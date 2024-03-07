Cómo ver el Discurso del Estado de la Unión del presidente Biden por Univision

Video En un minuto: Biden da su tercer discurso del Estado de la Unión mientras prepara la revancha con Trump

Para el tercer Discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden, este jueves 7 de marzo, Noticias Univision ha desplegado un equipo inigualable de reporteros, comentaristas y analistas políticos, junto con los presentadores hispanos de mayor confianza del país, para ofrecer una cobertura completa en sus diferentes canales y plataformas.

Tercer Discurso del Estado de la Unión de Joe Biden, marzo 2024.

En ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision.

PUBLICIDAD

Horarios:

7 p.m. ET en el canal de noticias en vivo, Noticias 24/7.

8 p.m. ET con Línea de Fuego: Estado de la Unión Watch Party, una edición especial del programa político del servicio de streaming para ofrecer a los espectadores una previa del mensaje presidencial, seguido de un watch party virtual en vivo con reacciones del panel bipartidista del programa.

Primetime Noticias 24/7 una edición especial que ofrecerá todo el contexto que rodea el discurso presidencial a la nación.

La noche concluye con un post-show interactivo en el que se debaten todos los temas candentes del discurso del presidente Biden y la respuesta republicana.

En

TV

8:50 p.m. ET La cobertura del Noticiero Univision comenzará directamente con el discurso presidencial, que será traducido al español y transmitido en vivo por Univision. Inmediatamente después se transmitirá la Respuesta Republicana, junto con todas las reacciones inmediatas directamente desde el Capitolio, junto a un profundo análisis y debate de un panel bipartidista.

Jorge Ramos, Ilia Calderón y Enrique Acevedo co-presentan la Edición Especial del Estado de la Unión y la Respuesta Republicana de Noticiero Univision.

Elian Zidan verificará los hechos del Discurso a la Nación sobre el Estado de la Unión 2024 y la Respuesta Republicana a lo largo de la noche EL DETECTOR.

En UnivisionNoticias.com y nuestras plataformas digitales

PUBLICIDAD

Blog en vivo con información minuto a minuto del discurso y la respuesta republicana.

elDetector estará verificando el discurso presidencial y las declaraciones de refutación de los partidos en busca de veracidad y credibilidad.

Y al terminar, se ofrecerá un análisis del mensaje y selección de los mejores momentos del mensaje presidencial.

El discurso será transmitido en las diferentes plataformas digitales de Univision Noticias @UniNoticias

YouTube

Facebook.com/UnivisionNoticias

X (antes Twitter)

Instagram

TikTok

Apps