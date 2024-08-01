El tenso encuentro de Trump con periodistas afroestadounidenses y sus polémicos comentarios sobre Kamala Harris

Video 2 declaraciones falsas y racistas de Trump y la respuesta de Kamala Harris

No había pasado ni un minuto desde que el magnate de los negocios y candidato republicano a la presidencia Donald Trump se sentó en el sillón de la Conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago, que las cosas comenzaron a calentarse en la entrevista que tuvo con periodistas afroestadounidenses.

Desde la primera pregunta Trump respondió molesto a Rachel Scott periodista de ABC News, acusándola de haberle dado una “introducción muy grosera”.

PUBLICIDAD

Y es que Scott comenzó la entrevista diciendo: “Voy a empezar con el elefante en la habitación, mucha gente piensa que no es apropiado que usted esté aquí”.

Además, le recordó entonces una serie de comentarios e incidentes de tinte racista en los que se ha visto involucrado el republicano, como cuando dijo que el expresidente Barack Obama no había nacido en EEUU, lo que no es cierto.

Luego le mencionó el incidente de julio de 2019, cuando se refirió a varias congresistas de raíces extranjeras, sin nombrarlas directamente, en una publicación xenófoba y racista en redes sociales y les dijo que “por qué no regresan y arreglan los lugares totalmente destrozados e infestados de crimen de donde vinieron”.

Scott también le espetó que ha atacado a los fiscales de distrito negros llamándolos animales, así como a los periodistas negros diciéndoles que hacen preguntas estúpidas y finalmente le recordó que tuvo una cena con un supremacista blanco.

De ahí en adelante la entrevista se fue a pique y un Trump cada vez más molesto dijo una serie de comentarios incendiarios. Aquí te enlistamos algunos de ellos.

“He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln”

Tras darle un breve recorrido por sus propios comentarios racistas, Scott soltó la primera pregunta para Trump.

“Ahora que busca el voto de la comunidad negra, ¿cómo pueden confiar los votantes negros en usted después de haber usado un lenguaje como ese?”, dijo la periodista de ABC.

Trump inmediatamente se puso a la defensiva, alegando que nunca le habían hecho esa pregunta de una manera tan descortés.

PUBLICIDAD

“Ni siquiera me dijiste ‘hola, ¿cómo estás?’. ¿Estás con ABC?, porque pienso que ellos son una red de noticias falsas”, dijo el expresidente.

“Creo que es deplorable”, dijo Trump. “Vine aquí con buen espíritu. Amo a la población negra de este país. He hecho mucho por la población negra de este país”, agregó mientras se escuchaban algunas risas en el fondo.

“Creo que fue una introducción muy grosera, no sé por qué harías algo así”, insistió nuevamente Trump que se quejó durante varios minutos de que le prometieron que se encontraría con su oponente demócrata y Kamala Harris no asistió al evento, por lo que dijo que lo llevaron “con falsas promesas”, además de que el evento comenzó una media hora tarde debido por problemas técnicos.

“Creo que es una pregunta muy sucia”, volvió a quejarse el republicano que procedió a enlistar una serie de medidas implementadas durante su gobierno y terminó diciendo: “He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln”.

"¿Es india o es negra?": Trump cuestiona las raíces de Kamala Harris

La situación ya de por sí tensa empeoró luego de que Scott cuestionó a Trump por qué sus simpatizantes y algunos republicanos han dicho que Harris está en su cargo como cuota de diversidad e inclusión (DEI, en ingés).

“¿Es una terminología aceptable para usted?”, le preguntó Scott.

Trump, nuevamente molesto le pidió repetidamente a Scott que definiera DEI a pesar de que ella ya le había dicho que se trababa del acrónimo de "diversidad, equidad e inclusión" y entonces lanzó un comentario racista como respuesta.

PUBLICIDAD

" No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se hizo negra y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que, no sé, ¿es india o es negra?", dijo Trump mientras de fondo se escuchaban abucheos en el público.

"Ella era india de pies a cabeza y de repente cambió y se volvió una persona negra", aseguró el magnate republicano en el panel. “Yo respeto ambas, pero ella no lo hace”, agregó.

