el viernes a contextualizar el comentario del presidente y a compararlo con las políticas que Trump ha prometido implementar si regresa a la Casa Blanca y que van desde deportaciones masivas a la construcción de centros gigantes para detener a migrantes indocumentados.

Relacionados:
Joe BidenEstado de la UniónInmigraciónDonald Trump

