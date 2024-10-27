El gobierno de Trump lo separó de su padre en la frontera cuando era niño: cuenta su historia porque teme que se repita

Video La ardua labor de un grupo de abogados para reunir a padres e hijos separados en la frontera

Los amigos de Billy, de 16 años, en su escuela secundaria rural en el sur no saben que él fue uno de los miles de niños separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la política de inmigración de 'tolerancia cero' del entonces presidente Donald Trump.

En la escuela, donde juega fútbol americano y soccer, Billy no habla de lo que pasó: a su padre le dijeron hace seis años que Billy iba a ser dado en adopción y temió no volver a verlo.

Como Estados Unidos está en medio de una elección que podría devolver a Trump al poder, Billy quiere que la gente sepa que lo que le sucedió a él y a varios miles de niños todavía tiene repercusiones. Algunas familias no han logrado estar nuevamente juntas y muchas de las que sí lo están en Estados Unidos tienen un estatus temporal y temen que un Trump victorioso lleve a cabo sus prometidas deportaciones masivas.

“Fue algo muy doloroso lo que nos pasó”, dijo Billy, que tenía 9 años en ese momento. No quería que se revelara su nombre completo ni el estado en el que vive por temor a poner en peligro la solicitud de asilo de su familia.

Billy y su padre en un evento de campaña del Partido Demócrata en el que hablaron sobre su experiencia de ser separados tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración de Trump. Imagen Marta Lavandier/AP

Las separaciones familiares, la inmigración y la campaña electoral

Trump ha hecho de sus opiniones sobre inmigración un tema central de su campaña acusando a la administración de Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, su rival demócrata para la presidencia, de no asegurar la frontera sur. Harris no ha centrado su campaña en la inmigración, pero ha criticado la política de 'tolerancia cero' de Trump, una de sus acciones migratorias más polémicas como presidente.

La administración Trump tenía como objetivo procesar penalmente a todos los adultos que cruzaran la frontera ilegalmente. Los padres fueron separados de sus hijos, quienes fueron trasladados a refugios en todo el país.

Trump y su campaña no especificaron si reviviría esta práctica si gana el 5 de noviembre. Anteriormente la ha defendido, incluso afirmando sin pruebas durante una entrevista en Univision el año pasado que “impidió que vinieran cientos de miles de personas”.

“El presidente Trump restaurará sus políticas migratorias efectivas, implementará nuevas medidas drásticas que enviarán una onda expansiva a todos los traficantes criminales del mundo y empleará todos los poderes federales y estatales necesarios para instituir la mayor operación de deportación de criminales ilegales, traficantes de drogas y traficantes de personas en la historia de Estados Unidos”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña de Trump.

Por su parte, la campaña de Harris realizó un evento este mes con niños que fueron separados de sus familias, con el objetivo de poner el foco sobre las políticas de Trump.

Billy, quien habló en el evento, es parte de un grupo de niños que están compartiendo sus historias en videos cortos en las redes sociales para resaltar la política de 'tolerancia cero'. Billy y su padre también han visitado a legisladores en Washington. Aunque no suele contar sus vivencias, el ahora adolescente dijo a la agencia AP que él y los demás están “asegurándose de levantar nuestras voces y compartir nuestras historias” para que algo como esto no vuelva a suceder.

Las familias separadas en la frontera temen que Trump regrese a la Casa Blanca

La mayoría de las familias que fueron separadas hace años están en un limbo legal, con su estatus migratorio incierto. Según un acuerdo anunciado el año pasado entre las familias y la administración Biden, tienen dos años para solicitar asilo bajo un proceso más favorable.

A medida que se acercan las elecciones, los defensores dicen que han escuchado a familias que fueron separadas expresar temores de que Trump, si es elegido, cumpla sus promesas de deportar a millones de personas.

“Las familias a las que ayudamos están asustadas y tienen muchas preguntas sobre lo que significaría para ellas una nueva administración de Trump”, dijo Anilú Chadwick Soltes, directora pro bono de Together & Free, una organización lanzada en 2018 en respuesta a la política de 'tolerancia cero'. El grupo trabaja para ayudar a las familias separadas.

El acuerdo de 2023 prohibió a las futuras administraciones utilizar la separación familiar como una política generalizada hasta 2031. Pero los defensores tienen sus temores.

Christie Turner-Herbas, asesora principal de Kids in Need of Defense, dijo que le preocupa que se exploten las excepciones y que tiene que haber voluntad política para hacerla cumplir.

Qué incluyó la política de 'tolerancia cero' de Donald Trump

La política de la administración Trump se desvió de la práctica general de mantener juntas a las familias con niños cuando llegan a la frontera sur. El objetivo era disuadir a la gente procesando penalmente a todo aquel que cruzara la frontera de forma irregular. En el caso de las familias, se procesó a los padres. Los niños, que no pueden ser detenidos, fueron tratados como menores no acompañados y transferidos a refugios.

Después de una protesta, Trump dijo el 20 de junio de 2018 que ponía fin a la política. Seis días después, un juez ordenó al gobierno que reuniera a las familias, miles de las cuales habían sido separadas. Las agencias no tenían sus sistemas informáticos correctamente vinculados, lo que dificultaba la reunificación. Muchos padres fueron deportados, lo que complicó la situación.

Cuando Biden asumió la presidencia creó un grupo de trabajo para reunir a las familias. Basándose en los esfuerzos de los grupos que habían demandado a la administración Trump, el grupo de trabajo identificó que unos 5,000 niños habían sido separados y que, según los registros disponibles, alrededor de 1,400 no habían sido devueltos a sus familias.

Algunos están en proceso. Se cree que otros se han reunido en Estados Unidos, pero no se han presentado, posiblemente por temor a la interacción con el gobierno. En otros casos, no existe información de contacto válida y por eso la búsqueda continúa.

Los esfuerzos para reunir a las familias separadas bajo el gobierno de Trump

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó una demanda contra la administración de Trump que ayudó a poner fin a la separación de familias, sitúa el número de niños separados cerca de los 5,500.

Lee Gelernt, abogado principal de esa demanda, dijo que la ACLU estima que hasta 1,000 familias siguen separadas. “Algunos niños pequeños han pasado casi toda su vida sin sus padres”, declaró.

El grupo de trabajo tiene un sitio web donde las familias pueden registrarse para reunirse y trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones para ayudar a esas familias con procesos como obtener un pasaporte para venir a Estados Unidos. El director del grupo de trabajo ha viajado a los países de origen de las familias para hacer anuncios de radio en busca de los padres.

Los grupos de defensa también han sido fundamentales. Justice in Motion, que trabaja con defensores en México y América Central para rastrear a los padres, utiliza una última dirección conocida y habla con vecinos, negocios locales, hospitales, escuelas, cualquiera que pueda saber dónde está esa persona. Pero están atrapados con un registro deficiente que ahora está desactualizado, dijo Nan Schivone, directora legal de la organización.

Las secuelas de la separación de familias en la frontera

Las familias y los niños separados han luchado con las persistentes secuelas de aquel trauma.

Para Efraín, de 22 años, hubo culpa. Contó que su padre no quería traerlo a Estados Unidos en 2018, pero él insistió. Cuando finalmente los separaron, se preguntó si habría sido mejor que su padre hubiera estado solo.

Su padre fue enviado de regreso a Guatemala. Efraín, que no quiso que se usara su nombre completo porque teme las repercusiones, fue colocado en un refugio para niños no acompañados durante aproximadamente cinco meses.

Su padre tiene diabetes y Efraín estaba preocupado por su salud. Cuando pudieron hacer una videollamada después de que Efraín salió del refugio, notó a su padre mucho más delgado.

Tres años después, se reunieron en el aeropuerto de Atlanta. Desde entonces, Efraín dice que ha estado tratando de recuperar el tiempo perdido. Lucha contra la ansiedad y la soledad, un eco del aislamiento que sintió al ser separado de su padre. "Es como si estuviera solo en una habitación encerrado", dijo en español.

El padre de Billy, por su parte, todavía llora, años después, cuando habla de lo que él y su hijo vivieron. Cree que la gente ha olvidado lo que sucedió y el trauma de las familias. Billy dice que encontró un propósito al compartir su experiencia: “Sé que mi historia tiene mucho poder”.