Trump le dijo a Scott que continuaba hablándole en un tono hostil y desagradable, cuando ella le insistió en que respondiera la pregunta de si él creía que la nominación de Harris se debía a un tema de inclusión.

“Realmente no lo sé, puede ser”, dijo Trump molesto.

Los “empleos para negros” volvieron a la conversación

Visiblemente incómodo por las preguntas de Scott, Trump cambió repentinamente de tema diciendo que anteriormente había tenido una entrevista con Harris Faulkner, una presentadora afroestadounidense de Fox News.

Faulkner, entonces salió al rescate del presidente y le preguntó que cuál era su mensaje día en la convención.

A lo que respondió haciendo sus típicos comentarios sobre los migrantes en la frontera y volvió a repetir una cuestionada frase que dijo en el primer debate presidencial, de que los migrantes venían a tomar los “trabajos de los negros”.

“¿Qué es un trabajo de negros?”, espetó Scott.

Trump respondió diciendo que “un trabajo negro es cualquiera que tenga un trabajo”, despertando las quejas entre el público de la sala, mientras el republicano insistía en que los migrantes están invadiendo EEUU y tomando los trabajos de 16 o 17 millones de personas, sin justificar de donde obtuvo esa cifra.



Repitió su discurso, que tampoco tiene fundamento, que todos esos migrantes vienen de instituciones mentales, cárceles y son miembros de pandillas.

PUBLICIDAD

Cuestionado por Faulkner sobre “¿cuál es su plan para la comunidad negra cuando se trata de dinero?”, Trump primero se quejó de que las periodistas estuvieran tan lejos de él que apenas y podía escucharlas y culpó a Scott de las fallas técnicas en el lugar, a pesar de que no era responsabilidad de ella.

“Esta mujer no fue capaz de conseguir un mejor equipo”, dijo el republicano señalando a Scott.

Luego evadió completamente la pregunta quejándose que él y campaña habían organizado todo un plan para competir contra Joe Biden, y luego de que el demócrata se retirara de la contienda tuvieron que reorganizarse.

Trump dice que daría inmunidad a policías que cometan "errores inocentes"

Así continuó el republicano evadiendo las preguntas concretas, como cuando la periodista Kadia Goba, de Semafor, lo cuestionó sobre la inmunidad que Trump ha prometido en su campaña para los policías.

Goba recordó el incidente de este mes en el que un policía mató a tiros a una mujer negra que había llamado al 911 pensando que había un intruso en su casa.

Trump dijo que no sabía mucho del caso, y tras la insistencia de la periodista de si un policía como el que mató a la mujer recibiría la inmunidad que él ha prometido dijo que dependerá de los sindicatos y los departamentos de policía, pero que la inmunidad se dará a aquellos policías que hayan cometido “un inocente error”.

Trump insiste en que indultaría a las personas condenadas por su participación en los disturbios en el Capitolio

Más adelante, Scott preguntó a Trump sobre su promesa de indultar a las personas condenadas por su participación en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y, en concreto, si indultaría a quienes agredieron a agentes de policía.

PUBLICIDAD

Trump respondió: “Por supuesto que lo haría” y dijo: “Si son inocentes, los indultaría”.

Scott señaló que han sido condenados y que, por tanto, no son inocentes.

“Bueno, fueron condenados por un sistema muy, muy duro”, dijo.

En un momento dado, cuando defendía a sus partidarios que entraron en el Capitolio el 6 de enero, dijo: “Nada es perfecto en la vida”.

Trump no coincide con los comentarios de JD Vance sobre las mujeres sin hijos

En la entrevista, Trump también se distanció de su candidato a vicepresidente, JD Vance, por haber criticado que el país esté en manos de mujeres solteras y gente sin hijos.

"Él es una persona muy orientada a la familia (...) yo conozco a gente sin familia que son muy buenos y en muchos casos mejores. No tener familia no significa que haya algo mal contigo", indicó el exmandatario.

Vance ha criticado a Harris por no haber tenido hijos y ha rebajado el hecho de que sea la madrastra de los hijos de su marido, Doug Emhoff.

Mira también: