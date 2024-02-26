Biden y Trump visitarán la frontera sur esta semana el mismo día

Video Te explicamos las consecuencias del fracaso del acuerdo bipartidista sobre inmigración en el Senado

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, los probables candidatos de los dos grandes partidos en las elecciones de noviembre, visitarán este jueves la frontera entre Estados Unidos y México, evidenciando la importancia del tema migratorio en la campaña electoral 2024.

Biden viajará a Brownsville, Texas, mientras que Trump planea ir a Eagle Pass, según indicaron fuentes de ambas campañas de manera separada y que fueron citadas por CNN y el diario The New York Times.

Biden sigue considerando firmar una orden ejecutiva para restringir la capacidad de los migrantes de buscar asilo en la frontera sur, si cruzaron ilegalmente.

Esta iniciativa surgió tras la negativa del Congreso de aprobar un plan de seguridad fronteriza que iba acompañado de fondos para la guerra en Ucrania.

La campaña electoral se va a la frontera

Se espera que Trump insista en su idea de que el aumento del flujo de inmigrantes en grandes ciudades como Nueva York, Chicago y Denver se debe al continuo cruce de personas por la frontera sur, pese a que un plan para frenarlo no contó con su apoyo e influenció a un amplio sector de republicanos en el Congreso a no aprobarlo.

Cercanos colaboradores del presidente Biden afirman que la oposición republicana al plan de seguridad fronteriza permitió que la Casa Blanca acusa a los republicanos de simplemente jugar a la política en la frontera con fines electorales y no lograr aliviar la crisis.

Incluso el propio presidente reconoció que la frontera sur es un caos debido a que la Patrulla Fronteriza “no tienen el personal” suficiente para atajar el flujo ilegal de migrantes, situación que hubiese mejorado con la aprobación de fondos para contratar a más patrulleros y que estaban incluidos en el plan bipartidista que sectores republicanos cercanos a Trump rechazaron hace unas semanas.

En todo caso, la orden ejecutiva que Biden está considerando busca cerrar la frontera a los recién llegados si el flujo supera los 5,000 migrantes por día durante un plazo de siete días seguidos o si supera más de 8,500 en un solo día.

Esta medida, junto a cambios sobre cómo el gobierno podría limitar las peticiones de asilo en la frontera, enfrenta serios desafíos legales, pero el gobierno al menos intenta mandar un mensaje a la opinión pública de que trabaja en iniciativas para atacar el problema de la inmigración indocumentada.

El gobierno de Biden también estudia la posibilidad de implementar una autoridad nacional de deportación en la frontera y elevar el estándar legal para las entrevistas de miedo creíble, requisito clave en el inicio de un reclamo de asilo en la frontera.

En todo caso, según CNN y The New York Times, funcionarios dentro del gobierno de Joe Biden han estado revisando la acción que suspendería temporalmente el derecho a solicitar refugio a cualquiera que pise suelo estadounidense.

La vieja autoridad que intentan reactivar

No está claro el rumbo de esta propuesta ya que implicaría el uso de una autoridad conocida como 212 f entre los puertos de entrada para intentar restringir los cruces ilegales de la frontera.

La Sección 212 f, es una oscura y dormida parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito, que según algunos expertos en leyes, es distinto al que ahora existe.

También otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de ciertos inmigrantes en EEUU si fuera “perjudicial” para el interés nacional.

Durante su administración, el expresidente Donald Trump implementó una política migratoria de 'tolerancia cero'. Menos de una semana después de llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, Trump se estrenó en el cargo con la promulgación de dos órdenes ejecutivas migratorias, una sobre las denominadas jurisdicciones o ciudades santuario y otra sobre la construcción del muro en la frontera con México.