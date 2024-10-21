En Arizona y Nebraska se votan iniciativas contradictorias: ¿y si todas pasan?

Video Apoyo de los hispanos a los candidatos demócratas ha caído en las últimas elecciones: analizamos las cifras

Los votantes de Nebraska y Arizona verán en sus boletas electorales de noviembre medidas contrapuestas: en un caso, sobre el aborto, en el otro, sobre las elecciones primarias. Si se aprueban todas, lo que ocurra a continuación podría quedar en manos de los tribunales.

Al igual que más de una docena de otros estados, Arizona y Nebraska tienen regulaciones que establecen que si se aprueban dos o más medidas electorales contradictorias en la misma elección, prevalece la que reciba más votos afirmativos.

Eso suena simple, pero en realidad es un poco más complicado. Y es que las constituciones de Arizona y Nebraska aplican la regla de la mayoría de los votos a las disposiciones específicamente contradictorias dentro de cada medida, lo que abre la puerta a impugnaciones legales en las que un tribunal tenga que decidir qué disposiciones entran en conflicto y si algunas partes de cada medida pueden entrar en vigor.

El escenario puede sonar extraño, pero no es inaudito.

"Las propuestas de ley contradictorias surgen con bastante frecuencia, y la regla del mayor número de votos se aplica con la suficiente frecuencia como para que merezca alguna consideración", dijo Michael Gilbert, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, quien analizó propuestas de leyes contradictorias como estudiante de posgrado hace dos décadas.

Nebraska: dos leyes contrarias sobre el aborto en la boleta

Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara la protección federal al aborto, Nebraska promulgó una ley el año pasado que prohíbe el procedimiento a partir de las 12 semanas de embarazo, excepto en emergencias médicas o cuando el embarazo sea resultado de una agresión sexual o incesto.

Los partidarios del derecho al aborto reunieron firmas para una iniciativa de enmienda constitucional propuesta que crearía "un derecho fundamental al aborto hasta la viabilidad fetal, o cuando sea necesario para proteger la vida o la salud" de la mujer embarazada, sin interferencia del estado. La viabilidad fetal generalmente se considera un tiempo después de las 20 semanas. La enmienda es similar a las propuestas de ley sobre el derecho al aborto que se presentan ante los votantes en otros ocho estados.

Pero los opositores al aborto han llevado adelante su propia iniciativa para consagrar la ley actual en la constitución. Esa medida prohibiría el aborto en el segundo y tercer trimestre, excepto en casos de emergencia médica o embarazos resultantes de agresión sexual o incesto.

La Constitución de Nebraska dice que la medida ganadora con más votos se convertirá en ley “en lo que respecta a todas las disposiciones en conflicto”. La ley estatal dice que el gobernador debe proclamar qué disposición es primordial. Pero podrían surgir demandas judiciales.

Si la medida que crea un derecho al aborto hasta la viabilidad fetal obtiene la mayoría de los votos, podría interpretarse como totalmente conflictiva con la medida restrictiva y, por lo tanto, prevalecer en su totalidad, dijo Brandon Johnson, profesor adjunto de derecho en la Universidad de Nebraska.

Pero si la medida restrictiva obtiene la mayoría de los votos, un tribunal podría determinar que entra en conflicto con la medida sobre el derecho al aborto solo en el segundo y tercer trimestre, dijo Johnson. Eso podría crear un escenario en el que el aborto se eleva a la categoría de derecho fundamental durante el primer trimestre, pero se restringe en el segundo y el tercero.

“Hay un argumento legal decente, basado en el lenguaje, que habla de disposiciones conflictivas de las medidas, de que se pueden sincronizar las dos”, dijo Johnson.

Arizona votará dos medidas sobre las elecciones primarias

Arizona, como la mayoría de los estados, actualmente utiliza primarias partidistas para elegir candidatos para las elecciones generales.

La Legislatura liderada por los republicanos, en una votación siguiendo las líneas partidarias, colocó una enmienda en la boleta de noviembre que consagraría las primarias partidistas en la constitución estatal, reafirmando que cada partido puede presentar un candidato para cada cargo a las elecciones generales.

Pero una iniciativa ciudadana busca cambiar el método electoral actual. Crearía primarias abiertas en las que los candidatos de todos los partidos aparezcan en la misma boleta, con múltiples candidatos avanzando a las elecciones generales. Dependería de los legisladores o del secretario de estado promulgar requisitos sobre exactamente cuántos podrían avanzar. Si al menos tres llegan a las elecciones generales, entonces se utilizaría la votación por orden de preferencia para determinar el ganador de las elecciones generales.

La Constitución de Arizona dice que la medida ganadora con más votos prevalecerá "en todos los aspectos en los que haya conflicto".

En el pasado, la Corte Suprema de Arizona ha citado esa disposición para fusionar partes de medidas en competencia. Por ejemplo, en 1992, los votantes aprobaron dos enmiendas relacionadas con el inspector de minas del estado. Una medida extendió el mandato de dos a cuatro años. La otra medida, que obtuvo más votos, limitó al inspector de minas a cumplir cuatro mandatos de dos años.

En un caso decidido 10 años después, la Corte Suprema dijo que partes de ambas medidas deberían entrar en vigor, dictaminando que el inspector de minas podría cumplir cuatro mandatos de cuatro años. Eso podría tener implicaciones para las futuras elecciones de Arizona si los votantes aprueban ambas medidas contrapuestas en la boleta de este año.

“El tribunal realmente hace todo lo posible para armonizar las dos”, dijo Joseph Kanefield, abogado y exdirector de elecciones estatales que enseña derecho electoral en la Universidad de Arizona. Eliminar una medida por completo “es algo que el tribunal intentará evitar a menos que determine absolutamente que las dos no pueden coexistir”.

¿Qué ha pasado en otros estados con proyectos de ley contrarios entre sí?

Cuando la curiosidad de Gilbert se despertó sobre las propuestas electorales conflictivas, se asoció con un compañero de posgrado de la Universidad de California, Berkeley, para examinar 56 casos de medidas electorales en competencia en ocho estados entre 1980 y 2006. En algunos casos, las medidas parecían estar en conflicto directo. En otros, las medidas simplemente abordaban temas similares.

Su investigación descubrió que l a medida que obtenía la mayor cantidad de votos afirmativos a menudo era la que suponía el menor cambio con respecto al statu quo.

Pero a veces, la regla del mayor número de votos nunca entra en juego, porque los votantes aprueban una medida mientras rechazan la otra. O los votantes rechazan ambas medidas.

En 2022, los votantes de California se enfrentaron a dos propuestas rivales para legalizar las apuestas deportivas. Los grupos de interés gastaron aproximadamente 450 millones de dólares en promover o criticar las propuestas, un récord nacional para las medidas electorales. Pero ambas fueron derrotadas abrumadoramente.

En 2018, los votantes de Missouri se enfrentaron a tres propuestas diferentes iniciadas por ciudadanos para legalizar la marihuana medicinal. Los votantes aprobaron una y rechazaron otras dos.

“No es inusual que haya medidas contradictorias”, dijo John Matsusaka, director ejecutivo del Instituto de Iniciativa y Referéndum de la Universidad del Sur de California. “Pero mi observación es que los votantes generalmente entienden el juego y aprueban una y rechazan la otra”.

