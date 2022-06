¿Sigue siendo legal el aborto en EEUU?: una explicación del fallo de la Corte Suprema

En su ponencia, el juez Samuel Alito indica taxativamente que “la Constitución no confiere un derecho a abortar” y afirma que “la Corte ha sido ‘renuente’ a reconocer derechos que no están mencionados en la Constitución”, con lo que desmotó los casi 50 años de protección federal con la que había contado la práctica gracias a a Roe vs. Wade.