Cambiar Ciudad
Inmigrantes indocumentados

Biden y Trump visitarán la frontera sur esta semana el mismo día

Biden viajará a Brownsville, Texas, mientras que Trump estará en Eagle Pass, según indicaron fuentes de ambas campañas de manera separada y que fueron citadas por CNN y el diario The New York Times.

Univision picture
Por:Univision
Video Te explicamos las consecuencias del fracaso del acuerdo bipartidista sobre inmigración en el Senado

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, los probables candidatos de los dos grandes partidos en las elecciones de noviembre, visitarán este jueves la frontera entre Estados Unidos y México, evidenciando la importancia del tema migratorio en la campaña electoral 2024.

Biden viajará a Brownsville, Texas, mientras que Trump planea ir a Eagle Pass, según indicaron fuentes de ambas campañas de manera separada y que fueron citadas por CNN y el diario The New York Times.

Notas Relacionadas

El cambio a la ley de asilo que dejaría a miles de migrantes desprotegidos en la frontera. Te explicamos

El cambio a la ley de asilo que dejaría a miles de migrantes desprotegidos en la frontera. Te explicamos

Inmigración
6 min

Biden sigue considerando firmar una orden ejecutiva para restringir la capacidad de los migrantes de buscar asilo en la frontera sur, si cruzaron ilegalmente.

PUBLICIDAD

Esta iniciativa surgió tras la negativa del Congreso de aprobar un plan de seguridad fronteriza que iba acompañado de fondos para la guerra en Ucrania.

La campaña electoral se va a la frontera

Más sobre Inmigrantes indocumentados

Cuál será el papel de las Fuerzas Armadas en el plan de deportaciones masivas de Trump
4 mins

Cuál será el papel de las Fuerzas Armadas en el plan de deportaciones masivas de Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
¿Qué propone la candidata Kamala Harris para los inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo?
3:18

¿Qué propone la candidata Kamala Harris para los inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo?

Elecciones en Estados Unidos 2024
3 inmigrantes temen perder toda una vida en EEUU: ¿qué le piden al próximo presidente?
3 mins

3 inmigrantes temen perder toda una vida en EEUU: ¿qué le piden al próximo presidente?

Elecciones en Estados Unidos 2024
En un minuto: Enérgico discurso de Kamala Harris en Washington DC
1:14

En un minuto: Enérgico discurso de Kamala Harris en Washington DC

Elecciones en Estados Unidos 2024
El gobierno de Trump lo separó de su padre en la frontera cuando era niño: cuenta su historia porque teme que se repita
7 mins

El gobierno de Trump lo separó de su padre en la frontera cuando era niño: cuenta su historia porque teme que se repita

Elecciones en Estados Unidos 2024
Biden arremete en contra de Musk y su postura migratoria tras reporte que asegura que trabajó en EEUU ilegalmente
3 mins

Biden arremete en contra de Musk y su postura migratoria tras reporte que asegura que trabajó en EEUU ilegalmente

Elecciones en Estados Unidos 2024
5 claves de la tensa entrevista de Kamala Harris en Fox News
9 mins

5 claves de la tensa entrevista de Kamala Harris en Fox News

Elecciones en Estados Unidos 2024
¿Es legal el llamado de Trump a aplicar la pena de muerte a todo inmigrante que mate a un estadounidense?
5 mins

¿Es legal el llamado de Trump a aplicar la pena de muerte a todo inmigrante que mate a un estadounidense?

Elecciones en Estados Unidos 2024
Qué es la "Operación Aurora", la nueva apuesta de Trump para demonizar a los inmigrantes como estrategia de campaña
3 mins

Qué es la "Operación Aurora", la nueva apuesta de Trump para demonizar a los inmigrantes como estrategia de campaña

Elecciones en Estados Unidos 2024
Harris llama a endurecer las restricciones al asilo para migrantes en su primera visita como candidata a la frontera con México
6 mins

Harris llama a endurecer las restricciones al asilo para migrantes en su primera visita como candidata a la frontera con México

Elecciones en Estados Unidos 2024

Se espera que Trump insista en su idea de que el aumento del flujo de inmigrantes en grandes ciudades como Nueva York, Chicago y Denver se debe al continuo cruce de personas por la frontera sur, pese a que un plan para frenarlo no contó con su apoyo e influenció a un amplio sector de republicanos en el Congreso a no aprobarlo.

Cercanos colaboradores del presidente Biden afirman que la oposición republicana al plan de seguridad fronteriza permitió que la Casa Blanca acusa a los republicanos de simplemente jugar a la política en la frontera con fines electorales y no lograr aliviar la crisis.

Incluso el propio presidente reconoció que la frontera sur es un caos debido a que la Patrulla Fronteriza “no tienen el personal” suficiente para atajar el flujo ilegal de migrantes, situación que hubiese mejorado con la aprobación de fondos para contratar a más patrulleros y que estaban incluidos en el plan bipartidista que sectores republicanos cercanos a Trump rechazaron hace unas semanas.

En todo caso, la orden ejecutiva que Biden está considerando busca cerrar la frontera a los recién llegados si el flujo supera los 5,000 migrantes por día durante un plazo de siete días seguidos o si supera más de 8,500 en un solo día.

Esta medida, junto a cambios sobre cómo el gobierno podría limitar las peticiones de asilo en la frontera, enfrenta serios desafíos legales, pero el gobierno al menos intenta mandar un mensaje a la opinión pública de que trabaja en iniciativas para atacar el problema de la inmigración indocumentada.

PUBLICIDAD

El gobierno de Biden también estudia la posibilidad de implementar una autoridad nacional de deportación en la frontera y elevar el estándar legal para las entrevistas de miedo creíble, requisito clave en el inicio de un reclamo de asilo en la frontera.

En todo caso, según CNN y The New York Times, funcionarios dentro del gobierno de Joe Biden han estado revisando la acción que suspendería temporalmente el derecho a solicitar refugio a cualquiera que pise suelo estadounidense.

La vieja autoridad que intentan reactivar

No está claro el rumbo de esta propuesta ya que implicaría el uso de una autoridad conocida como 212 f entre los puertos de entrada para intentar restringir los cruces ilegales de la frontera.

La Sección 212 f, es una oscura y dormida parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito, que según algunos expertos en leyes, es distinto al que ahora existe.

También otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de ciertos inmigrantes en EEUU si fuera “perjudicial” para el interés nacional.

Durante su administración, el expresidente Donald Trump implementó una política migratoria de 'tolerancia cero'. Menos de una semana después de llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, Trump se estrenó en el cargo con la promulgación de dos órdenes ejecutivas migratorias, una sobre las denominadas jurisdicciones o ciudades santuario y otra sobre la construcción del muro en la frontera con México.

Notas Relacionadas

Cambios a la ley de inmigración en EEUU deben garantizar procesos ordenados y justos, presionan abogados

Cambios a la ley de inmigración en EEUU deben garantizar procesos ordenados y justos, presionan abogados

Inmigración
7 min


Para conseguirlo, Trump recurrió repetidamente a la facultad de la Sección 212 f durante su mandato, incluida su controvertida prohibición de entrada a viajeros procedentes de países de mayoría musulmana.

Relacionados:
Inmigrantes indocumentadosDeportacionesFrontera EEUU MéxicoCongreso de Estados UnidosCongreso de EE.UUAsilo Políticopolíticas de asiloJoe BidenDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD