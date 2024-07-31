Trump dice falsamente que Kamala Harris "se volvió negra" en crudo ataque racial en conferencia con periodistas afroestadounidenses

Video Así se refiere Trump a sus contrincantes políticas si son mujeres: un repaso a sus ataques misóginos

El candidato republicano Donald Trump cuestionó la raza de la vicepresidenta Kamala Harris durante una comparecencia ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago que rápidamente se tornó hostil este miércoles.

El expresidente republicano afirmó que Harris, la primera mujer negra y estadounidense de origen asiático que ocupa el cargo de vicepresidenta, en el pasado solo había promocionado su herencia india.

"No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se hizo negra y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que, no sé, ¿es india o es negra?". dijo Trump durante su intervención en la convención anual del grupo.

"Ella era india de pies a cabeza y de repente cambió y se volvió una persona negra", aseguró el magnate republicano en el panel.

Kamala Harris nació de un padre jamaicano y de madre india. Es la primera mujer negra y del sur de Asia que aspira a la presidencia de EEUU. La vicepresidenta se autodefine como una "mujer negra".

La demócrata, de 59 años, se zambulló a la campaña por la Casa Blanca de noviembre con el respaldo del presidente Joe Biden después de que este abandonara la carrera por la reelección.

Esto respondió Kamala Harris y la Casa Blanca a los comentarios de Trump

Tras conocerse las declaraciones del republicano en las que aseguró que Harris "se volvió negra de repente" para ganar votos de los afroamericanos, el director de comunicaciones de la demócrata publicó un comunicado acusando a Trump de dividir al país.

“La hostilidad que Donald Trump mostró hoy en el escenario es la misma hostilidad que ha mostrado a lo largo de su vida, a lo largo de su mandato y a lo largo de su campaña presidencial, mientras busca recuperar el poder e infligir su dañina agenda Proyecto 2025 al pueblo estadounidense”, dijo Michael Tyler.

“Trump lanzó ataques personales e insultos a los periodistas negros de la misma manera que lo hizo durante toda su presidencia, mientras fallaba a las familias negras y dejaba a todo el país cavando para salir de la zanja en la que nos dejó. Donald Trump ya ha demostrado que no puede unir a Estados Unidos, así que intenta dividirnos” agregó.

En el comunicado Tyler también expresó que el incidente de hoy es “simplemente una muestra del caos y la división” que experimentará el país en caso de elegir a Trump en las próximas elecciones.

El equipo de la demócrata insistió en que el republicano asista al debate presidencial que estaba programado. “Lo único que tiene que hacer Donald Trump es dejarse de juegos y presentarse al debate del 10 de septiembre”, escribió Tyler.

Mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció inmediatamente los comentarios, calificándolos de "insultantes". "Nadie tiene derecho a decirle a alguien cómo se identifica", dijo.

Atacar la raza de los candidatos oponentes es una estrategia de Trump

Trump ha atacado repetidamente a sus oponentes y críticos por motivos raciales.

El magnate saltó a la fama en la política republicana propagando falsas teorías según las cuales el presidente Barack Obama, el primer presidente negro de la nación, no había nacido en Estados Unidos.

El “Birtherismo”, como llegó a conocerse a las teorías del lugar de nacimiento de Obama, fue solo el comienzo de la historia de Trump cuestionando las credenciales y cualificaciones de los políticos negros.

Durante las primarias republicanas de este año, se refirió una vez a la exembajadora ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, hija de inmigrantes indios, como “Nimbra”.

“He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln”, dice Trump

La comparecencia de Trump este miércoles subió de tono de inmediato, con el expresidente enfrentándose a la entrevistadora Rachel Scott, de ABC News, y acusándola de haberle hecho una “introducción muy grosera” con una dura primera pregunta sobre sus críticas pasadas a los negros y a los periodistas negros, su ataque a los fiscales negros y la cena que tuvo en su club de Florida con un supremacista blanco.

“Me parece vergonzoso que haya venido aquí con buen ánimo. Amo a la población negra de este país, he hecho mucho por la población negra de este país”, dijo Trump.

Trump prosiguió sus ataques contra la cadena de Scott, ABC News, de la que ha venido sosteniendo que no debería acoger el próximo debate presidencial, a pesar haber estado de acuerdo anteriormente.

La interacción de Trump con los periodistas afroamericanos en Chicago fue especialmente acalorada, pues el candidato republicano acusó varias veces a uno de los reporteros de difundir "noticias falsas".

En otro momento Trump dijo: “He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln”.

El público respondió con una mezcla de abucheos y algunos aplausos.

