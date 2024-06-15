Así se verán las caras Biden y Trump en el debate en CNN: 90 minutos, micrófonos apagados y sin notas escritas antes del cara a cara

Video Estos son los procesos judiciales que enfrenta Trump: así avanzan sus otros tres juicios

Las campañas del presidente estadounidense, Joe Biden, y del virtual candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, aceptaron las reglas del formato de la cadena CNN para el primer debate televisado de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, que incluyen micrófonos silenciados mientras no intervienen los candidatos y no tener en el podio anotaciones previas.

El debate electoral tendrá lugar el próximo 27 de junio en Atlanta y estará presentado por los periodistas de la citada cadena Jake Tapper y Dana Bash.

Sin notas escritas con anterioridad durante los 90 minutos

El debate de 90 minutos incluirá dos pausas comerciales, detalló este sábado CNN, y el personal de campaña no podrá interactuar con su candidato durante ese tiempo. Ambos acordaron además aparecer en podios idénticos y que sus posiciones en estos se determinen lanzando una moneda al aire.

Entre los parámetros aceptados por las campañas de Biden y Trump se establece que los micrófonos estarán apagados durante todo el debate excepto para el candidato al que le corresponda hablar.

Tampoco se permitirá que los contendientes tengan en el escenario accesorios ni notas escritas previamente. Solo recibirán un bolígrafo, una libreta y una botella de agua.

Como en el pasado, los moderadores "utilizarán todas las herramientas a su disposición para hacer cumplir el tiempo y garantizar una discusión civilizada", indicó la cadena.

Verse las caras en TV, una tradición de los ciclos electorales en EEUU

Para cumplir con los requisitos de CNN para el debate, los candidatos deben ser elegibles para ser presidente conforme a la Constitución y haber presentado una declaración formal de candidatura a la Comisión Federal Electoral, algo que también cumplen los candidatos Robert F. Kennedy Jr., Cornel West y Jill Stein.

Todos los participantes deben aparecer en un número suficiente de boletas estatales para alcanzar el umbral de 270 votos electorales para ganar la presidencia y recibir al menos el 15 % de apoyo en cuatro encuestas nacionales, lo que hace que solo Biden y Trump puedan participar y que, por el momento, no cumple Kennedy, el tercer candidato presidencial más popular.

En abril pasado, las cinco mayores cadenas de televisión de Estados Unidos prepararon una carta conjunta para pedir a Biden y Trump que participaran en debates televisados, ante las especulaciones de que este año electoral no se llegara a un acuerdo para celebrar estos tradicionales cara a cara, desde hace décadas organizados por la Comisión de Debates Presidenciales y no por las cadenas directamente, como este año.

Organizar un debate presidencial en junio, antes de las convenciones en las que ambos partidos oficializan las candidaturas, no es algo común. Pero esta campaña de primarias ya despejó el camino a Trump y a Biden desde la primavera.

ABC organizará el segundo y último debate presidencial en septiembre. Los debates presidenciales televisados han sido parte de la tradición de Estados Unidos en todos los ciclos electorales desde 1976.

