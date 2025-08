5 claves de la tensa entrevista de Kamala Harris en Fox News

La conversación entre ambos fue tensa y a veces incluso acalorada, con interrupciones y frases superpuestas. El periodista Michael Grynbaum, del diario The New York Times , calificó el encuentro más que como una entrevista, como un debate, a falta de otro cara a cara presidencial, que el republicano rechazó .

1. Harris dice que de ser presidenta no será "una continuación" de Biden

En una entrevista muy reciente, Kamala Harris llegó a decir que no se le ocurría nada que hubiera hecho de forma diferente a Biden . Por eso sorprendió cuando Baier le preguntó por este tema, al responder de forma categórica: "Quiero ser muy clara. Mi presidencia no será una continuación".

Y agregó, señalando por primera vez de forma tan clara sus diferencias con Biden: “Yo, por ejemplo, soy alguien que no ha pasado la mayor parte de mi carrera en Washington DC. Invito a que se aporten ideas, ya sea de los republicanos que me apoyan y que estuvieron conmigo en el escenario hace unos minutos, o del sector empresarial y otros que pueden contribuir a las decisiones que tomo”.

2. Tenso intercambio sobre inmigración

En este punto, Harris no perdió la oportunidad de echar mano a lo que ha sido una línea de ataque contra Trump muy empleada por los demócratas, en especial por el presidente Biden, y fue su rol en que los republicanos bloquearan un plan bipartidista a principios de año que incluía importantes restricciones migratorias y más financiación para hacer cumplir la ley en la frontera. Harris hizo de este su principal argumento, no solo para atacar a su rival, sino para justificar la situación en la frontera, alegando que se hubiera podido hacer mucho más si se hubiera aprobado la legislación.

"Eso fue hace cinco años, y tengo muy claro que cumpliré la ley", dijo la vicepresidenta, sin ahondar en el tema. Fue un poco más directa cuando asegura que no apoya la despenalización de los cruces fronterizos ilegales. "No creo en la despenalización de los cruces fronterizos, y no lo he hecho como vicepresidenta. No lo haré como presidenta", respondió.