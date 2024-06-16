Trump desafía a Biden a un test cognitivo pero él mismo confunde el nombre del médico que lo examinó

Donald Trump sugirió el sábado por la noche que el presidente Joe Biden “debería hacerse una prueba cognitiva”, pero él mismo confundió quién le hizo elexamen en la siguiente oración.

El expresidente y presunto candidato republicano se refirió al actual representante republicano de Texas, Ronny Jackson, quien fue médico de la Casa Blanca durante parte de su presidencia, como "Ronny Johnson". El momento llegó cuando Trump cuestionaba la agudeza mental de Biden, algo que suele hacer durante la campaña electoral y en las redes sociales.

PUBLICIDAD

“Ni siquiera sabe lo que significa la palabra 'inflación'. Creo que debería someterse a una prueba cognitiva como hice yo", dijo el expresidente sobre Biden durante un discurso en una convención de Turning Point Action en Detroit. Y segundos después, continuó: “El doctor Ronny Johnson. ¿Todos conocen a Ronny Johnson, congresista de Texas? Él era el médico de la Casa Blanca y dijo que yo era el presidente más sano de la historia, según él, así que inmediatamente me gustó mucho".

Jackson fue elegido al Congreso en 2021 y es uno de los defensores más estridentes de Trump en el Capitolio.

Trump, que cumplió 78 años el viernes, ha hecho del cuestionamiento de si Biden, de 81 años, es candidato a un segundo mandato, una pieza central de su campaña. Pero los críticos rápidamente aprovecharon su error del sábado por la noche, y la campaña de Biden, que durante mucho tiempo ha rechazado las críticas sobre los errores verbales del presidente demócrata, publicó un clip del momento minutos después.

La prueba cognitiva de Trump

Trump realizó la prueba cognitiva en 2018 a petición propia, dijo Jackson a los periodistas en ese momento. El examen está diseñado para detectar signos tempranos de pérdida de memoria y otros deterioros cognitivos leves.

La Evaluación Cognitiva de Montreal que realizó Trump incluye recordar una lista de palabras habladas; escuchar una lista de números aleatorios y repetirlos al revés; nombrar tantas palabras como sea posible que comiencen con, digamos, la letra F en un minuto; dibujar con precisión un cubo; y describir formas concretas en las que dos objetos, como un tren y una bicicleta, son similares.

PUBLICIDAD

Trump dijo más tarde que tenía que recordar y recitar con precisión una lista de palabras en orden: “Persona. Mujer. Hombre. Cámara. TELEVISOR."

Las falsas burlas de Trump a Biden por un video

Durante el mismo discurso en Detroit, Trump también hizo referencia a un videoclip que circuló ampliamente en línea en círculos republicanos donde se ve a Biden durante la cumbre del Grupo de los Siete recientemente concluida en Italia observando a paracaidistas aterrizar con banderas de diferentes naciones.

Una versión recortada del vídeo muestra a Biden alejándose de los líderes, dándoles la espalda y caminando en la otra dirección. Muestra un pulgar hacia arriba pero no está claro a quién le está señalando. Sin embargo, un ángulo más completo de la misma escena muestra que el presidente se había vuelto hacia un paracaidista que había aterrizado.

No obstante, Trump aprovechó el videoclip y describió falsamente a Biden dándose vuelta "para mirar los árboles", provocando risas y gritos de la multitud.

La campaña de Biden emitió un comunicado desestimando el clip por considerarlo recortado de manera engañosa y acusando a quienes lo difunden de “manipular el video para inventar mentiras”.

Mira también: