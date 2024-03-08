"Ilegal": ¿fue un error o una palabra calculada de Biden?

Video Interrumpen a Biden durante su discurso para recordar el caso de la joven estudiante asesinada en Georgia

El presidente Joe Biden habló por cerca de una hora en el Estado de la Unión. Pero una palabra, una palabra muy específica, llamó la atención de muchos: "ilegal".

Fue cuando Biden mencionó la muerte de la estudiante de enfermería de Georgia, Laken Riley, y se refirió al inmigrante venezolano acusado de matarla como un “ilegal”.

Ocurrió cuando el presidente tuvo un tenso intercambio con la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia que estaba vestida con un gorro rojo que decía Make America Great Again, el eslogan del expresidente Trump, y unos pines con el nombre de la estudiante asesinada y una camiseta que decía "di su nombre".

Greene gritó el nombre de la joven y Biden detuvo su discurso brevemente para responder.

“Laken Riley... una joven inocente que fue asesinada por un ilegal, así es. ¿Pero cuántos miles de personas están siendo asesinadas por ilegales?", respondió Biden, a Greene cuando esta lo interrumpió.



Biden sostenía un prendedor con el nombre de Riley y usó la palabra "ilegal" para referirse al acusado. Se trata de un lenguaje que los demócratas han quitado mayormente de sus referencias a los inmigrantes que entran ilegalmente a EEUU y que los republicanos suelen preferir.

Pronto, el presidente volvió a instar a aprobar el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que los republicanos de la Cámara de Representantes declararon "muerto" antes de llegar al pleno, en buena parte porque Donald Trump presionó para truncarlo.

Biden dirigió después unas palabras a los padres de la víctima: "Mi corazón está con ustedes, ya que yo mismo perdí un hijo. Lo entiendo".

¿"Ilegal" o "indocumentado"?: lo explica el editor de Inmigración de Univision, Jorge Cancino

El editor senior de Inmigración de Univision Noticias Digital, Jorge Cancino, explicó la disputa sobre el término para referirse a las personas que llegan al país de forma ilegal.

"Es una vieja pelea", apunta. "La ley se refiere como 'Ilegal' a los extranjeros que entran sin autorización al país. Pero los demócratas, desde la batalla por la reforma (migratoria) en 2005, sostienen que la presencia indocumentada no constituye una falta criminal, sino civil. Por tanto, no deberían ser llamados ilegales", detalló Cancino.



" El expresidente Barack Obama no quiso cambiar el término, pero se abstuvo de llamarlos 'ilegales'. Trump recuperó el término. Pero Biden, cuando llegó a la Casa Blanca, marcó una diferencia al llamarlos ' no ciudadanos'. Pues ahora, tres años después, Biden se refiere a un (inmigrante) que (presuntamente) cometió un crimen, como un 'ilegal'".

¿Fue un desliz de Biden la palabra 'ilegal'?: lo analiza el editor de Política de Univision, Carlos Chirinos

El editor senior de Política de Univision Noticias Digital, Carlos Chirinos, analiza que puede haber detrás de la decisión del presidente Biden de usar esa palabra en el que se podría decir que es su discurso más importante, siendo 2024 un año electoral.

"Creo que lo que podría parecer un desliz del presidente al decir 'ilegal' sin titubeo en vez de 'indocumentado', como presumiblemente habría dicho un demócrata, indica cómo está el nivel de discusión migratoria. Es posible que no haya sido un desliz, es posible que haya sido una palabra calculada", detalla el editor.



¿Por qué? Es probable que el presidente "quisiera demostrar con eso que va en serio cuando habla del combate a la inmigración indocumentada. Que no es nada más un tema semántico", apunta. "Eso lo pone de malas con los grupos de defensa de derechos de los inmigrantes y lo pone de malas con partes de su propio partido que no les ha gustado que el presidente se refiriera así a inmigrantes indocumentados".

"Pero Biden (con el uso de la palabra 'ilegal') probablemente le está hablando a un público más allá del partido. A un público que tal vez quedó huérfano con la salida de Nikki Haley tras su fallida campaña por la nominación republicana. A un público conservador moderado que toma muy en serio el tema de la inmigración también y al cual quiere atraer para apuntalar su coalición política de cara a las elecciones presidenciales".