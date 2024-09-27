Harris llama a endurecer las restricciones al asilo para migrantes en su primera visita como candidata a la frontera con México

Video Harris y Trump responderán preguntas de votantes hispanos en los foros presidenciales de Univision Noticias

La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, pidió este viernes un mayor endurecimiento de las restricciones al asilo, en un intento por hacer frente al que es considerado uno de sus mayores puntos débiles ante las elecciones de noviembre: el tema migratorio.

Harris explicó su plan para tomar medidas más severas respecto a las solicitudes de asilo y mantener las restricciones vigentes por más tiempo de lo que contempla la orden ejecutiva que Joe Biden firmó este verano, desmarcándose así de la política migratoria del presidente.

El plan de la candidata incluiría cargos penales más graves para las personas que cruzan ilegalmente la frontera en repetidas ocasiones, y requeriría que las solicitudes de asilo se realicen en los puertos de entrada, según informó la agencia AP.

Sin embargo, Harris equilibró el discurso duro sobre la vigilancia de la frontera con llamados a encontrar una mejor manera de recibir legalmente a los inmigrantes.

“Rechazo la falsa disyuntiva que sugiere que debemos elegir entre proteger nuestra frontera y crear un sistema que sea ordenado, seguro y humano”, afirmó. “Podemos y debemos hacer ambas cosas”.

En la mayoría de encuestas, Harris suele estar peor valorada en esta cuestión que su rival, Donald Trump, quien continúa haciendo de lo que llama "invasión" de inmigrantes una de sus principales armas.

Trump y sus compañeros republicanos han criticado implacablemente a Harris por el historial del gobierno de Biden en materia de migración y señalan a la vicepresidenta por no haber invertido tiempo en visitar la frontera durante estos últimos cuatro años.

La vicepresidenta hizo estas declaraciones desde el límite entre Arizona y México, en lo que supone su primera visita a la frontera sur de Estados Unidos desde que irrumpió en la campaña electoral.

Harris conversó con agentes de la Patrulla Fronteriza en las afueras del municipio de Douglas y caminaron a lo largo del muro fronterizo bajo temperaturas que se acercaban a los 100 ºF.

"Tienen un trabajo duro y necesitan apoyo para hacer su trabajo", dijo. "Estoy aquí para conversar con ellos sobre cómo podemos continuar apoyándolos".

¿Por qué eligió Harris Arizona para hablar de inmigración?

La inmigración y la seguridad fronteriza son temas principales en Arizona, el único estado en disputa que limita con México y que tuvo que lidiar con una afluencia récord de solicitantes de asilo el año pasado.

Trump tiene una ventaja con los votantes en materia de migración, por lo que Harris ha pasado a la ofensiva para mejorar su posición en el tema y desactivar una línea clave de ataque político por parte de los republicanos.

En casi todos sus discursos, Harris recuerda cómo un amplio paquete bipartidista que apuntaba a reformar el sistema federal de inmigración no pudo ser aprobado en el Congreso a principios de este año después de que Trump pidió a los principales republicanos que se opusieran a él.

“Donald Trump hizo que fracasara”, dijo Harris, para así poder seguir hablando del desorden existente la frontera.

“Prefiere hacer campaña sobre un problema en lugar de solucionarlo”, agregó este viernes la vicepresidenta. “Y el pueblo estadounidense merece un presidente que se preocupe más por la seguridad fronteriza que por juegos políticos y su futuro político personal”.

Después de que esta ley se estancara, el gobierno de Biden anunció nuevas reglas que prohíben que se conceda asilo a los migrantes cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está desbordada. Desde entonces, los arrestos por cruces fronterizos ilegales han disminuido.

Harris también está usando este viaje a Arizona para recordarles a los votantes su trabajo como fiscal general de California en la lucha contra el crimen a lo largo de la frontera.

Durante un mitin en agosto, habló sobre cómo contribuyó a llevar a juicio a grupos de narcotráfico y personas que operaban a nivel transnacional y en la frontera.

“Los procesé caso tras caso, y gané”, dijo Harris entonces.

El representante demócrata de Florida Maxwell Frost, quien es el miembro más joven del Congreso con 27 años y un destacado defensor de Harris entre los votantes jóvenes e hispanos, dijo que, al respaldar una aplicación más estricta de la ley, Harris está tratando de "tocar una fibra sensible" y "entiende que ahora hay una crisis en la frontera. Es una crisis humanitaria".

"Es por eso que está presionando para que haya más recursos en la frontera para que tengamos un proceso ordenado, lo cual es realmente importante", dijo Frost.

La inmigración en el punto más alto de la campaña de Harris

El viaje de la vicepresidenta a Arizona coloca el tema de la inmigración en el punto más alto de su campaña a menos de seis semanas del día de las elecciones.

Sin embargo, Trump no esperó a que Harris llegara allí para contraatacar. El viernes señaló supuestos datos sobre delincuentes que ingresan ilegalmente a EEUU en un intento de vincular a Harris con crímenes violentos cometidos por inmigrantes.

“Son criminales duros, duros y crueles que andan libres por nuestro país”, dijo Trump en Michigan.

A principios de semana, también dijo a los votantes que “cuando Kamala habla de la frontera, su credibilidad es menos que cero”.

La campaña republicana ha respondido también con sus propios anuncios de televisión ridiculizando a la vicepresidenta y señalándola como una “zar de la frontera” fracasada.

“Con Harris, más de 10 millones de personas están aquí ilegalmente”, decía un anuncio. Sin embargo, las estimaciones sobre cuántas personas han ingresado al país ilegalmente desde el inicio del gobierno de Biden en 2021 varían ampliamente.

Lo cierto es que Harris tampoco ocupó nunca el cargo de zar de la frontera. Realmente, su tarea era abordar las “causas fundamentales” de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras, que eran responsables de una parte significativa de los cruces fronterizos entonces.

La vicepresidenta adoptó un enfoque a largo plazo para un problema inmediato, ayudando a persuadir a las corporaciones multinacionales y las empresas latinoamericanas para que invirtieran en la región. Eso, argumentó, crearía empleos y daría a los migrantes más razones para quedarse en sus países.

Aun así, Trump ha seguido denunciando una "invasión" de personas que cruzan la frontera.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses confían más en él para manejar la inmigración que en Harris.

Douglas, la ciudad visitada por la vicepresidenta, es una ciudad fronteriza abrumadoramente demócrata en el condado de Cochise, dominado por el Partido Republicano, donde los miembros de este partido en la junta de supervisores enfrentan cargos penales por negarse a certificar los resultados de las elecciones de 2022.

La ciudad de 16.000 habitantes tiene fuertes vínculos con su vecino mucho más grande, Agua Prieta, en México, y un puerto de entrada muy activo para el que hay programada una modernización esperada desde hace años.

A muchos residentes aquí les preocupa tanto hacer más eficientes los cruces fronterizos legales como combatir los ilegales.

