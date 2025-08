¿Es legal el llamado de Trump a aplicar la pena de muerte a todo inmigrante que mate a un estadounidense?

Trump justifica las drásticas medidas en una ola de crimen desatada por inmigrantes ilegales que los datos oficiales del FBI indican que no existe . De hecho, según tales cifras, los crímenes violentos en Estados Unidos han disminuido desde que el presidente Joe Biden tomó el poder.

No todos los homicidios constituyen una "ofensa capital"

El Colegio Electoral, un problema único que EEUU no encuentra cómo resolver

Actualmente, cualquier persona, inmigrante o no, que cometa un homicidio en el territorio de EEUU, sea la víctima estadounidense o de cualquier otra nacionalidad, puede ser sujeto a la pena de muerte en función de las circunstancias del crimen.



Aunque pueda no contar con el elemento de premeditación, de acuerdo al Centro de Información Sobre la Pena de Muerte (DPIC) “el asesinato de un agente de policía en el cumplimiento de su deber suele considerarse un delito capital porque se considera un acto de violencia particularmente atroz que socava la seguridad y la estabilidad de la sociedad”, por lo que en el caso del homicidio de un policía Trump no está ofreciendo nada que no esté ya establecido.