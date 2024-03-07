Lo que se juega Biden en su discurso del Estado de la Unión

El discurso del Estado de la Unión que pronunciará Joe Biden este jueves ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos puede convertirse en la alocución más importante de la larga historia política del actual presidente.

Biden, quien a los 81 años de edad aspira a un segundo periodo en la Casa Blanca, pronunciará su tercer discurso enfrentado dos exigencias fundamentales para su esfuerzo de reelección: dar a conocer los logros de su gestión y disipar dudas sobre su aptitud física y mental para dirigir los destinos de Estados Unidos por cuatro años más.

El récord que Biden necesita dar a conocer

Biden y sus partidarios han expresado frustración por la percepción del público en relación a sus logros, por lo que se espera que el presidente utilice esta oportunidad, en la que millones de estadounidenses lo verán y escucharán a la vez, para promover lo que consideran son los cuantiosos éxitos de su gobierno.

Según encuestas recientes los votantes parecen favorecer al expresidente Donald Trump sobre Biden en el manejo de la economía y muestran un alto nivel de desaprobación de la gestión del presidente cuando para la campaña de Biden los logros de su gobierno, con crecimiento económico récord y niveles históricos de empleo, debería tener el efecto contrario.

Se espera que Biden hablé de Estados Unidos como un país en medio de un gran resurgimiento, destacando los logros de la ley bipartidista de infraestructura, que ha ayudado a mejorar carreteras, puentes y ferrocarriles en todo el país, y ha promovido la creación de empleos.

De igual manera se espera que Biden hable del récord de ley bipartidista CHIPS que dedica millones de dólares para la promoción de la fabricación de semiconductores en territorio estadounidense, disminuyendo la dependencia de estos importantes componentes fabricados en lugares como Corea del Sur, Taiwán y China.

Entre otras de las medidas populares que Biden destacará en el discurso están su plan para acabar con las tarifas basura que los bancos cobran a sus clientes y las disposiciones para reducir el costo de los medicamentos recetados, según dijo un funcionario de la Casa Blanca al medio especializado The Hill.

Según el funcionario, Biden también promoverá sus esfuerzos en aumentar los impuestos a los estadounidenses más ricos y las grandes corporaciones y, más allá del plano económico, hablará de sus esfuerzos por proteger la democracia de la amenaza que -asegura- representa Trump, sus esfuerzos por proteger el medio ambiente, garantías al tratamiento de la salud reproductiva de los estadounidenses y la defensa de sus derechos reproductivos, y el enfoque en su agenda de unidad, que incluye la investigación para una cura del cáncer, la protección de los niños frente a la tecnología, la ayuda a los veteranos y el combate al tráfico y consumo de fentanilo.

La importancia de la imagen del presidente

Pero más allá de sus logros y planes para un segundo término, para el presidente es muy importante también la manera como el público perciba su desempeño mientras pronuncia el importante discurso del Estado de la Unión.

Biden se dirigirá a la nación en un momento en que enfrenta crecientes preocupaciones y críticas relacionadas a su edad y aptitud mental, un problema con el que pocos presidentes han tenido que lidiar en el pasado.

Según una reciente encuesta del New York Times/Siena College la mayoría de los votantes perciben a Biden como “simplemente demasiado viejo” para ser un presidente eficaz.

Cualquier error, tambaleo o confusión que en otras circunstancias podría pasar por desapercibido o ser destacado con reseñas anecdóticas, podría convertirse en el punto focal de la noche, eclipsando el énfasis del presidente en sus logros y planes futuros.

“Por supuesto que su vitalidad está al frente y al centro”, dijo a Politico el director del centro de estudios liberales del Center for American Progress y ex funcionario del gobierno de Obama, Patrick Gaspard, añadiendo que “por mucho esfuerzo que se ponga en el contenido del discurso a la larga“la gente no recordará lo que dijo, pero sí cómo los hizo sentir”.

Más allá de la edad de Biden y de los logros de su gobierno

Biden utilizará el discurso del Estado de la Unión, como el primer hito en el camino a su reelección presentando sus razones para entrar en la contienda presidencial de 2024, definiendo la elección de noviembre como una opción entre continuar el progreso alcanzado en sus primeros cuatro años de gobierno o la amenaza existencial que según el presidente representaría el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Es posible que Biden responsabilice directamente a Trump, quien después del retiro de su rival Nikki Haley es ya el nominado presidencial presunto de su partido, por el fracaso del proyecto de ley de seguridad fronteriza y por retrasar peligrosamente la ayuda a los aliados de Estados Unidos como Ucrania y Taiwán, y al Partido Republicano por seguirlo ciegamente.

Más allá de las preocupaciones por su edad y de la necesidad de promover los logros de su gobierno, Biden enfrenta una creciente frustración entre el electorado joven, crucial en su esfuerzo de reelección, por el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra en Gaza.

En los últimos días el gobierno de Biden ha enfatizado su descontento por la terrible situación en Gaza al punto que la vicepresidente Kamala Harris la calificó de “catástrofe humanitaria”, por lo que se espera que Biden hable sobre el tema en su discurso.

Biden también enfrenta frustración entre los votantes latinos que dicen que los logros de su gobierno en materia económica han hecho poco para beneficiarlos y cuyos votos son necesarios para mantener la coalición de votantes que lo llevó a la Casa Blanca, por lo que probablemente hable de planes futuros en materia económica que apunten a beneficiarlos como comunidad.

El discurso del Estado de la Unión 2024 tendrá lugar el jueves 7 de marzo a las 9:00 pm y podrá ser visto en vivo en línea a través de Univision Noticias donde estaremos cubriendo en vivo todos los acontecimientos relacionados a este importante evento.